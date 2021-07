Un joven vietnamita se operó 9 veces el rostro después de sufrir constante rechazó por su físico

Do Quyen, de 26 años, un joven vietnamita operó su rostro en nueve ocasiones y cambió su cara por completo. A través de Tik Tok, contó que recibió malos tratos cuando asistía a entrevistas laborales, inclusive, se reían de él.

Cansado de las burlas, decidió cambiar su rostro por completo y para ello se sometió a nueve cirugías plásticas.

“La primera vez que llegué a casa después de una cirugía plástica , mis padres no me reconocieron. Era algo que esperaba tanto que no pude contener las lágrimas“, contó Do Quyen en su red social.