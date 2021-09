Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Conoce qué te deparan los astros en el horóscopo de Mhoni Vidente.

Aries

Tendrás la oportunidad de salir de ese bache en el que te encontrabas desde hace algunos meses. Solo recuerda ser más discreto en tu vida personal y no platicar tus logros. En el trabajo hay alguien que está hablando mal de ti, así que protégete. Deja de buscar el amor en las demás personas y empieza por amarte a ti mismo. Pero también será una semana para conocer a personas muy compatibles de Capricornio, Géminis o Virgo.

Tu punto débil en estos días son los nervios, trata de estar tranquilo y dormir más horas para que puedas descansar. Sigue con el ejercicio y buena alimentación. Te regalan una mascota. Lo horóscopos te dicen que un nuevo proyecto de trabajo te va a llegar, si lo aceptas te irá muy bien. Tu mejor día es el miércoles. Tus números de la suerte 9 y 15. Trata de usar más el color rojo para la abundancia.

Tauro

Será una semana en la que todo va a salir como deseas, solo aprende a a eliminar de tu vida a esas personas que solo buscan un interés económico. Te llega la oportunidad para emprender un negocio o cambiarte a un trabajo mejor pagado. Ten cuidado con problemas de salud, procura hacerte un chequeo completo con tu médico. Te invitan a salir de viaje, pero te recomiendo posponerlo. Te llega un dinero extra gracias a los número 7 y 31.

Usa más el color azul. Lo horóscopos te dicen que tu día mágico es el jueves y todo lo que tienes en planes te saldrá de maravilla. ‘Amor y armonía invaden mi vida’ en la frase que definirá tu semana para que todo te funcione bien. Tramitas el pasaporte y la visa. Recuerda no tomar decisiones que afecten tanto tu vida, trata de pedir consejo a tus padres porque ellos te ayudarán a estar mejor.

Géminis

La palabra que definirá tu semana es ‘paciencia’ que te ayudará a estar en paz. Te llega la propuesta de un trabajo mejor pagado en otra ciudad, no tengas miedo y atrévete al cambio. Recibes un dinero que te debían, trata de ahorrarlo. Sé muy precavido al manejar, estarás muy propenso a los problemas con la policía. Debes aprender a adaptarte a cualquier situación y no frustrarte tan fácilmente, solo así podrás ser feliz; y es que esta semana se vienen cambios radicales en tu vida laboral y amorosa.

Lo horóscopos te dicen que llega alguien muy compatible y apasionado, solo recuerda que el amor no se compra, así que evita demostrar tus sentimientos con cosas materiales. Los signos más compatibles son Aries, Libra o Sagitario. Vas a tener un golpe de suerte con los números 2 y 19. Usa más el color naranja para estimular la suerte.

Cáncer

Te vienen las oportunidades que tanto estabas deseando en el amito laboral, los astros te ayudarán en tus finanzas y a tener más ingresos. Solo debes ser muy discreto y no platicar nada hasta que todo sea oficial. Tu punto débil es el estómago, así que come más saludable y toma mucha agua. Arreglas un asunto legal a tu favor. Ya no pienses en ese amor que ya no está contigo, es tiempo de darle vuelta a la página y empezar a conocer personas mas compatible contigo.

Te invitan a salir de viaje. Concéntrate en tus estudios y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tu mejor día será el jueves. Tu golpe de suerte de esta semana será con los números mágicos 4 y 33. Tu color de la abundancia es el blanco. Trata de estar en armonía con el universo y no deberle nada, así alcanzarás la felicidad.

Leo

Analizas qué es lo que quieres en la vida para por fin comenzar a tomar acciones que te lleven por el camino del éxito. Solo trata de meditar mucho antes de tomar cualquier decisión. Va a ser una semana de entrega total a tu trabajo y escuela. Vas a tener una junta para hablar de cambios en tu trabajo, así que hazte notar para que te asciendan.

Recibes una invitación a salir de viaje, así que comienza a poner todos tus asuntos en orden. Como eres un signo intenso y de mucha fuerza se te da muy bien liderar grande equipos de trabajo, así que explota esa cualidad para crecer en lo laboral. Lo horóscopos te dicen que en el amor sufrirás por una traición, solo trata de reponerte y no estancarte al pensar que las cosas se volverán a repetir. Tu mejor día el martes. Tu color de la abundancia el azul. Tus números de la lotería el 2 y 18.

Virgo

Tu espíritu analítico y previsor te facilitará estar bien siempre en lo económico, pero no debes de ser tan confiado y siempre estar alerta. Semana de poner en orden tu vida amorosa y pensar en lo que es lo mejor para ti. Es importante que le des prioridad al amor y ya tener una pareja estable del signo de Aries, Cáncer o Capricornio que van a ser muy compatibles contigo.

Tu día mágico es el lunes. Tus números de la suerte son 27 y 80, Tu color de la abundancia el amarillo. No caigas en pleitos que no son tuyos en tu ambiente laboral, es mejor dejar que las energías negativas no se mezclen contigo. Tendrás problemas de estrés y eso se reflejará en dolores musculares, así que trata de estar más tranquilo. Deja un poco el alcohol y los vicios, tu cumpleaños está cerca y habrá muchas fiestas.

Libra

Los astros te regalan la buena suerte esta semana, sobre todo con oportunidades de crecimiento laboral, no desaproveches y saca adelante tus planes. Te busca un amor del pasado para volver, platícalo para que aclares qué sientes por esa persona, y recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad. Debes moderar tu tendencia de agresividad, siempre estás a la defensiva y eso no te llevará a nada, es mejor que trates de calmarte y veas lo mejor de cada situación.

A los que están solteros el amor los atrapará con alguien de los signos de Géminis, Acuario o Tauro. Ten cuidado con problemas de infección en el riñón e intestino, trata de ir con tu médico. Arreglas tu casa y decides comprar muebles para decorar. Lo horóscopos te dicen que tu mejor día será el miércoles, tus números mágicos el 01 y 29, y tu color de la abundancia el azul.

Escorpión

El esfuerzo y la disciplina tienen su premio, tu recompensa llega en estos días. Esta semana atravesarás por una buena racha y lograrás todos tus objetivos, pero deberás tener en cuenta que a tu signo lo domina ser impulsivo y tomar decisiones inadecuadas, por eso te recomiendo pensar más de dos veces lo que harás. Conocerás a personas muy compatibles con tu signo.

Lo horóscopos te dicen que te llega un dinero extra por el pago del una deuda, trata de ahorrar. No dejes que el insomnio invada tu vida, descansa y aprovecha tu día. Tus números de la suerte son 04 y 55, tu mejor día el viernes y tu color de la abundancia el verde fuerte. No corras, que todo saldrá a su tiempo. Hay un embarazo en puerta en estos días para tu signo. Aprende a decir que no, sobre todo en tu ambiente de trabajo, que sólo te cargan la mano y abusan de ti.

Sagitario

Esta semana la buena energía se aplicará en tu trabajo y estudios; no obstante, tendrás retraso en algunos asuntos porque Mercurio estará retrogrado, así que deberás tener paciencia y no caer en enojos y dificultades; al final solucionarás todo a tu favor. Estarás con muy buen ánimo para seguir con el ejercicio y verte de lo mejor, y más porque a tu signo lo domina la vanidad en extremo. Evita los gastos excesivos, trata de no usar tanto la tarjeta de crédito y piensa a futuro.

No discutas con tu pareja y si ves que ya no se entienden, es mejor que se den un tiempo para que te valore. Lo horóscopos te dicen que tu mejor día será el miércoles, tus números de la suerte 19 y 23, y tus colores de la abundancia el gris y el negro. Si eres casado, evita chismes de infidelidad y problemas con la familia política, que esta semana abundarán.

Capricornio

Llegan los buenos tiempos, reconocen tus logros y aplauden tus méritos, pero no debes dejar que la soberbia inunde tu vida en estos momentos, sigue con un estilo sencillo. Cuida tus gastos, ahorra porque necesitarás dinero para algunos imprevistos. Seguirás de conquistador, eso se te da sin límites, pero no olvides ese amor verdadero que ha estado contigo en las buenas y no tan buenas. Te invitan a dar una conferencia o curso, acepta.

Cuídate de problemas de sobrepeso, sigue con la dieta y el ejercicio para que no se te haga tanto estómago. Tu frase es ‘Las leyes del universo son perfectas y están hechas para que yo viva en plenitud, así que tomaré lo que es mío’. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos 21 y 30, y tus colores el rosa mexicano y rojo. Un amor del signo de Aries vendrá a tu vida.

Acuario

Todo volverá a su cauce normal, ten paciencia y estarás otra vez de lo mejor, recuerda que no todo es miel y a veces debes probar la hiel para valorar lo que tienes. Llevarás una semana con mucho trabajo y juntas para cambios de puesto. Ten cuidado con asuntos legales, resuélvelos para que no distraigan tus pensamientos. Te invitan a salir de viaje con tu pareja. Revisas tus posibilidades para comprar una casa y tener ya un patrimonio en tu vida.

Seguirás de conquistador, tu signo se caracteriza por eso y por tener siempre una pareja a su lado. Lo horóscopos te dicen que tu mejor día será el miércoles, tus números de la suerte 12 y 19, y tus colores de la abundancia el azul y el rojo. Tu frase es ‘Mis actos son guiados por la energía del amor’, ponlo en práctica para que todo fluya de la mejor manera. Ayudarás a un amigo enfermo.

Piscis

Tu éxito profesional continúa sin límites; es decir, las buenas energías te rodean para que prosperes en tu trabajo. Deberás ser más generoso contigo mismo y no te quedes con las ganas de tener ropa y zapatos nuevos. Un amor del pasado te busca para pedirte perdón y volver, pero mejor dile a ese amor que tu corazón ya está ocupado. Te buscan para un trabajo nuevo y mejor pagado, trata de aceptar, pues estás en tu época de crecer económicamente.

Tu mejor día será el jueves, tus números de la suerte 08 y 13, y tus colores de la abundancia el morado y el blanco. Tu frase es ‘Aprendo a reír y vivir con alegría’, y sin duda son palabras clave para que tu vida cambie. No hagas dramas y recuerda que el momento de ser feliz es hoy, así que trata de ponerlo en práctica. Cuida tu estómago, trata de ir con un médico.