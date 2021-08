Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Ocho de Oros

No te faltarán las oportunidades para incrementar en algo tus ingresos, se podrían presentar una o varias alternativas para generar medios económicos que te ayuden a solventar gastos, definidos como habituales o corrientes.

Pero, también algún plus que te ayude a paliar gastos emergentes u ocasionales, muy comunes en estos tiempos. No te restes a las posibilidades que se abran, por el contrario, pues podrían ser de mucha ayuda, dadas las circunstancias que nos abruman.

Tauro

As de Espadas

Las ideas vendrán a ti, en todo orden de cosas para efectos prácticos del día a día, que te ayuden a resolver cosas puntuales, más bien rutinarias, pero que debas analizarlas y definir una acción.

Pero, además ser capaz de hacer la opción recomendable para fines de mediano plazo, en que sea necesario tomar las primeras medidas tendientes a concretar lo que se haya planificado. En este caso, la decisión deberá ir acompañada del firme propósito de realizarlas.

Géminis

Paje de Espadas

Para personas como tú, cuyo mayor potencial, por cierto no el único, es la capacidad de elaborar ideas o pensamientos en todo orden de cosas. A veces incluso cuando no son tan imprescindibles y tampoco tan necesario. Cambiar la forma de pensar, incorporando conceptos nuevos, y asimilando lo que la realidad nos enseña, no debiera ser extraño o indeseable.

Al contrario, es una forma de crecimiento, pero, por sobre todas las cosas, es evolución, que sin lugar a dudas, es un plus relativamente escaso y, sin embargo, tan necesario dada la situación actual.

Cáncer

Tres de Copas

Estrechar los lazos de amistad, o de relaciones familiares, es muy necesario en los tiempos que corren, no es necesario ni fundamental hacerlo físicamente, pero sí, ocupar un cierto tiempo del día sin desatender las múltiples obligaciones de cada cual, para saludar, expresar sentimientos, hacer tangible el recuerdo a través de un llamado telefónico o cualquier otro medio, y establecer una cercanía emocional o afectiva con quienes queremos. Nada cuesta.

Leo

Caballero de Bastos

Debieras aprovechar esta semana para avanzar en aquellos aspectos de tu vida, preferentemente de orden laboral, comercial, o generador de ingresos, aunque no solamente en ellos, sino, ampliando la bonanza a lo que más te interese, pues será un período de crecimiento y desarrollo en casi todo lo que hagas.

Establece tus prioridades según tu realidad. Como siempre, tendrás que poner en juego tus múltiples talentos para alcanzar lo que te propongas.

Virgo

La Luna

Posterga, si es posible, cualquier decisión trascendente que se presente durante estos días, pues te costará ver con claridad la mejor opción. Y, una mala elección podría traerte consecuencias indeseables.

La única situación que no acarree posteriores contratiempos, puede ser optar por algo respecto de lo cual ya hayas estudiado y sopesado con anterioridad los pros y los contras y que, a estas alturas, no te queden dudas de lo que debas hacer.

Libra

El Sumo Sacerdote

Sé moderado en tu juicio y en tus acciones. Esta semana, más que de costumbre, lo que digas o lo que hagas será observado por quienes te quieren y también por los que no siempre te aprecian, pese a tus virtudes.

Lo que digas y lo que hagas podría marcar una pauta para quienes se relacionan contigo, que influiría en sus conductas o toma de decisiones. La única excepción a este consejo, por obvias razones, es que tengas alguna actividad docente o similar.

Escorpio

Caballero de Oros

En esta semana la perseverancia será la fórmula para lograr muchas de las cosas que desde hace algún tiempo han constituido un afán permanente en tus esfuerzos y dedicación por conseguirlas.

Siendo importante el hecho en sí, bueno sería que lograras extraer de esta experiencia alguna enseñanza que pudieras poner en práctica en lo sucesivo, y así facilitar tu trabajo como también ampliar, según lo requieras, el alcance de tus acciones.

Sagitario

Cinco de Copas

Motivos para estar acongojado, tristes, preocupados o viviendo algún drama, se ha hecho lo más común en esta etapa de la vida de las personas. Cual más, cuál menos, hemos sido afectados, directa o indirectamente, por alguna situación que ha ensombrecido nuestra existencia.

Pero, la vida sigue, con todas sus aristas complejas y permanentes y el deber de todos es sobreponernos y seguir adelante, afrontar el dolor y transitarlo para superarlo y aceptarlo tal cual es. Pues es inevitable. Lo que sí debemos evitar, por sobre todas las cosas, es que se convierta en sufrimiento.

Capricornio

As de Copas

En una situación tan compleja como la que vivimos, desde lo que pareciera ya una eternidad, hay deberes y responsabilidades, personales y colectivas, ambas deben ir unidas como un propósito que ya debiera estar internalizado. Las dos son fundamentales, aunque la personal va de la mano con el instinto de conservación, más o menos desarrollado en cada uno de nosotros.

Pero, respecto de la colectiva hay aún muchas carencias. Si asumiéramos lo que alguien dijo tan sabiamente “De esta crisis salimos todos juntos o no sale nadie” daríamos un paso gigantesco y si asumiéramos que sería además, sin duda, un gran acto de amor, todo podría cambiar.

Acuario

El Colgado

El largo período de crisis que vivimos ha trastocado todos los aspectos y detalles de la vida de cada cual. Sometidos por un enemigo invisible y siniestro, que actúa sin que lo percibamos. Estamos en una suerte de statu quo que impide hacer muchas cosas.

Pareciera que vivimos en una permanente espera, y todo esto se ha convertido, desde hace tiempo, en un sacrificio. Una medida práctica es entender que lo que nos aqueja es un mal intermitente y que siempre la humanidad ha salido adelante.

Piscis

Dos de Bastos

No hay una sola opinión que avale o rechace el dicho o la predisposición a “soñar despierto”, tal vez lo malo sea no tener sueños, como sinónimo de no tener deseos, ilusiones, ni esperanzas de alcanzar algo.

Abandonar las preocupaciones tan nefastas del día a día y dedicar algunos minutos a planificar cómo nos gustaría estar en un tiempo futuro indefinido y qué podríamos hacer en el presente para lograrlo. puede ayudarnos, además, como una fórmula de catarsis y debería entenderse como el inicio de un cambio, después de vivir un hecho traumático.