Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Dos de Espadas

Durante estos días deberás tomarte un tiempo adicional, si tuvieras que optar, elegir, o definir una situación, ya que se hará presente una cierta tendencia a no ver con claridad la mejor opción, pues se presentarán más de una alternativa y te costará decidir cuál de todas es la más conveniente.

Incluso, la dificultad mayor será porque las opciones sean similares unas de otras, pero lo bueno de una no lo tendrá la otra y viceversa.

Tauro

Caballero de Bastos

Días apropiados para avanzar en temas laborales, en el más amplio sentido de la palabra, todo se facilitará y podrás sacar adelante tareas habitualmente complejas. La bonanza puede hacerse efectiva, además, en cualquier situación particular de trabajo, independientemente de cómo se ejecute o de cual sea tu actual situación, incluyendo si tu trabajo es precario o simplemente inexistente. En todas las opciones anteriores primará una palabra clara y precisa: Progreso.

Géminis

La Rueda de la Fortuna

El cambio de una situación a otra es constante y permanente. Nada permanece estático, ni lo material ni lo espiritual o inmaterial. Hay una evolución permanente en todo, que no necesariamente depende de lo que podamos hacer. Sin embargo, aunque sea pequeño el espacio en el cual podamos hacer algo, igual se puede conseguir mucho. La clave es llevar las ideas, que sean realistas, a la práctica y pasar del pensamiento a la acción. Basta de divagar, los hechos son los que valen.

Cáncer

El Carro

Durante los días que hoy se inician debiera prevaler en tu accionar la autonomía por sobre la dependencia. La dependencia no es mala, per se, y a veces no podemos evitarla, pues, así está hecha la sociedad. Corresponde a una interrelación formal entre las personas. Algo distinto es utilizar en el momento presente toda la independencia de la que seas capaz y sopesar los resultados para luego evaluarlos y sacar las conclusiones que te ayuden, en lo sucesivo, a confiar más en ti.

Leo

Paje de Bastos

La situación que nos aqueja ha producido muchos efectos en nosotros, aparte de los obvios y conocidos. A muchos los ha hecho reflexionar acerca del futuro cercano o de mediano plazo, entre otros fines, para estar mejor preparado y enfrentar situaciones complejas similares a las actuales, en condiciones adecuadas a la contingencia. Siempre ser previsor será superior condición que no serlo.

Llevar esto a la práctica es tan diverso y complejo que cada cual debiera buscar la mejor manera de planificarlo. Lo importante es empezar con algo y luego ir mejorarlo.

Virgo

El Loco

Pensar que en cada momento tenemos todo bajo control es totalmente ilusorio, osea, producto de la imaginación. La experiencia que estamos viviendo da por tierra con esta falacia. Otra cosa distinta es tener algo ya previsto para enfrentar alguna contingencia.

No debemos olvidar que estamos dotados, desde que nacemos, de variados instintos, todos los cuales nos permiten salvar situaciones extremas y, como complemento, vamos formando la consciencia que obra en el mismo sentido.

Libra

Nueve de Copas

En medio de tanta complejidad que nos ha tocado vivir, tener un descanso o relajo, que será, en cierto modo, la tendencia en estos días, se debe agradecer. Sobre todo si obedece a algún merecimiento propio y por algo que haya costado conseguir. Siempre es reconfortante reconocer nuestros méritos y compartirlos con nuestros seres más queridos y cercanos.

Hacerlos públicos es contraproducente y, por lo tanto, no recomendable. Intenta sacar alguna lección positiva de esta experiencia, algo que te ayude a darte ánimo, tan escaso en este tiempo.

Escorpio

Nueve de Bastos

La energía de cada persona no es una fuente interminable, por el contrario, sus límites son inherentes a cada ser humano y, por lo tanto, variables, pero no inagotables. Andar viendo el peligro en todo tiempo y lugar, o enemigos en donde no los hay, y, además, cada uno cumpliendo con sus obligaciones, puede llevar al colapso, alterar el sistema inmune y poner en severo riesgo la salud.

Cuidarse integralmente es razonable, actuar según lo públicamente recomendado es necesario. Arriesgarse más allá de ciertos límites es imprudente.

Sagitario

Seis de Espadas

El acontecer de la vida, hablando de lo que pasa día a día en ella y que va definiendo períodos, no es estático, al contrario, está en constante cambio, que no se debe necesariamente a lo que hagamos o dejemos de hacer, al parecer tienen su propio ritmo.

A cada cual, pareciera que solo le queda la opción de definirla. Esta semana que se inicia hoy, al finalizar, tendrás que definirla como positiva, buena, esperanzadora o con cualquier otro calificativo similar.

Capricornio

La Estrella

Semana lenta en los resultados que estás esperando, por lo que vas a tener que armarte de un grado de paciencia acorde con los tiempos, en que pareciera que todo se da con mucha lentitud, sobre todo aquello que esperamos con algo de ansiedad o deseo de conseguirlo.

Sin embargo, y a pesar de esto, habrá ciertos hechos que debieran darte alguna señal de que la situación comienza a cambiar favorablemente, por lo que trabaja con fuerza, haz lo que tengas que hacer con más entusiasmo y ten fe que vienen tiempos un poco mejores.

Acuario

La Luna

Procura pensar dos veces tus acciones o pasos a seguir, pues en estos días no verás con la claridad necesaria lo que más te convenga hacer, según tus legítimos intereses. Cierta confusión puede hacer que te equivoques y, en vez de avanzar en tus proyectos o actividades, debas reconsiderar lo hecho y hacer más lentos los resultados u objetivos.

De todas maneras, tomando los resguardos señalados y con la cautela necesaria, podrás tener una semana razonablemente productiva.

Piscis

La Sacerdotisa

Los mejores resultados que consigas en esta semana, independientemente del área en que ejecutes tu actividad, ya sea pública o privada, se darán si consigues hacer una potente y efectiva mezcla entre tus conocimientos teórico-prácticos y tu reconocida intuición.

Esta última no siempre considerada para efectos prácticos, por lo que será recomendable que estés atenta a tus emociones y sentimientos, poniendo tu foco de atención hacia tu entorno. He allí provendrán señales que te ayuden a concretar lo que necesites.