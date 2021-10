Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Aries

Semana de mucho trabajo atrasado. Te viene una sorpresa de trabajo o de proyecto que te va a gustar mucho y será muy bien pagado. Tu signo siempre sobresale de los demás por tu carisma y personalidad, pero eso hace despertar muchas envidias, por ello siempre trata de ponerte un listón rojo en la muñeca derecha con tres nudos como protección. Sigue ahorrando para comprar lo que necesites en tu futuro.

Tramitas un crédito para un carro. Estudias arte o dibujo. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo. Recuerda que las oportunidades surgen en el momento y en estos días te va a llegar una, así que aprovéchala. El martes será tu mejor día. Trata de no regresar con el amor del pasado porque te va a volver a hacer lo mismo. Tu lema de esta semana: No tener miedo al qué dirán. Números de la suerte: 21 y 07.

Tauro

Semana de estar con mucha presión laboral o cambios repentinos en tu trabajo, trata de sentirte de lo más tranquilo y no caer en provocaciones de tus compañeros. En esta semana decides si sigues con tu pareja o no, pero trata siempre de analizar todo lo bueno que tienes como pareja y no precipitarte en tomar decisiones. Compras ropa para un evento importante. Cambias el plan del celular. Te invitan a salir de viaje en otoño.

Los Tauro que no tiene pareja serán días de encuentros de amores nuevos y verdaderos, aprovecha esa buena racha amorosa. Tu mejor día será el miércoles y te llega la propuesta de un trabajo nuevo o de sentirte mejor contigo mismo, trata de prender una vela roja para que tu energía positiva aumente en estos días. Tu lema de esta semana: El que se enoja pierde. Números de la suerte: 00 y 61.

Géminis

Semana de mucho trabajo y cambios de puestos para bien, tendrás una sorpresa económica o un regalo que no esperabas. Trata de no platicar tus asuntos personales para evitar chismes. No olvides que es tiempo de crecer como persona y hacer algo para tu futuro. En el amor seguirás en busca de la persona ideal, mientras trata de seguir divirtiéndote. Vendes tu carro o sacas un crédito para comprar uno nuevo. Sigue con el ejercicio y dieta que te estás viendo de lo mejor. A ti siempre te van a criticar todo lo que uses.

Te pide prestado un amigo. Preparas una fiesta para el jueves o juntas a tus amigos. Recuerda que Dios siempre está contigo, nunca lo dudes. Tendrás un examen de última hora. Tu lema de esta semana: Siempre estar de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 21.

Cáncer

Días con muchos pendientes atrasados o estar haciendo pagos de última hora, recuerda que son tiempos de ahorrar o no gastar en cosas que no vayas a utilizar. Tu signo siempre necesita sentirse reconocido para progresar y si allí en tu trabajo no te lo dan, es momento de moverse a otra parte. Serán días de recordar un amor del pasado o sentirse melancólico, ya no sufras, háblale y trata de ver la oportunidad de volver y empezar de cero, recuerda que tu signo es muy dramático y a veces exagera mucho todas las situaciones. Trámites de un crédito para poner un negocio.

Trata de visitar más a tu mamá que va a andar algo enferma. En el trabajo alguien te busca con intenciones amorosas, procura poner en orden tu vida privada. Tu lema de esta semana: Se vale equivocarse y volver a empezar. Tu mejor día será el martes y tendrás una sorpresa muy agradable. Tus números de la suerte son 10 y 21.

Leo

Semana de salir de viaje por cuestiones de trabajo, tu signo siempre necesita estar en movimiento para que tu energía se renueve. Sigues con el ejercicio y la dieta, trata de no dejarla y tener más fuerza de voluntad. Cuidado con las infecciones de la piel o los ojos. En el amor a veces piensas en volver con tu ex y es normal, pero recuerda que para atrás ni para agarrar impulso.

Golpe de suerte con los números 03 y 71. Date baños de manzanilla con agua bendita el martes para que tu energía positiva crezca. Te seguirá rondando el amor de un Virgo o Libra que hablará de formalidad, date la oportunidad de salir. Te compras ropa o cambias de look. Cuidado con los chismes. Compras un carro. Te piden matrimonio o vivir en pareja. Tu color de esta semana: el rojo; lema: No tener limitantes .

Virgo

Semana de estar con mucho ánimo para salir adelante y ya tener un plan de trabajo para el futuro. Tu signo necesita estar seguro en las situaciones económicas para estar bien. Preparas un viaje corto. Necesitas dejar un poco tu carácter tan fuerte para no sentirte mal después de una discusión con tu pareja o familia. Días de mucho trabajo y estar recibiendo las ganancias de tu esfuerzo.

Te pones a dieta. Te busca un amor del pasado para volver, pero trata de depurar amores y amistades y quedarte con lo mejor. Recibes un regalo sorpresa que te pone de buenas. Hablas de poner un negocio, recuerda que lo tuyo son las ventas y administración. Compras muebles. Recuerda que el amor no se compra, se da. Seguirás triunfando en este mes, estás en tu mejor época del año. Números de la suerte: 29 y 02.

Semana de estar muy alegre, empiezas tu mejor etapa del año y más porque tu energía se esta renovando. Te llega un dinero extra o bono por parte de un trabajo pasado. Te buscan amigos o familiares para poner un negocio, recuerda que lo tuyo es siempre ayudar a los demás, por eso todo mundo te busca para que les des apoyo. Tomas un curso de ortografía o idiomas.

Sales de viaje para visitar a unos familiares. Tu signo está lleno de talentos pero siempre necesitas explotarlos. A los solteros les va a llegar un amor prohibido en estos días. Los casados tendrán una sorpresa de un embarazo. Trata de arreglar un problema legal para no tener pendientes en tu vida. Tus números de la suerte son 23 y 10.

Libra

Esta semana tu consejo es ‘Comienza una nueva etapa en tu vida’, esto implica que te renueves en todos los sentidos y más porque estás en tu época de cumpleaños, que es cuando todas las energías positivas te rodean. Deja a un lado la indecisión. Debes estar abierto a tu sanación total; es decir, deja atrás lo que te causa remordimientos y sentimientos de culpa, toma todo como una experiencia y vive con entusiasmo.

Tu mejor día de la semana será el viernes. Tu punto débil es el riñón y las infecciones de transmisión sexual. Tu golpe de suerte será con los números 08, 32 y 54. En estos días le dedicarás mucho esfuerzo al trabajo, ya pronto te vendrá una recompensa. Deja de pensar en el amor que no fue, déjalo en el olvido, que ya pronto llegará un amor más compatible del signo de Aries, Géminis o Acuario.

Escorpión

Tu consejo para esta semana es ‘Consolida tu relación de trabajo’, esto implica que seas constante en tus proyectos laborales y te acerques a personas positivas que te conduzcan al éxito, pues a veces te rodeas de gente que sólo te quita tu tiempo. Cuida tu economía, esto significa que dejes de gastar sin sentido; forma un patrimonio y ahorra para tu futuro. Cuida tu salud y pon en orden tu servicio médico por si lo necesitas.

Quiérete a ti mismo que, como te ven, te tratan. Tu día de la fortuna esta semana será el martes. Tu punto débil son los genitales y la espalda baja. Tus números de la suerte son 05, 41 y 89. Retomas las riendas tu vida y tomas decisiones importantes que te harán crecer como persona y defines tu situación de pareja. Evita los problemas en tu trabajo, no te metas en chismes ajenos.

Sagitario

Durante esta semana el consejo para ti es ‘No olvides tus responsabilidades’, esto será clave para tu vida, ya que a veces te enfocas en cosas que no te dejan nada de provecho y te hacen perder tiempo, por eso es importante que aceptes tus responsabilidades como estudiante y más en tu trabajo, que no todo en la vida es juego; recuerda que son tiempos de madurar. Avanza en lo profesional; es decir, que no dejes de estudiar.

Tu mejor día de la semana será el jueves. Tu punto débil, el hígado y las piernas. Tu golpe de suerte será con los números 00, 35 y 71. Esta semana sacarás mucho trabajo atrasado y te pondrás al día. Cuida tu celular o tu dinero. Un amor verdadero llegará a tu vida del signo de Aries o Leo que será muy compatible contigo. Te pagan una deuda del pasado. Te llegará un viaje al extranjero.

Capricornio

‘Confía en ti mismo y en tus proyectos’ es el consejo para ti esta semana, tu signo tiene una mentalidad muy fuerte y por eso lo que piensas se realiza, así que debes enfocarte en lo positivo y sigue creciendo, sobre todo cree en tus metas y recuerda que tienes la posibilidad de alcanzar la prosperidad. Protege tu salud, cuida todos os aspectos.

Tu mejor día de la semana será el sábado. Tu punto débil son los dientes y los ojos. Tu golpe de suerte llegará con los números 01, 30 y 99. Vivirás una semana intensa en la escuela y el trabajo, pero intenta aprovechar tu tiempo para cumplir con tus obligaciones. Sigue ahorrando, ya pronto alcanzas tu meta y te podrás comprar lo que deseas. Ten cuidado con las traiciones de amigos, no les confíes todo. Tu pareja necesitará tu apoyo moral en una situación de salud.

Acuario

El consejo para ti esta semana es ‘No detengas ningún proyecto, ya sea sentimental o laboral’, dale continuidad a tus planes para que te sientas pleno en todo lo que realices. Cuida tu salud psicológica, es importante que tengas momentos de diversión y disfrutes con tus seres queridos tu vida para que no te afecten los problemas de estrés y angustia. Ponle atención a tu pareja, analiza formalizar la relación y plantean ser padres.

Tu mejor día será el sábado y tu punto débil el sistema nervioso. Tendrás suerte con los números 07, 15 y 33. Esta semana recuerdas a alguien que ya no está contigo, pero no te martirices, habla con ese amor y dile lo que sientes. En el trabajo te supervisan para cambios importantes. Haces mejoras en casa. Realizas trámites en estos días. Sabrás de la enfermedad de un familiar.

Piscis

‘Constancia en lo laboral’ será tu premisa esta semana, y sin duda es de las mejores para tu signo, porque es importante que te enfoques en lo que realices y más en el trabajo, así que deja a un lado el desánimo e inyéctate energía positiva para terminar lo que empiezas.

Controla tu carácter y tus gastos, no seas explosivo, que eso te lleva a situaciones complicadas con las personas que te quieren; ten en cuenta que tus nervios no se quitan comprando artículos innecesarios. Tu día de suerte será el jueves. Tu punto débil, los pies y los huesos, y tu golpe de suerte llegará con los números 04, 38 y 71. Gozarás de sorpresas económicas esta semana. Actualizas tus pagos y te pones en orden con tu economía. Ya no busques a ese amor que se fue, quien se enamore de ti, te brindará paz. Preparas un viaje.