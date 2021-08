‘Recen por mí’, el clamor de las mujeres afganas y su futuro incierto

Nadie está a salvo en el Afganistán, que han dejado a la deriva las tropas internacionales. Pero quienes están más en peligro son las mujeres en ese Afganistán donde como en la novela de Yasmina Khadra ya no se escuchan las golondrinas, sino los graznidos de los cuervos y los aullidos de los lobos.

Las familias con hijas jóvenes a su cargo huyen de cualquier localidad que se ve amenazada por los talibanes.

Es lo que presagia el testimonio recogido por The Guardian de una joven afgana de 22 años que solía trabajar como periodista.

“Hace dos días que dejé mi casa y mi vida porque los talibanes tomaron el poder en mi ciudad. Aún sigo huyendo y no encuentro un lugar seguro no puedo escribir con mi nombre ni decir dónde estoy. Toda mi vida ha saltado por los aires en pocos días tengo mucho miedo y no sé qué pasará conmigo”.