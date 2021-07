Críticas al ‘tik toker’ Naim Darrechi tras asegurar que no usa preservativo en las relaciones sexuales: “Les digo a las chicas que soy estéril”

El youtuber Mostopapi entrevistó al ‘tik toker’ Naim Darrechi quien le contestó a una pregunta del youtuber, quien asegura que cuando tiene relaciones sexuales no usa preservativo.

¿Sin avisar? ¿Y las Enfermedades de Transmisión Sexual? En muchos países es un muy grave delito. — Jaume d'Urgell (@JaumedUrgell) July 12, 2021

“No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizo. Hasta que un día dije: ‘Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, y nunca ha pasado nada, y estoy empezando a pensar que tengo un problema”, comentó en la entrevista.

Entonces el youtuber preguntó si las mujeres con las que tenía relaciones sexuales no le decían algo y el muy osado contestó.

“Sí, pero les digo que estén tranquilas, que soy estéril. Es verdad. Les digo: ‘Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos’, contestó.

La polémica tras la entrevista

Esta entrevista ha causado mucha polémica, especialmente colectivos feministas se han pronunciado y exigen medidas contra estás declaraciones.

“Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento debería ser considerado abuso sexual y agresión”, comentó Nina Warmi colectivo femenino.

Naim Darrechi, confesó que no estaba a favor del aborto. Los usuarios han estallado contra él, al cual lo acusan de engañar a las mujeres con las que se acuesta.

Si ya están manteniendo relaciones sexuales sin condón ya pueden contraer alguna ETS, así que ya de primeras lo están haciendo mal, que fuerte — Helena H. (@helenarose80s) July 12, 2021

Pero, además, no solo señalan que la posibilidad de dejar embarazada a alguna chica sea el único problema, sino que no está lanzando un buen mensaje si cree que el condón solo sirve para prevenir embarazos, pues no tiene en cuenta que también es necesario para no contagiar enfermedades de transmisión sexual.

