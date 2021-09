Algunos signos del zodiaco pueden estar muy apegados a los recuerdos negativos y acabar albergando resentimientos para siempre. Este grupo, no olvida el pasado y más si este resultó muy negativo, es algo natural que no logran soltar, porque los hirió y no deciden perdonarlo.

Signos del zodiaco que guardan resentimientos para siempre

Tauro

Tauro no es fácil de olvidar y puede pasar mucho tiempo no solo recordando lo que sucedió, sino también cultivando sentimientos negativos que afloran cada vez que el tema vuelve a surgir. En algunos casos, puede tener estos pensamientos incluso cuando ya está obteniendo mejores resultados y lejos de aquellos que lo lastimaron.

Cáncer

Además de tener buena memoria, los nativos de este signo tardan mucho en curar sus cicatrices, y pasan mucho tiempo heridos por lo que no resultó como se esperaba. Tiene un proceso lento para superarlo y se necesitará mucho esfuerzo para salir adelante sin esta carga que les pesará por toda la vida, ya que no olvidan a quienes los hirieron.

Virgo

Virgo sabe muy bien quién actuó mal y guarda los errores hasta que se convierten en resentimientos. Cuando eso sucede, es posible que se niegue a dejar atrás el peso del dolor y solo podrá cambiar esa realidad cuando algo positivo vuelva a robarle la atención, de lo contrario es difícil que olviden por todo lo que han pasado.

Escorpio

El Escorpio guarda cada detalle de un rencor y puede volverse obsesivo, por lo que constantemente pensará en ello. Si no tiene ningún tipo de “ritual de despedida” y el esfuerzo por avanzar, a menudo mirará hacia atrás, incluso si demuestra lo contrario. Este signo es muy sensible y no permitirá que lo hieran, sin embargo si lo hacen no perdonan nunca.

