Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Tres de Oros

En estos días se abren ciertas posibilidades en el amplio concepto de alguna actividad lucrativa, vale decir, empleo, emprendimiento, profesión, etc. Deberás discernir cuál de todas las alternativas se ajusta más a tu experiencia o conocimiento, teniendo en claro la gran diferencia que podría haber entre trabajar de manera dependiente o por cuenta propia.

En este caso, cada paso que des deberás evaluarlo con mayor rigor, ya que el resultado de la gestión dependerá exclusivamente de ti. Sin embargo, la tendencia se ve positiva.

Tauro

Cinco de Copas

Razones para estar emocionalmente afectados, en un período tan complejo como el que nos ha tocado vivir, son muchas. Los motivos son colectivos y conocidos por todos, pero la diversidad de situaciones que afectan en forma personal son, por razones obvias, en un ámbito reducido y muchas veces más críticos.

Es fundamental en estos casos la solidaridad, la ayuda de persona a persona, como se pueda y con lo que cada cual aporte. Esta opción, en cierto modo, puede ayudar integralmente a quien tienda su mano generosa.

Géminis

Diez de Bastos

Durante esta semana deberás preocuparte en forma preferente de tu salud física y psíquica, que podría complicar tu estabilidad de manera integral.

En primer lugar asumiendo las actividades que demandan esfuerzo físico imprescindibles y no puedas obviar, optando, si es posible, por delegar responsabilidades en otros y además velando por ordenar tu quehacer, intelectualmente primero y luego realizarlo, con los resguardos ya señalados y ejecutándolos ordenadamente, evitando el colapso.

Cáncer

Ocho de Bastos

Procura ordenar tu actividad, estableciendo prioridades según sean tus responsabilidades, con una lógica simple de “lo primero es lo primero”. En este caótico episodio que nos ha correspondido padecer han aumentado los frentes que cubrir, muchos de ellos, para no empeorar más aún la situación, ni siquiera para mejorarla, asumiendo además una verdad absoluta, no sabemos cuanto tiempo más durará esta batalla.

Leo

Caballero de Espadas

Período en que tus mejores cualidades estarán elevadas a la máxima expresión y se dará esto, pues no faltará algún factor que demande de ti tus conocidos atributos, aquellos que te permiten asumir cualquier desafío, por complejo que pueda ser, y salir airosa y con la frente en alto. El tedioso dicho de “más de lo mismo” se convertirá en ti, una vez más, en una virtud.

Virgo

El Mago

En estos días se facilitarán tus gestiones en las más diversas actividades que realices, todos los frentes que se presenten ocasionalmente y los ya permanentes, podrás cubrirlos de manera sobresaliente, pues tendrás a tu disposición, aparte de tus medios habituales, algunos otros que se sumen a fin de cumplir con tus tareas de manera apropiada. Incluso, si fuese necesario llevar a la práctica algún proyecto que haya debido dejar pendiente, podrías evaluarlo y llevarlo a cabo.

Libra

La Estrella

Si la experiencia acumulada en este largo período de crisis general ha sido suficiente y te ha hecho ver las cosas de tu vida de una manera distinta a como las acostumbrabas a ver, bueno sería que, basándote en ella, realices los cambios y ajustes necesarios para estar mejor preparada y en condiciones para enfrentar eventos complejos que puedan presentarse a futuro.

Será como construir sobre roca y no sobre arena. De lo malo podemos rescatar algo bueno, por lo menos una lección que no debamos olvidar.

Escorpio

La Muerte

Cada cierto tiempo la vida nos da nuevas oportunidades, algunas obvias y otras no tanto. No siempre las consideramos, tal vez porque no nos damos cuenta. En el presente se estará manifestando, de alguna manera, la ocasión para hacer un cambio que podría iniciarse despojándote de todo hecho, recuerdo, situación, evento, que haya sido traumático o que te cause algún dolor y reiniciar la marcha sin esa carga inútil e inconducente y comprobar esta verdad.

Sagitario

Cinco de Bastos

Estos tiempos tan complejos y adversos que vivimos, en que hay tanto que hacer para alcanzar, medianamente, una situación como la de los tiempos previos a la catástrofe, ha hecho que las personas anden alteradas, nerviosas, preocupadas, tristes, y esto ha acarreado gestos, acciones y disputas en todo lugar y por cualquier motivo.

Si no ponemos voluntad y compromiso para modigerar este estado las consecuencias podrían ser impredecibles, pero sin duda graves.

Capricornio

Ocho de Espadas

La realidad actual nos golpea tan duramente, de tantas y diversas maneras, cada cual arrastra la suya y cada una pareciera más compleja que la otra. En medio de tanta calamidad y en cada uno de nosotros, surge una voz que nos ordena sobrevivir, levantarnos una y mil veces, no dejándonos vencer, sobreponernos ante el ataque de un enemigo invisible y salir adelante.

Miles lo han hecho antes que nosotros y por ellos estamos aquí. Ellos también habrán oído esa voz que ordena subsistir.

Acuario

Siete de Oros

Nunca nada es tan complejo como para que los esfuerzos desplegados por derrotar una situación crítica sean en vano. Siempre habrá una recompensa, mayor o menor, pero la apropiada para sentir que valió la pena el sacrificio y que, además, sea suficientemente reconfortante para que sirva como un maravilloso estímulo y perseverar en tan loable conducta.

Cada día tiene un aspecto de desafío y es nuestro deber sentirnos aludidos y no mirar hacia el lado.

Piscis

La Rueda de la Fortuna

Nada es estático, ninguna situación, ninguna realidad, la vida, nuestro estado, todo cambia, de una manera u otra. Todo es distinto cada día, cada momento puede ser mejor o peor que el anterior o que el venidero.

Sin embargo, cuesta razonablemente aceptarlo y, a pesar de todo, la vida continúa y si no hemos perdido el valioso tiempo, aprendemos, nos adaptamos, adquirimos sabiduría, nos ayuda el instinto y todos los medios que tenemos a nuestra haber, y son tantos y tan diversos que hasta nos llega a sorprender.