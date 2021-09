Algunos signos del zodiaco no siempre piensan que en el amor todo vale y se ponen límites para afrontar este sentimiento de una forma más sensata. Este grupo es capaz de herir sin darse cuenta de ello, pues sus limitaciones en lo emocional pocas veces es comprendida por el resto.

Signos del zodiaco que les ponen límites al amor

Tauro

Tauro sabe que es alguien especial y busca lo que se merece. No profundizará en una relación sin pensarlo bien y no le gusta sentir que está arriesgando cosas importantes. Es capaz de ser directo y no se obligará a superarlo todo por fuerte que sea el sentimiento.

Leo

Los Leo pueden enamorarse locamente y trabajar duro para alguien, pero cuando sienten que están poniendo en juego sus valores y su autoestima, tienden a pensar de manera más racional y establecer límites. Este signo tiene un gran poder para reconstruirse y cree que lo mejor está por llegar, por lo que no lo dará todo por un amor que no va bien.

Capricornio

Los capricornianos pueden ser muy racionales cuando se enfrentan a crisis o cuando tienen cosas importantes que perder. En estos momentos, puede sopesar los pros y los contras de una historia de amor y decidir si vale la pena o no. Es capaz de pasar las páginas y poner puntos si cree que todo irá mejor, incluso si hay un sentimiento.

Acuario

Los acuarianos pueden hacer revoluciones y persistir en las ideas en las que realmente creen, pero pondrán límites al amor si sienten que el sentimiento no está agregando cosas positivas a su vida. Acceder a sus sentimientos no es una tarea fácil y el miedo a la pérdida no lo atormenta, por lo que no renunciará a sus mejores esfuerzos por mucho que sienta algo especial.

