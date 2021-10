Algunos signos del zodiaco prefieren tomarse las situaciones con calma cuando se trata de amor y relaciones. Este grupo suele ser muy paciente con sus emociones, porque de lo contrario, consideran que podrían salir decepcionados si no son correspondidos. Por eso actúan de forma pausada y sin apuro en el amor.

Signos del zodiaco que se toman el amor con calma

Tauro

Tauro prefiere caminar con paso firme en lugar de rápido. Por eso, prefiere ir construyendo la confianza de forma paulatina y todo lo que considere importante para tener una base de relación sólida. Sabe que todo tiene su tiempo y no lucha contra ello, porque consideran que no es necesario, ya que si el amor es verdadero no hay que forzarlo ni mucho menos condicionarlo a nada.

Virgo

A los virgo les gusta que las cosas se hagan a su manera y sus acciones siempre están justificadas. Incluso puede enamorarse e involucrarse intensamente rápidamente, pero casi siempre no se apresura y tiende a dar este paso en la vida amorosa con calma, analizando los pros y los contras.

Capricornio

Los capricornianos están dispuestos a enfrentar desafíos en la conquista, pero no les gusta que las cosas se hagan con prisa. Intenta recorrer el camino del amor con responsabilidad y atención para aclarar todo lo que pueda antes de emprender algo más serio.A este signo le gusta ir con pausa, pues deben saber cuáles son las verdaderas intenciones de quienes les ofrecen amor.

