Horóscopo e Mhoni Vidente para esta semana

Aries

Tu carta en el tarot es El Mago, significa que debes de romper con todo lo que te hacia daño en el pasado, sobre todo con ese amor que no era para ti y solo te quitaba energía positiva. También significa la grandeza que tienes como ser humano y que no tendrás límites en lo que quieras realizar. Debes poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes, menos en lo laboral. Extrañas a tu pareja, pero recuerda que cada vez que se separan el amor los une más.

No dejes para después lo más importante, así que programa tu cita con el médico y hazte un chequeo para que no tengas ningún problema de salud. Tus números mágicos van a ser 21 y 90. Semana de firma de contratos y llegada de dinero. Un amor del signo de Acuario o Leo te va a buscar para volver, trata de pensarlo muy bien antes.

Tauro

El Emperador es tu carta de esta semana en el tarot, esto significa que tu grandeza como persona no tendrá límite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente, solo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas. Esta carta te indica que debes seguir con tus estudios profesionales. Tu eres el pilar de tu familia y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas.

Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos, todo mundo tiene errores y por eso te recomiendo que te des otra oportunidad. Ya no seas tan terco con esa situación de negocio o laboral, déjala pasar y continúa con los siguiente. Tus números de la suerte son 3 y 40. Es momento de cambiarte de lugar, es decir, mudarte, viajar o buscar un nuevo trabajo.

Géminis

En el tarot te salió El Loco, significa que debes tener cuidado con las decisiones que vas a tomar en estos días, se te recomienda pensar dos veces lo que vayas a hacer para que después no tengas ningún contratiempo. Esta carta te dice que vas por buen camino en cuestiones amorosas y que la persona con la que estás es la indicada. A los Géminis que están solteros les va a venir un amor nuevo del signo de Aries o Libra que va ser muy compatible.

Ten cuidado con traiciones en el trabajo, así que trata de ser discreto y no meterte en problemas que no son tuyos. Haces pagos atrasados. Te llega una demanda legal que vas a poder arreglar de la mejor manera. Tus números de la suerte son 8 y 71. Esta semana junto con la carta de El loco te indica que te va a llegar la propuesta de un nuevo trabajo.

Cáncer

Tu carta es El Juicio, augura algunas dificultades en cuestiones de trabajo y por eso te recomiendo mantener la calma y ser más prudente con todo lo que vayas a comentar sobre los demás. Tu signo se caracteriza por ser muy sincero, así que trata de no opinar si no te lo piden. Esta carta significa que crecerás más en lo económico y podrás comprar una casa con algún crédito.

Te llega un dinero extra por lotería con los números 3 y 28. Seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas, si estás en pareja en este momento formalizarás esa relación. Sana tu corazón reconociendo que te equivocaste y pidiendo perdón a esa persona. Trata de cambiar tu celular por uno más reciente. La carta de El Juicio te dice que es el tiempo de resolver todo lo que tenias pendiente, especialmente en cuestiones legales.

Leo

La Estrella es tu carta de esta semana, significa que estás en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor. Empiezas a trabajar en planes que tenías pendientes, recuerda que estás en una etapa de abundancia en tu vida. La Estrella también te dice que te va a llegar un amor muy sincero que va a ser del signo de Aries o Capricornio, así que trata de estar en toda la disposición de enamorarte.

Te llega un dinero extra por lotería con los números 12 y 30. Ya no discutas en el trabajo, recuerda que eres el líder, pero eso no quiere decir que siempre tendrás la razón. Es el tiempo de decirle sí a la abundancia y que no te sabotees tú mismo. Tu futuro va a estar asegurado en cuestión económica, solo trata de ser más administrado y hacer buenas obras con tu dinero, recuerda que el karma existe.

Virgo

El tarot te manda la carta de El Sol, eso indica que resolverás cualquier asunto legal que tengas pendiente. Estás en tu mejor época y eso te hace que tu energía positiva crezca, por eso te recomiendo que el día 7 de octubre prendas una vela de color blanco y pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas y verás como será cumplido. Debes procurar más a tu familia y no descuidar los lazos amorosos. Te invitan a trabajar a trabajar en el extranjero, hazlo para crecer económicamente y lanzarte a la aventura.

No dejes la escuela, eso te va a ayudar a estar mejor en el futuro. Tus números de la suerte son 6 y 34. Alguien del signo de Acuario te ayudará en cuestiones laborales. Aléjate de esas personas que solo están cerca de ti para obtener un beneficio económico, rodéate de mejores amistades.

Libra

Te salió la carta El Ermitaño en el horóscopo del tarot, significa que debes madurar y dejar a un lado lo que tanto te hacía daño; también te dice que lo peor de ti ya quedó atrás y es el momento para tu transformación positiva, para ello te recomienda que eleves tu espíritu hacia lo divino, así obtendrás protección de tu ángel guardián. La carta te recomienda formar una familia; si estás soltero te llegará un amor del signo de Géminis o Piscis que será muy compatible contigo, y si estás por decidir entre dos amores, debes quedarte con el que te demuestre con hechos sus sentimientos, eso te hará feliz.

Esta semana acudirás a juntas de última hora para cambios de puesto. Tus números de la suerte son 20 y 33. La carta te augura suerte en juegos de azar y te dice que debes arriesgarte con un negocio propio.

Escorpión

En el horóscopo del tarot te salió El Diablo, y junto con tu signo, refleja tu deseo de ser alguien en la vida y tu constante lucha para sobresalir ante los demás, pero también te indica responsabilidad y conciencia; es decir, que estás en el momento de tomar las riendas de tu vida para ser mejor persona y asumir retos. La carta también muestra tu karma, y lo que haces se te regresará tarde o temprano, ya sean buenas o malas acciones, por eso te recomiendo analizar siempre lo que vayas a hacer a favor o en contra de los demás.

Ten en cuenta que la energía de la carta de El Diablo es suprema, si sabes utilizarla en tu favor, te ayudará a crecer en lo profesional, y debes ser astuto y decidido para que tus pensamientos se hagan realidad. Te llega un dinero extra por lotería con tus números mágicos 11 y 13.

Sagitario

La carta de La Templanza es la que te salió en el horóscopo del tarot; junto a tu signo es una explosión de sentimientos, por eso te recomiendo medir tus palabras y negociar siempre lo que tengas en planes de trabajo para que no salgas perjudicado. La carta te dice que es momento de revelaciones en tu vida y que tienes la oportunidad de ser un triunfador, pero no te dejes influenciar por personas que sólo quieren aprovechar tu talento, ya sea ese amor o amistades que sólo te quieren por interés económico; selecciona mejor a las personas a tu alrededor.

Pon atención a las coincidencias y casualidades que se dan en tu vida para que te guíen por dónde ir y logres lo que tanto deseas. Cuídate de problemas en tu trabajo. Recibes un dinero extra por la lotería con los números 17 y 21, y usa el color rojo.

Capricornio

El Carruaje es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, significa que no todo lo importante es material, sino que lo prioritario para ti es lo espiritual, eso te ayudará a tener una base sólida en tu plan de vida; es decir, que en cualquier momento se puede derrumbar todo lo que construiste y sólo quedaría tu fuerza espiritual para volver a empezar, por ello estás en una etapa de metamorfosis para valorar todo lo que te hace feliz.

Ten en cuenta que a toda acción hay una reacción, así que trata de tener en cuenta lo que vas a hacer para alcanzar el éxito. Durante esta semana debes controlar tu mal carácter, te afecta todo lo que dicen de ti, así que relájate. Ya no te niegues al amor, es tu momento de estar en pareja. Tus números mágicos serán 35 y 66, y usa el color naranja para atraer la suerte.

Acuario

La carta La Fuerza es la que te salió en el horóscopo del tarot, significa que seguirás con todo el poder y mando para alcanzar tus metas, sólo ten en cuenta que la carta también te puede ocasionar problemas de chismes, así que trata de no meterte en conflictos; te dará la fortaleza para vencer cualquier obstáculo y te recomienda tomar un curso sobre tu carrera. Tendrás un ascenso en tu trabajo, o si estás por empezar un negocio, es el momento de hacerlo. Ten cuidado con una infección en la piel.

Seguirás estable con tu pareja, y a los que están solteros les llegará un amor del signo de Tauro, Cáncer o Escorpión que será muy compatible. Defiende tus ideas, no por darle gusto a las demás debes cambiar tu forma de ser. Te llega un amigo de fuera que te hará sonreír. Tus números de la suerte son 15 y 60.

Piscis

Te salió la carta As de Oros en el horóscopo del tarot, significa que estás en una de tus mejores etapas y tendrás mucha vitalidad y alegría porque los astros y el universo conspiran a tu favor para que logres todo lo que tienes en planes, sólo debes cuidarte de las envidias y mal de ojo que te rodea; te recomiendo que salgas a caminar en las mañanas para que los rayos de sol cubran tu cuerpo y lo protejan de lo negativo.

La carta te dice que estarás de suerte en lo relacionado con los juegos de azar con los números 10 y 98; usa el amarillo en tu ropa para estimular tu suerte. Esta semana tendrás mucho trabajo atrasado que te hará sentir alterado y de mal humor, pero trata de controlarte. Con tu pareja llegan los tiempos de paz, tu signo es el último en tomar la decisión de vivir una relaciona estable.