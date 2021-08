Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Aries

El mensaje de tu ángel que te dice en los horóscopos es que seas más espiritual y empieces a creer en ti. A tu signo lo dominan los momentos explosivos y de rencor, eso hace que no puedas alcanzar la felicidad completa en tu vida, así que trata de controlar esos sentimientos negativos.

Tu cuerpo y espíritu es uno mismo, así que mantente siempre equilibrado para estar mejor de salud. Tu signo siempre logra lo que desea en la vida. Tu número de la suerte el 7. Tu día mágico es el miércoles. Sales de viaje en estos días para visitar a tu familia y pareja. Trata de no buscar problemas donde no los hay.

Revisa tu documentos personales y ponlos al corriente, porque los vas a necesitar. Cuídate de problemas de estómago e intestino, trata de ir con tu médico. Por fin llega ese dinero que te debían. Hay un embarazo en puerta.

Tauro

El mensaje de tu ángel es ‘progreso y dirección’, estas palabras van a ser básicas en estos días para tu signo, especialmente porque es el momento de tomar decisiones importantes en cuestión laboral y de negocios.

A veces sientes que no avanzas en tu vida y te causa frustración, por eso esta semana trata de buscar lo mejor para ti. Tu salud y bienestar amoroso es muy importante para que te mantengas de la mejor manera. Si estás soltero te va a venir una pareja más estable en estos días. A los que están en pareja formal les va a venir el momento de ser padres y crecer como familia.

Tu número de la suerte en los horóscopos es el 9. Tu día mágico el jueves. Semana de dinero extra por un pagos atrasados. Te llega una invitación para trabajar en un escuela. Si tienes un proyecto que sientes que ya no está avanzando, déjalo.

Géminis

Tus palabras para esta semana son ‘crecimiento y éxito’, recuerda que estás en una etapa de prosperidad y que debes de aprovechar toda esa corriente de energía a tu alrededor para que el triunfo esté en tus manos. Te llega la inspiración para que transformes tus preocupaciones en momentos de felicidad, así que trata de no buscar problemas donde no los hay y seguir avanzando en la vida.

Necesitas mucha autodisciplina que será vital para conseguir el éxito en todo lo que realices. Sigue preparándote para tener más oportunidades de trabajo. Sabrás de un divorcio familiar y estarás dando todo tu apoyo. Te llega un dinero extra con el número 1. Tu mejor en los horóscopos día va a ser el viernes. Empieza una rutina de ejercicio y dieta para que estés más saludable. Cuidado con chismes en el trabajo, no exhibas tu vida personal.

Cáncer

La palabras que tu ángel de la guarda te manda para esta semana son ‘renacimiento y triunfo’, es el momento de dejar todo lo negativo atrás. Debes madurar como persona para estar mejor y vivir feliz. Semana de triunfos en todo lo que vayas a realizar en cuestión de negocios y cambios de trabajo.

Cuídate de problemas de úlceras y estómago, trata de comer más saludable y dejar un poco el cigarro. Tu tarea en estos días va a ser estar en paz en tu vida amorosa y tener una pareja estable, solo recuerda que el amor no se compra, así que no intentes impresionar a nadie. Tu número mágico en los horóscopos va a ser el 4. Tu día de la semana el martes.

Cuidado con las pérdidas en la calle, sé más precavido. Trata de no buscar a esa persona que solo te lastima, deja que el karma haga lo suyo en la vida.

Leo

Las palabras que tu ángel te manda esta semana son ‘sabiduría y transformación’, que te ayudarán a obtener las cosas que necesitas. Atraviesas por energías de renovación total, especialmente por ser la época de tu cumpleaños.

Cuidado con las envidias de tus compañeros de trabajo, estarás brillando demasiado y tus superiores se fijaron en ti para darte un puesto mejor y con mayor sueldo, así que trata de mantenerte en bajo perfil y no comentar nada de lo que tienes en planes en tu futuro. Un amor del signo de Aries, Libra o Acuario va a entrar en tu vida para que te sientas pleno.

Tu golpe de suerte va a ser el día martes con el número 13. Compras un boleto de avión para salir de viaje en estos días. Haces unos pagos pendientes de tus impuestos. Cuida tu salud. No inventes situaciones de celos o desconfianza para que no te compliques.

Virgo

‘Fuerza espiritual y poder’ son las palabras que tu ángel de la guarda te manda esta semana, van a estar de tu lado para ayudarte a reinventarte y sacar lo mejor de ti. Te viene la fuerza para enfrentar los problemas que tienes día a día. Te recomiendo no retroceder y siempre seguir adelante.

Mantente lo más saludable posible para que puedas llevar a cabo tus planes sin ningún problema. Trata de dormir tus horas y no desvelarte con tu celular. Te invitan a un negocio en el que te va a ir muy bien, acéptalo para que el dinero te llegue a manos llenas.

No le hagas caso a los chismes y al qué dirán, recuerda que cuando hablan de ti es que te haces notar. Tendrás un golpe suerte con el número 23. Tu mejor día en los horóscopos es el viernes. Trata de tener una mascota en tu hogar para que te sientas de lo mejor en tu vida.

Libra

Tu ángel de la guarda te dice que ‘la prosperidad será tu palabra clave en estos días’, y significa que la suerte se halla de tu lado y debes aprovechar esta racha de abundancia y hacer los cambios que necesites para brillar. A tu signo le gusta vivir bien y alcanzar el reconocimiento de los demás, por eso debes seguir adelante y no confiarte en personas que sólo quieren robarte tu suerte.

Tendrás una semana de estrés por situaciones que no puedes controlar, pero cuida tu desempeño laboral y sigue adelante, eso hablará bien de ti. Ten cuidado con el amor, tu pareja te está traicionado, así que deja todo claro y si es necesario date un tiempo para que no te sientas decepcionado. Llegará a tu vida un amor de un signo de tierra que será muy compatible contigo. Tu golpe de suerte será el lunes con el número 27.

Escorpión

El mensaje de tu ángel dice ‘humildad y carácter en tu forma de ser’, esto implica que aceptes tus errores y retomes tu camino al éxito, pues tu mejor transformación será en tu interior, así que deja esos miedos y no auto sabotees tu felicidad.

Tu signo es de agua y eso te vuelve muy sentimental pero con problemas que tú mismo inventas, por eso debes transformar todo lo negativo que te rodea y buscar a personas más compatibles y positivas. Esta semana tendrás cambios fuertes en tu trabajo y quedarás de lo mejor.

Evita las excusas y mentiras con tu pareja, si ya no se quieren es mejor que se den un tiempo y avancen. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Te llega un dinero extra, inviértelo en tu persona y hazte esos arreglitos que tanto deseas. Tu golpe de suerte será el miércoles con el número 05.

Sagitario

El mensaje que tu ángel te envía dice ‘tolerancia y emprender’, indica que tengas paciencia, evita desesperarte por las situaciones de la vida, mejor enfoca tu pasión para solucionar de inmediato todo lo que se te presente. Tu ángel te dice que debes esperar, ya llegará eso que tanto deseas para vivir en paz y particularmente la abundancia que necesita tu signo.

Estás en una etapa de aprender y valorar a las personas que te rodean, son tiempos de madurez mental. Vivirás altibajos en tu trabajo y vida personal, pero no le des importancia, recuerda que tu elemento es el fuego y eso provoca envidias a tu alrededor, sólo trata de hablar con tu jefe para esos cambios que necesitas para que te den un mejor puesto y sueldo.

Un amor nuevo te invita a salir. Tu golpe de suerte será el jueves con el número 21.

Capricornio

‘Valorarte y madurar en tu interior’ es el mensaje que tu ángel te manda, y son palabras muy importantes porque siempre debes analizar y pensar más de dos veces los cambios radicales que vayas a realizar en tu vida, como el cambio de trabajo o la ruptura con tu pareja; en cualquier caso trata de buscar un consejo sabio de alguien en quien puedas confiar, eso te ayudará a superar todas las adversidades que se presenten.

Tu signo siempre busca una estabilidad emocional y económica para estar pleno. Tendrás una semana de grandes retos laborales. Regresas a tus estudios, así que trata de concentrarte en todo lo que vayas a realizar. Ten cuidado con las traiciones de amigos. Tu golpe de suerte será el martes con el número 30. Sales de vacaciones a la playa, eso te ayudará a renovar tus energías positivas.

Acuario

Tu ángel te dice que ‘no temas y busques ser el mejor’, es decir, que no te importe el qué dirán, tu signo es fuerte y siempre podrá salir adelante de cualquier situación complicada, pero debes defender lo que sientes y consideras que es lo mejor para tu vida.

Tu signo se caracteriza por su forma de entablar conversaciones y ser carismático con quienes lo rodean, pero también tienes espíritu aventurero y cuando encuentras el amor te da miedo comprometerte. Tu problema de salud son el intestino y tu sistema nervioso, por eso siempre tienes que meditar y hacer ejercicio para calmarte. En los horóscopos tendrás una semana muy buena por el cierre de contratos y cambios positivos en tu trabajo.

Sigue con tu dieta. Tendrás un golpe de suerte con el número 15, y recuerda que en esta vida se vino a ser feliz y disfrutar del amor.

Piscis

El mensaje de tu ángel es la ‘determinación y éxito’ para enfrentar tus problemas, pues atravesarás por un momento difícil en tu vida personal y debes tener el carácter para enfrentar lo que se te avecina y no caer en depresiones ni angustias amorosas, debido a que el elemento de tu signo es el agua y eso te vuelve sensible ante todo. Te recomiendo no estar con personas tóxicas que puedan dañar tu ser.

Eres del tipo hogareño; es decir, prefieres estar en compañía de tu familia y seres queridos. Eres el signo más limpio y ordenado del Zodiaco, por eso siempre te gusta vivir bien. Destacas como un buen amante pero eres mal proveedor y casi siempre te domina el egoísmo. Tu golpe de suerte será el miércoles con el número 09. Trata de hacer de tu vida el templo que necesita tu espíritu para vivir en paz.