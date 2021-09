Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Aries

El Sol te va a estar dominado esta semana, significa que tu energía vital va a estar al 100% y eso te a ayudar para que puedas realizar cualquier tarea de trabajo. Trata de salir a caminar en las mañanas para que los rayos del sol inunden tu cuerpo de energías positivas, verás que te sentirás de lo mejor. El sol también tiene un efecto negativo en tu personalidad al volverte un poco soberbio, trata de evitarlo para que no tengas conflictos.

Los horóscopos dicen que recibes un dinero que te debían. Te llega la invitación de salir de viaje con un amor nuevo. Te invitan a un proyecto nuevo de trabajo que te va a dejar más ingresos. Si un amor no te corresponde, mejor dale vuelta a la página. Tu mejor día será el 15 de septiembre y tus números mágicos el 9 y 31. Usa más el color amarillo para la abundancia. Recibes un regalo.

Tauro

La Luna te va a regir esta semana, es decir, estas en ese tiempo de cerrar ciclos y ver un poco más por ti mismo. Eres muy responsable por los demás y a veces te olvidas de tus necesidades. También tendrás mucha suerte para encontrar el amor verdadero. Tendrás la intuición muy elevada ante las energías que te rodean, eso te va a ayudar a diferenciar quién es realmente tiene buenas intenciones contigo y alejarte de personas tóxicas que solo buscan un interés económico. Seguirás un poco malo de salud, pero no debes dejar que la depresión domine tu vida.

Te invitan a un negocio que te va a dejar más ingresos. Es mejor romper con esa relación amorosa que solo te lleva a sentirte mal. Tu mejor día va a ser el 14 de septiembre con los números 1 y 5. Usa más el color azul para estimular la abundancia.

Géminis

En esta semana el planeta Mercurio te va a estar rigiendo, eso estimulará tu inteligencia y astucia en todo lo que vayas a emprender. Te rodearán energías positivas para que te sientas de lo mejor. En el lado negativo Mercurio te va a hacer decir muchas mentiras o medias verdades. Vas a estar planeado cambios radicales en tu ambiente laboral y personal para que puedas alcanzar el éxito que tanto deseas. Ten cuidado con problemas de hígado, trata de ir con tu médico y deja de automedicarte, eso te traerá más problemas que soluciones.

Te decides a volver a estudiar o terminar por completo tu carrera universitaria, recuerda que en la vida laboral vale más el que sabe más. Tu mejor día va a ser el 16 de septiembre con los números 4 y 35. Los horóscopos dicen que uses más el color verde para estimular más la abundancia.

Cáncer

Plutón te dominará en estos días, eso significa que vas a estar un poco distraído y frío en tus sentimientos, por eso debes de concentrarte en todo lo que vayas a realizar y no molestarte con tu pareja sentimental. El lado positivo de las energías de Plutón es que cualquier trabajo y negocio que tengas te va a dar los mejores resultados. Te llega un dinero extra por parte de la lotería con los números 00 y 17. Trata de usar más el color rojo para estimular la abundancia. Tendrás juntas en el trabajo para cambios de puestos y proyectos, así que mantente abierto al cambio.

Haces pagos de colegiaturas y de tarjeta de crédito. Cuídate de problemas de nervios y estrés, estos días van a estar muy agitados. Los horóscopos dicen que un amor de fuera llegará a tu vida para quedarse. Una mascota llegará a tu casa para alegrarte la vida.

Leo

Esta semana el planeta Neptuno va a estar dominado tus días, esto significa que vas a estar con mucho ánimo y energía positiva a tu alrededor para poder salir adelante de cualquier problema que puedas tener. Esta energía te va a ayudar a crecer más en lo profesional y económico, así que trata de buscar un mejor trabajo y tener más ingresos con un negocio que te ayude a estabilizar tu economía. En el plano amoroso te vas a encontrar con muchas personas que te harán sentirte querido y no estar en soledad.

Los horóscopos dicen que tu mejor día va a ser el 17 de septiembre con los números 1 y 15. Usa más el color naranja para estimular la abundancia. A veces siente mucha impotencia, pero no desesperes porque todo va a llegar a su tiempo. No puedes huir de los problemas y lo más importante enfrentarlos para puedas dar una solución.

Virgo

Venus es el planeta que te va a regir, lo que facilitará unos días de mucha convivencia con tu pareja y estabilidad emocional. Para los solteros la mejor compatibilidad es con los signos de Aries, Escorpión y Acuario. El desempeño en tu ámbito laboral te va a dejar recompensas que no esperabas. Pero también se vienen cambios repentinos como reajustes, así que debes de estar muy atento a todo lo que se desarrolle en estos días.

El planeta Venus también indica que es momento de cumplir ese sueño artístico de estudiar canto o actuación. Tu mejor día va a ser el 16 de septiembre. Tus números de la suerte son 20 y 23. Debes usar más el color amarillo para tener más abundancia. Van ser unos días de discusiones con personas de alto rango en tu oficina, trata de no alterarte y buscar la mejor solución.

Libra

El planeta Marte atravesará esta semana tu signo y esto implica que tendrás fuerza interior y energía descontrolada, por lo que debes ser prudente con tus acciones y palabras para que no provoques discusiones donde no las hay. Esta semana realizarás cambios en tu actitud para verte otra vez de maravilla y sacar lo mejor de tu signo. Te ofrecen un asenso o un cambio de trabajo muy positivo; no lo dudes, tendrás días de mucha suerte.

Marte en cuestión amorosa será muy compatible con tu signo por la pasión que tendrás. Tu día de suerte será el 17 de septiembre, tus números mágicos 24 y 50, y tu color de la abundancia el blanco. Este planeta te recomienda que empieces una rutina de ejercicio y dieta saludable, y se verán los resultados muy pronto. Preparas un viaje de placer con tu pareja para estos días.

Escorpión

Júpiter dominará estos días sobre tu signo, por lo que tendrás días de gran optimismo en tu ámbito profesional y sorpresas de amores nuevos. Este planeta –que es el más grande de todos– junto a tu signo implica que ya debes tomar decisiones fuertes para cambiar tu vida para bien; por ejemplo, si quieres a tu pareja, ya forma un hogar; si no, dejarlo y conoce a personas más compatibles con tu signo como Cáncer, Capricornio o Piscis.

También este planeta será el de la suerte en cuestión de dinero extra por medio de un pago del pasado o un bono laboral, pero debes tener cuidado con los fraudes y negocios no tan honrados. Los horóscopos dicen que tu mejor día será el 15 de septiembre, tus números de la suerte 27 y 30, y tu color de la abundancia el morado. Un familiar te propone un negocio. Ten cuidado con problemas de pulmones.

Sagitario

Esta semana te regirá el planeta Saturno, así que serán unos días de responsabilidades y de enfrentar tus miedos en la vida; es decir, dejar atrás las indecisiones y esforzarte para lograr un futuro mejor. También tendrás juntas y cambios en tu ámbito laboral, por eso necesitas prepararte para que te desarrolles profesionalmente. Los horóscopos dicen que debes quitarte obstáculos como los malos amigos y amores que sólo te quitan tu buena suerte y aprender a seleccionar mejor las personas que te rodean.

Ten cuidado con problemas de espalda, intenta caminar y ejercitarte al aire libre, eso renovará tus energías positivas. Tu mejor día será el 16 de septiembre, tus números de la suerte 07 y 66, y tus colores de la abundancia el gris y el verde. En el amor estarás muy conquistador con tus signos más compatibles Aries, Cáncer y Leo.

Capricornio

Será determinante esta semana en tu ámbito personal, estás en la época de entender que debes formar un patrimonio para tu futuro y el astro rey Sol influirá en tu signo, así que trata de tener en claro lo que quieres, que las energías positivas te rodearán. Intenta tener puros pensamientos positivos, y no te dejes influir por los malos comentarios. A tu signo lo rodean las envidias, pero no les des importancia y sigue adelante, que el éxito estará en tu vida. El lado oscuro del Sol es la presunción y la soberbia; debes estimular la humildad.

Seguirás con tu pareja muy estable y hablan de formar una familia. A los solteros les llega un amor compatible del signo de Aries, Cáncer o Escorpión. Tu mejor día será el 16 de septiembre, tus números mágicos 29 y 41, y tus colores de la abundancia rojo y amarillo.

Acuario

Urano, el que rige la transformación de la mentalidad, te dominará esta semana, y por eso deberás cambiar tu mal carácter y ser más positivo en todo lo que realices, pues en estos días tendrás el triunfo en tus manos. No dejes pasar las oportunidades, debes estar atento a todas las posibilidades que se te presenten. Los horóscopos dicen que tendrás cambios repentinos en el trabajo y ámbito personal, intenta tomar la mejor decisión. Ten cuidado con problemas de intestino.

Un amor del pasado te buscará para volver, trata de cerrar ese capítulo y conoce a personas más compatibles del signo de Aries, Tauro o Libra. Tu mejor día será el 16 de septiembre, tus números de la suerte 12 y 39, y tu color de la abundancia el rojo. El lado oscuro de Urano son los problemas de nerviosismo, trata de mantener la calma y deja los rencores.

Piscis

La Luna dominará tu semana, y junto a tu signo será una explosión de buenas oportunidades en tu ámbito laboral. Aprovecha tu buena racha para estudiar una carrera universitaria relacionada con el arte, publicidad, administración o idiomas. La Luna en estos días te hará tomar una decisión drástica en tu vida amorosa y dejar ese amor que no era para ti y tomar un tiempo sin pareja.

Los horóscopos dicen que tu día de suerte será el 15 de septiembre, tus números mágicos 08 y 70, y tus colores de la abundancia el amarillo y el azul. El lado oscuro de la Luna en tu signo son las mentiras y la soberbia, trata de quitarte esos sentimientos en tu vida. Te ofrecen un crédito para cambiar tu coche. Ten cautela con las pérdidas de dinero, cuida tus inversiones. Evita culpar a los demás por tus malas decisiones, aprende a ser responsable.