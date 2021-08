Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Descubre qué te deparan los astros en el horóscopo de Mhoni Vidente para estos días.

Aries

La influencia de la luna llena en tu signo traerá deseos de ser amado y tener una pareja estable. La luna también hace que te dominen los impulsos, es decir, no sabes controlar tus enojos y arrebatos, así que tienes que aprender a ser más calmado. Semana de reacomodar toda tu vida laboral y económica, es decir, empezar a hacer un sistema de ahorro. Sales de viaje con tu pareja. Te buscan para un proyecto internacional.

Ya trata de controlar la ansiedad por comer, recuerda que a tu signo le gusta verse bien, así que también tienes que seguir con el ejercicio. No dudes en buscar la ayuda de un especialista para que te ayude con tu ansiedad. Tramitas tu permiso de residencia extranjera. Tendrás un golpe de suerte este miércoles con los números 2 y 19. Usa más el color azul y amarillo para atraer la abundancia.

Tauro

La luna llena sobre este signo de tierra es muy determinante para su futuro y significa un progreso en todo lo que vaya a realizar en cuestión de trabajo y en su vida sentimental. También te dará seguridad y fuerza para salir adelante de cualquier problema. Tendrás la estabilidad emocional para encontrar en estos días la pareja ideal con muchas posibilidades de formalizarse en el futuro cercano. Semana de estar arreglando papelería de tu titulo profesional y regresar a tomar cursos y diplomados.

Te llega la invitación para salir a cenar por parte de un amor del pasado, te recomiendo cerrar círculos. Recibes un dinero extra por la venta de un coche. Tendrás un golpe de suerte este jueves con los números 1 y 33. Trata de usar más color rojo intenso ya que te ayudará a aumentar más la abundancia.

Géminis

La luna llena te vuelve muy apasionado en todo lo vayas a realizar en estos días. La buena suerte va a estar de tu lado en esta semana. Tendrás muchas citas fugaces, pero nada formal. La luna también vuelve a los Géminis explosivos y eso los hace perder grandes proyectos de trabajo, así que trata de controlarte y crecer más en lo espiritual para que no caigas en estas situaciones adversas y seguir avanzado en su vida profesional.

Semana de estar en juntas de trabajo y la llegada de un dinero extra por la venta de una propiedad. Te llega un regalo que no esperabas. Ten cuidado con lo que comes en estos días, te puede venir una infección estomacal. Sigue con cursos de idiomas porque te va a abrir puertas en el futuro. Recibe un dinero extra por lotería con los números 6 y 77. Usa más el color blanco.

Cáncer

Tendrás una semana muy buena en lo económico gracias a la influencia de la luna llena. También serán días para formalizar más tu relación amorosa. Para los que están casados les llega el momento de ser padres. Te va a llegar la oportunidad de crecer más en lo profesional y recibir dinero extra por cuestiones de lotería con los números 5 y 43. Los Cáncer siempre van a estar protegidos por la luna para llegar a ser exitosos. Será una semana de mucho trabajo y presiones de tus superiores, así que trata de estar tranquilo y no alterarte, recuerda que el que se enoja pierde.

Semana para ponerte a dieta y seguir adelante con varios negocios que tienes en planes. Arreglas un asunto legal que va a salir a tu favor. Usa más el color verde para atraer la abundancia. Te busca un familiar para pedirte ayuda económica.

Leo

Habrá una vibra irresistible a tu alrededor por la influencia de la luna, por lo que será una semana en la que encontrarás a alguien muy especial que podría convertirse en tu pareja. La buena suerte te rodeará y más en cuestión de juegos de azar o lotería con los números 8 y 31. Te buscan amigos para pedirte ayuda ya que siempre das los mejores consejos.

Semana de tener una revisión de tus superiores y de auditoria, trata de tener todo en orden para que no tengas ningún problema en tu ambiente laboral. Cuídate de los vicios y sigue mejor con el ejercicio. Sales de vacaciones con tu familia. Te compras ropa y decides cambiar tu look. Para los Leo que están en pareja traten de no pelar y estar un poco más relajados en su vida sentimental. Usa más el color rojo, eso te ayudará a estar con más suerte en lo económico.

Virgo

La influencia de la luna llena en tu signo te hará recordar mucho el pasado y tener muy presente lo que no fue, por eso debes de cambiar de actitud y ponerte las pilas para que puedas estar al cien en todo lo que vayas a realizar. Considera cambiar de trabajo y poner un negocio propio, que eso te va a ayudar a tener más ingresos. Piensa más de dos veces lo que vas a decir y hacer para no caer en cuestiones de rompimientos amorosos o discusiones en el ambiente laboral.

Semana de mucho trabajo atrasado y ponerte al día. Cuidado con las mentiras de tu pareja, trata de que te diga la verdad y tu decirla para que puedas durar más en esa relación. Te llega un dinero extra en la lotería este domingo con los números 14 y 90. Usa más los colores gris y azul fuerte, eso va a atraer más la abundancia en tu vida.

Libra

Te sentirás muy romántico debido a la influencia de la Luna llena sobre tu signo, que es el segundo de aire, y pensarás de forma madura sobre tu futuro, así que te enfocarás en buscar tu estabilidad emocional y económica. Evita caer en provocaciones de tus compañeros de trabajo y no hables sin pensar, procura ser prudente en tu ambiente laboral.

También la Luna llena te volverá muy carismático; es decir, que siempre tendrás amigos a tu alrededor y acudirás a los mejores eventos sociales y más porque eres el comunicólogo del Zodiaco. Esta semana realizarás trámites de trabajo con urgencia. Unos amigos te invitan a salir a pasear, ve pero cuídate del virus. Te proponen un trabajo extra. Recibes un dinero este martes con los números 21 y 30, y trata de usar los colores verde y azul para atraer la fortuna.

Escorpión

Te afectará mucho la Luna llena debido a que es tu regente astral, por lo que siempre está presente en tus decisiones, pero en esta semana en particular te ayudará con el dinero y el progreso; es decir, que te llegará una nueva propuesta laboral mejor pagada y recibirás un dinero inesperado como el pago de deuda del pasado o un premio en los juegos de azar con los números 07 y 18; trata de jugarlos este martes para incrementar tu suerte y usa el color azul para atraer la abundancia.

También la Luna llena afectará tu relación y quizá busques otra relación para satisfacer tu deseo sexual. Intenta hacer ejercicio y empieza una dieta. Esta semana tendrás muy buena suerte de tu lado, y más en tu ambiente profesional. Cuídate de problemas legales. Un amor del signo de fuego llegará a tu vida para quedarse.

Sagitario

La Luna llena influye en tu forma de ser y te dificulta madurar, por lo que debes tener conciencia y no soñar con metas inalcanzables, por eso te recomiendo que estés con pies de plomo para que no dejes ir tu imaginación con proyectos sin sentido y evita llenarte de envidias de las personas que te rodean.

La Luna también te volverá muy viajero o cambiarás de residencia para que puedas crecer en lo profesional. Durante esta semana arreglarás situaciones de tu trabajo en juntas con tus superiores y ser realizan contrataciones de personal, y a ti te dan un puesto de jerarquía, así que trata de desempeñarlo de la mejor manera. Obtienes un dinero extra por lotería con los números 13 y 29, y usa los colores blanco y verde para atraer la suerte en tu vida. Un amor nuevo se atraviesa en tu camino en esta semana.

Capricornio

La combinación de la Luna llena con tu signo de tierra te vuelve un trabajador incansable hasta obtener el éxito en casi todos tus proyectos; es decir, que el dinero te llega a manos llenas, pero debes tener cuidado con las malas amistades y amores interesados que sólo te buscan cuando tienen un interés económico e intentan quitarte la suerte que te rodea. También la Luna llena te puede provocar una depresión y llevarte a usar drogas o alcohol, así que debes hacer mucho ejercicio y aprender a ser más espiritual.

Esta semana tendrás muchas sorpresas agradables en tu vida, te buscará un amor que te hará sentir de lo mejor y recibirás un dinero extra por lotería este martes con los números 21 y 30; usa los colores rojo y amarillo para estimular tu buena suerte. Un amor de lejos llegará a tu vida para quedarse.

Acuario

La influencia de la Luna llena en tu signo, que es de aire, te impulsa a buscar siempre tu bienestar y el de tu familia. También la Luna llena te hace pensar en tomar decisiones importantes para mejorar tu futuro e incluso puedes encontrar el amor verdadero. El astro te ayuda a lograr tus objetivos de crecimiento económico, por eso te recomiendo estrenar ropa o zapatos para que la buena suerte esté de tu lado.

Debes tener cuidado, la Luna llena te puede hacer caer en infidelidades o provocar problemas con tu pareja. Estarás muy alegre y con buenas noticias a tu alrededor. Ten cuidado con las envidias de tus amigos, quieren lo que tú tienes así que trata de no platicarles cómo te va. Tienes un golpe de suerte el jueves con los números 37 y 80, y usa los colores naranja y azul para atraer la abundancia.

Piscis

Durante esta fase de Luna llena tu signo se convierte en otra persona y sacas lo mejor de ti para avanzar en tu vida, es un efecto transformador hacia lo positivo. Tener la Luna llena en tu casa es sinónimo de progreso porque es tu regente astral. Empiezas una rutina de ejercicio y te pones a dieta gracias a que tienes muy buen ánimo para verte de lo mejor.

Arreglarás lo referente a un crédito bancario para comprar una casa y vivir de la mejor manera y alcanzar ya una estabilidad económica. Recibes un dinero extra por un pago atrasado de tu sueldo. Ten cuidado en las fiestas, trata de no tomar tanto alcohol y no comas demasiado. Tienes un golpe de suerte este martes con los números mágicos 19 y 26, y usa más los colores rojo fuerte y verde para atraer la abundancia. Un amor del pasado vuelve para quedarse.