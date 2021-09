Científicos planean resucitar al Mamut lanudo para ‘sanar’ la tierra

En Parque Jurásico se planteaba un futuro en el que era posible resucitar a los dinosaurios. Pero ahora la ficción se ha convertido en realidad: los genetistas intentan resucitar al mamut lanudo.



Estos herbívoros de la Edad de Hielo, cuyo pariente vivo más cercano es el elefante asiático vivieron en varios continentes del hemisferio norte y tenían un pelaje denso que les protegía contra el frío extremo.



Estos peludos animales se extinguieron hace unos 4.000 años, pero la revolución actual en el campo de la genética que intenta combatir el envejecimiento, erradicar enfermedades e incluso permitir a los padres crear «bebés diseñados podría cambiar su situación.

Colossal, la empresa que quiere “resucitar” al mamut

Colossal es una empresa que se ha fijado un objetivo digno de una película: resucitar al mamut extinto para ayudar al ecosistema. La compañía ya recaudó 15 millones de dólares para realizar lo que ellos llaman una “des-extinción”.

La idea de devolver a la vida a especies extintas ha girado en diferentes ámbitos que no incluyen solo a la ciencia ficción. Desde que la genética logró avances importantes en clonación y alteración de ADN, la idea no parece tan descabellada. No obstante, nadie lo había propuesto a este nivel, hasta ahora.

Colossal es la primera compañía que intentará revivir al mamut, misma que es una empresa cofundada por el genetista inconformista George Church y el empresario Ben Lamm, ex director ejecutivo de Hypergiant.

De ciencia ficción a la realidad

En la actualidad tenemos herramientas genéticas, específicamente el sistema CRISPR, toda una revolución en la ciencia de la ingeniería genética. Les ha permitido remplazar genes individuales que codifican características específicas en el genoma de criaturas vivas.

La gran meta de la compañía está aún lejos de concretarse. Muchos científicos dudan de su capacidad de “resucitar” al mamut y devolver su ecosistema, como la bióloga Beth Saphiro que señaló que “hay muchos problemas que van a surgir de este proceso.”

Sin embargo los inversionistas de Colossal son optimistas con el objetivo y esperan lograr esta increíble resurrección en los próximos años.

