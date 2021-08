Horóscopo de este jueves 5 de agosto del 2021

Descubre cuál es el mensaje de los astros en el horóscopo de hoy. Deseamos que sea un día lleno de magia.

Aries

Un amigo podría sorprenderte al hablar de algo más que amistad, es probable que esté interesado en ti de otra forma y no sabrás cómo actuar.

Lo mejor es permanecer tranquila y no responder abruptamente.

Tauro

Aparecerá alguien que cambiará por completo lo que estás viviendo, lo mejor es que esa persona te hará crecer en todos los sentidos, es momento de lanzarte y aventurarte, no tengas miedo.

Géminis

Habrá cambios en lo profesional y eso te impedirá disfrutar de tu día con plenitud, sé discreto y asume las decisiones de otros con inteligencia.

Cáncer

Hoy caerás en la cuenta de que llevas mucho tiempo viviendo del pasado, de personas y situaciones que ya no están y que es difícil que vuelvan.

Por tu bien intenta dejarlas atrás y avanza con tu vida.

Leo

Estás sintiendo algo por una persona especial, es momento de guardar esos sentimientos solo para ti hasta saber si es lo que quieres, pues tus acciones podrían dañar a otros.

Virgo

Hoy recibirás los consejos de alguien que te aprecia mucho, el ambiente laboral comenzará a tener nuevos horizontes, es necesario que seas más abierta y puntual respecto a tus planes.

Libra

Es necesario que muestres cuánto quieres a las personas, a veces tiendes a ser muy fría, pero hay gente que necesita sentir que en verdad sientes algo por ellos.

Escorpión

Es necesario que hoy evites el conflicto y que reflexiones pues no siempre podrás tener la razón. Si no quieres problemas no los busques.

Sagitario

Hoy necesitas sacar todo el estrés que está acabando contigo, sal, relájate, muévete, haz actividad física, cualquier cosa que te ayude a sacar todas las tensiones de las últimas semanas.

Capricornio

Has estado trabajando mucho y eso se verá recompensado, es necesario que recuperes tu confianza y celebres tus éxitos, valórate más y siéntete orgullosa de tus éxitos.

Acuario

Es necesario que seas más honesta contigo misma y no pierdas de vista tus objetivos, es un buen momento para evaluar si las personas que te rodean en verdad te están haciendo crecer.

Piscis

Hoy recibirás noticias acerca de la salud de una persona que es cercana a ti, es momento de tomar su ejemplo y de llevar una vida más saludable.