WhatsApp suspenderá versiones que usen cuentas piratas

Hace poco ha aumentado la descarga de aplicaciones que no aparecen en el catálogo de Google Play.

WhatsApp tomó cartas en el asunto, por lo que comunicaron que cerrarán las cuentas de los usuarios que empleen WhatsApp Plus, una app alternativa que ha ganado usuarios progresivamente.

“Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, fue el comunicado oficial de WhatsApp.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, señalaron