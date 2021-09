Los signos que son atrapados fácilmente en la mentira

Algunos signos del zodiaco suelen tener problemas cuando quieren mentir a las personas que los conocen, ya que acaban haciendo evidente que están ocultando algo. Ellos son fácilmente captados por quienes conocen sus intenciones y su personalidad tan indecisa.

Signos del zodiaco que son atrapados fácilmente en la mentira

Aries

A pesar de tener la confianza para poder mentir bien, el Aries es impulsivo y puede acabar desestabilizado a la hora de mentir. Puede contradecirse y hablar más de lo debido, haciendo que los hechos no concuerden entre sí. Aún así, muchos de ellos logran asumir la necesaria frialdad para no mostrar culpa.

Cáncer

El cáncer es intuitivo y perceptivo, lo que lo convierte en alguien que puede conocer al otro profundamente para mentir con mayor sinceridad. Sin embargo, este signo emotivo no es tan bueno para controlar sus reacciones y expresiones, lo que puede hacer que sea obvio que algo no se está revelando. Sus conexiones se forman con intimidad y sinceridad, por lo que mentir es un obstáculo.

Leo

Los Leo tienen el famoso “pequeño” y pueden ser muy convincentes al mentir. Sin embargo, tiene mucha confianza en sí mismo y esto puede jugar en su contra cuando se arriesga, estira los hechos, agrega detalles y aún quiere demostrar su idoneidad a toda costa. Este signo tiende a tener varias justificaciones cuando se detecta.

Piscis

Por mucho que tenga un mundo profundo que no comparte fácilmente y termina siendo un misterio para muchos, Piscis no puede ocultar bien la mentira. Este signo sentimental puede intentarlo, pero termina alejándose emocionalmente y deja claro que algo no se está revelando. Algunos pueden fingir ser víctimas y no asumir la culpa, pero casi siempre dejan salir ingenuos signos de falta de sinceridad.

