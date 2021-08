Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Descubre qué te deparan los astros en el horóscopo de Mhoni Vidente para estos días en los que el cielo que iluminará con la Luna azul.

Aries

Tendrás muy buena energía a tu alrededor. Tu número de la suerte es 20, por eso ese viernes verás reflejada la abundancia y prosperidad. Te recomiendo que te pongas mucho perfume antes de salir de casa para acrecentar la suerte. Serán unos días de mucha convivencia con tu pareja y por fin deciden ya formalizar más la relación. Te invitan a salir de viaje en estos días.

Mucho trabajo y la firma de un contrato nuevo, solo trata de cuidarte de los chismes y de no platicar tu vida privada. Tendrás un golpe de suerte y va a ser con los números 7 y 31. Usa los colores rojo y naranja para que tengas más energía positiva. Tu signo es muy desesperado y todo lo quiere rápidamente, pero debes aprender a dejar que las cosas lleguen solas y tener calma. La mejor compatibilidad será con Virgo y Capricornio.

Tauro

Serán días de mucho trabajo y juntas de última hora para cambios muy importantes, pero a ti te va a ir muy bien, así que sigue con esa buena actitud profesional en todo lo que realizas. Recuerdas mucho a alguien que ya no está contigo, trata de cerrar ese circulo amoroso y avanzar en tu vida sentimental. Te llega la invitación de salir de viaje en estos días o vas a visitar a tu familia. Eres muy bueno para hacer dinero, pero también para gastarlo, así que aprende a ahorrar para un futuro.

Te busca un amigo para invitarte a una boda. Decides vender tu carro o cambiarlo por uno más reciente. Si te quieres hacer una cirugía estética es el momento de hacerlo porque las energías están a tu favor. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 7 y 43. No prometas lo que no vas a cumplir.

Géminis

Analizas hacer un cambio de actitud radical, ten en cuenta que no te la puedes pasar toda tu vida pensando en lo que pudiste haber hecho. Es tiempo de poner más fuerza a tus proyectos de trabajo. Tendrás algunas discusiones con tu pareja y será por cuestiones económicas, trata que tu vida amorosa no se centre en eso y dejar que fluya más la pasión. Te recomiendo salir a caminar y meditar para recuperar tu tranquilidad emocional. Cuídate de dolores de huesos y no te presiones tanto con el ejercicio.

Habrá algunos chismes entre amigos, no platiques todo y se más discreto. Este domingo tendrás una renovación de energía, por eso trata de tomar un poco de sol y poner una vela roja para pedir todo lo que necesitas a tus ángeles. Tus números de la suerte son 9 y 36. Controla las cosas que comes.

Cáncer

Este viernes tendrás varias juntas de cambios de puesto y modificación de salarios, así que trata de hablar con tus superiores para que te den un aumento. Estás el mejor momento de crecer económicamente y poder empezar a formar tu patrimonio. Hazte un poco de tiempo para ti y sal con tu pareja para que ese amor no se enfrié. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado. Este sábado tendrás un golpe de suerte con los números 5 y 49 y vendrá a ti un premio grande.

Cuídate de dolores de estómago e intestino, recuerda seguir con la dieta. Sé constante en los estudios, recuerda que son la clave para conseguir mejores oportunidades, te recomiendo tomar cursos de inglés. Sabrás de un divorcio familiar que te va a doler mucho emocionalmente. En este fin de semana tendrás mucha ayuda de tu ángel.

Leo

Te busca un amor viejo del signo de Aries o Capricornio para pedirte volver a estar otra vez como pareja, medita muy bien antes de tomar cualquier decisión. A veces te desesperas porque no encuentras un objetivo en tu vida, pero eso es normal en tu signo, solo debes tratar de relajarte y aprender a ser feliz con lo que tienes. Te llega la invitación a salir de fiesta este sábado. Te compras una computadora y cambias tu celular.

Buscas a un amigo para ofrecerle un negocio para los fines de semana y va a ser de publicidad. Eres muy bueno para ayudar a los demás y eso hace que tú crezcas espiritualmente. Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 12 y 80. Usa colores claros para que tu armonía de vida este de lo mejor. Cuídate de dolores de espalda baja o riñón, trata de tomar agua natural.

Virgo

Estarás un poco cansado este fin de semana y sientes que la energía de tu trabajo es muy pesada, así que debes empezar a considerar hacer un cambio radical en tu vida laboral e irte a un lugar en el que no te sientas tan presionado. Sabrás de un problema familiar y vas a estar dando mucho apoyo emocional y económico. No le tengas miedo a lo que dicen de ti y siéntete orgulloso de tu forma de ser. Tendrás una propuesta de poner un negocio con unos amigos.

Estos días vas a tener mucha suerte en cuestiones de juegos de azar con los número 6 y 24. Mandas a arreglar tu carro. Ten cuidado con prestar dinero, recuerda que tu signo siempre tiene problemas para que se lo regresen. Decides festejarte con tu pareja y amigos, a tu signo siempre le hace falta la compañía de sus seres queridos para sentirse feliz.

Libra

Muchas alegrías y buenas noticias para ti estos días, estás en tu mejor etapa porque te sientes enamorado, sólo trata de no auto sabotearte y disfruta. Este viernes saldrás de paseo y estarás con amigos en una cena junto con tu pareja. Recibes un dinero extra por un pago de comisiones. Procura dejar a un lado los celos y enojos sin razón con tu pareja, a tu signo lo domina la inseguridad pero trata de tranquilizarte.

Durante estos tres días tendrás la suerte de tu lado, y más con los números 17 y 60. Este fin de semana vendrá a ti un sorpresa muy importante que te hará muy feliz. Analizas comprar una casa o mudarte más cerca de tu trabajo, eso te ayudará a tener más tiempo para ti. Compras un boleto de avión para el mes de diciembre. Los que están casados tendrán un embarazo en puerta, felicidades.

Escorpión

Saldrás a pasear este fin de semana y pasarás tiempo con tu familia, frecuéntalos más. Tu pareja te pide prestado. Sigue con el ejercicio y la dieta para que estas vacaciones en la playa te veas de lo mejor. Realizas este viernes muchas tareas pendientes en tu escuela y trabajo; tu signo siempre tiene muchas ocupaciones al mismo tiempo, por eso debes administrar mejor tu tiempo.

Ten cuidado con las pérdidas y robos en la calle. Piensa en iniciar un negocio los fines de semana, tu signo busca la estabilidad económica y éste es el momento de hacerlo, pero dale continuidad a todo lo que realices. Un amor nuevo del signo de Aries o Géminis te buscará y será muy compatible contigo. Renuevas tu carro. Este domingo convive con la naturaleza, eso fortalecerá tu energía positiva. Tus números de suerte son 30 y 47.

Sagitario

Enfrentarás presiones en tu trabajo este viernes, las energías de tu signo estarán muy revueltas, así que evita los chismes y no platiques nada de tu vida personal ni cargues con problemas ajenos. Recuerdas mucho a un amor del pasado y eso te pone melancólico por la forma en que terminaron, es mejor que le digas lo que piensas para quedar en paz. Ten cuidado con problemas en los pulmones o corazón. Este 20 de agosto será muy especial para ti, podrás crecer en lo espiritual, te recomiendo que uses algo de plata y te pongas mucho perfume antes de salir de tu casa.

Cuida a tu papi porque estará un poco enfermo, no lo descuides. Decides pintar y arreglar tu casa. Los que están en busca de una pareja conocerán a personas muy compatibles del signo de Cáncer o Virgo. Tus números de la suerte son 11 y 29.

Capricornio

Gozarás de suerte en lo económico este viernes y te ofrecerán trabajo en una empresa internacional, así que no lo pienses y busca tu bienestar en todos los sentidos. Evita pelear con tu ex pareja, eres rencoroso pero te haces daño, es mejor que platiques y queden en paz. Tu signo es acelerado y eso provoca que cometas errores en tu trabajo y escuela, así que trata de hacer todo con más calma. Recuerdas mucho a un familiar que ya está en el cielo, dedícale una oración en estos días.

Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 13. Te compras un celular y cambias tu plan de pagos. Ya no seas tan indeciso sobre lo que quieres estudiar, lo mejor para ti son las relaciones internacionales o el comercio. Un amor del signo de Aries se aleja de tu vida. Un familiar enferma, trata de darle todo el apoyo moral.

Acuario

Tendrás tres días de buena suerte y te podrás reinventar en el amor, a tu signo le sienta bien vivir una relación amorosa y este fin de semana conocerás a alguien que te hará sentir de lo mejor. Paga deudas de tu tarjeta para que no tengas problemas en el futuro. Ya no le platiques a nadie tus problemas, a muchos les da gusto que te vaya mal. Haces trámites para salir de viaje al extranjero. Eres carismático y siempre te invitan a reuniones.

Compras ropa o cambias tu look. Evita ser impulsivo, recuerda que quien se enoja pierde. El domingo saldrás a pasear y a tomar aire fresco para que tu energía positiva se multiplique. A los casados les vendrá un embarazo sorpresa. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 28, trata de jugarlos el domingo. Cuida tu riñón o hígado, consulta a tu médico.

Piscis

Este viernes estarás muy positivo y con toda la energía para salir adelante, tu signo siempre lucha por ser el mejor en todo y sobre todo en el trabajo, así que trata de tomar un curso los fines de semana y especialízate en tu carrera universitaria. Te invitan a salir de viaje en los próximos días por un proyecto laboral. Trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja, la confianza se gana con el tiempo, ve con calma en tus relaciones.

Escucha los consejos de tus padres porque ellos siempre quieren lo mejor para ti. Este fin de semana tendrás problemas con el estómago e intestino, es tu punto débil. No prestes dinero, aprende a decir que no. Tienes un golpe de suerte este sábado con los números 00 y 19. Evita mentir porque tarde o temprano sale a relucir la verdad. Tu pareja sale de viaje.