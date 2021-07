Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos cuál es la carta del tarot que dominará a tu signo en esta semana, además de tu número y día de la suerte.

Aries

La Fuerza es tu carta del tarot, significa valentía para todo lo que vayas a realizar. Recuerda que el signo de Aries atraviesa por una etapa de prosperidad, por eso debes de enfrentar todos los retos que se te presenten. A veces te da miedo, pero es normal ese sentimiento. Trata de llevar a cabo las cosas con afirmación de que todo te va a salir a la perfección. Semana de reinventarte y empezar una etapa de reconciliación con los que te rodean, ya te diste cuenta de que no puedes cambiar a los demás, así que trata de ser paciente y llevar tu vida con tranquilidad. Firma de contracto nuevo, te busca una empresa internacional para empezar un trabajo. Llega un amor nuevo que te dará mucha alegría. Tu número mágico es el 9. Tu día de la abundancia el viernes. Se te viene la recompensa de todo tu trabajo.

Tauro

Tu carta del tarot es La Muerte, significa liberación y continuidad. Esta carta que es muy poderosa en todos los sentidos. Es momento de cortar con todo lo negativo que te rodeaba y empezar a ver una nueva vida para ti. Libérate de los miedos que te pueden rodear y dale continuidad a tus proyectos de vida para ser un triunfador. La carta de la muerte es sinónimo de cambio radical en tu vida y empezar a sanar tu vida de cualquier enfermedad o depresión que estés pasando en estos momentos. Habrá cambios positivos en tu ambiente laboral y tu vida amorosa. Días de estar con mucho trabajo y ponerte al corriente en lo laboral. Te llega un dinero extra con juegos azar con el número 07. Tu día mágico es el miércoles. Te invitan a salir de viaje en estos días. Un familiar te pide ayuda en estos días.

Géminis

En el tarot te salió La Templanza, significa abundancia y fluidez, es decir, que es tu momento en esta semana de crecer más en lo económico y decidirte a un cambio laboral. Géminis y la Templanza son la combinación perfecta para alcanzar el éxito. Solo trata de no ser tan confiado con los que te rodean porque muchos no soportan tu luz espiritual. La fluidez con la que puedas realizar tus tareas va a ser determinante para que el éxito esté asegurado. Semana de estar reacomodando tus planes de vida. Si te estás separando de tu pareja solo trata de quedar en los mejores términos. Sigue con el ejercicio, que ya te estás viendo de lo mejor. Tramitas tu pasaporte y residencia extranjera. Ten cuidado con las pérdidas de dinero, sé más precavido. Tu número de la suerte es el 4. Tu día mágico el martes.

Cáncer

Tu carta es La Torre, que quiere decir metamorfosis para realizar una transformación de lo negativo a lo positivo. Sin duda esta carta te indica que es el momento de sacar ese rencor y corajes que no te dejaban avanzar en tu vida profesional y personal. No tengas miedo al éxito y siempre sigue tu intuición para ser grande en la vida. A veces se gana perdiendo, es decir, que es mejor dejar a esa persona tóxica que solo te hace retroceder en tu vida. Semana de salir de viaje por trabajo. Ten cuidado con lo que compras, especialmente si lo haces por internet para no caer en fraudes. Te invitan a un negocio de publicidad y diseño. En el amor seguirás conociendo personas muy compatibles con tu vida, pero todavía nada firme. Recibe un dinero extra con el número 03. Tu día mágico es el jueves.

Leo

En el tarot te salió El Diablo, sin duda te dice que es el momento de la responsabilidad y conciencia de todo lo que estás llevando a cabo en tu vida. Leo es triunfador por naturaleza, pero debes de quitarse esos vicios y malas amistades que no te dejan avanzar en tu vida. Te llega un dinero extra por la venta de una propiedad, trata de reinvertirlo en un negocio para que te siga llegando mas prosperidad. Ponte como propósito dejar los miedos. lo mejor que puedes hacer es darte gusto a ti mismo y no cargar con problemas de otras personas. Es el momento de volver a estudiar y cambiarte de residencia a otro país o cuidad para mover todas las energías positivas y recibir abundancia. Recibes un dinero extra por el juego en lotería con el número 01. Tu día de la abundancia es el miércoles.

Virgo

En el tarot te salió El Mundo, significa plenitud y éxito a tu alcance, es decir, que el signo de Virgo va a atravesar por un cambio muy significativo. Te vas a quitar esos pensamientos negativos que te sabotean para alcanzar el éxito. Es el momento de mover energías con un cambio de ambiente laboral o mudándote, posiblemente en otro país. Empieza a pensar en poner un negocio que te de prosperidad. Quítate de dudas que te pueden sabotear en el camino al éxito, recuerda que el triunfo está predestinado para tu signo. Semana de mucho trabajo y conocimientos de proyectos nuevos. Te llega un golpe de suerte con el numero 03. Tu día mágico es el jueves. Días de hacer pagos atrasados y ponerte al corriente con tu deudas. Un amor incondicional llegará a tu vida, recuerda que es tu momento de estar en pareja.

Libra

Tu carta en el tarot es El Juicio, significa que ese mal tiempo que pasaste en cuestiones económicas y malos trabajos van a quedar atrás. Esta carta es muy poderosa y junto a tu signo te dice que es el momento de crecer en todo lo que tienes planeado. Solo debes de ser cauteloso con quien te relaciones en cuestiones de negocios. Recuerda que tu energía es muy fuerte y cada vez que piensas en positivo se realiza todo lo que pides. Tienes que ser muy claro con tus planes a futuro. Lo que viviste en el pasado te ayuda a crecer más como persona. Tendrás un golpe de suerte el día martes con el número 21. En el amor seguirás con tu pareja muy estable. Trata de no auto medicarte, si te sientes mal de salud es importante ir con un médico. Para los Libra solteros llegará un amor del signo de Capricornio, Piscis o Tauro.

Escorpión

El Loco es tu carta en el tarot, te dice que es el tiempo de la gratitud, desapego y madurar en lo profesional. Eres el más fuerte de los signos del zodiaco y eso te hace merecedor del triunfo en cualquier área que te relaciones. Eres muy inteligente, pero debes empezar a aplicarte para sacar provecho. Ten cuidado con las decisiones que vayas a tomar en cuestiones personales porque eso va a afectar toda tu vida. Esta semana tendrás una junta laboral con muy buenas noticias. Ten cuidado con problemas de garganta y pulmones, recuerda que es tu punto débil. Te busca un amor del pasado para volver o quedar en paz, trata de cerrar círculos y avanzar en tu vida amorosa. Tu número de la suerte es el 15. Tu día de la suerte es el martes. Te recomiendo vestirte de color rojo y prender una vela para tu ángel guardián.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Ermitaño, te indica la reconciliación contigo mismo y con los demás. Es la carta del perdón y para quitarte culpas del pasado. Tu signo tiene la tendencia de lastimar siempre a los demás sin darse cuenta y esta carta te indica que es el momento de superar esa parte de tu personalidad. No te sabotees tú mismo en tu camino al éxito y la felicidad. Van a ser unos días de muchos trabajos y de mucho estrés laboral, así que trata de no enojarte y tener esa paciencia para poder terminar todo lo que tienes pendiente. Te busca un amor nuevo del signo de Virgo, Acuario o Aires que va a ser muy compatible. Los Sagitario que están casados traten de tener paciencia en su matrimonio para que no lleguen a la separación. Tu número de la suerte es el 05. Tu mejor día el martes.

Capricornio

En el horóscopos del tarot te salió la carta El Sol, significa que estarás atravesando por decisiones importantes en tu entorno laboral, así que debes de tener en cuenta todas las posibilidades de tener un mejor empleo. Vas a estar viajando mucho por cuestiones de cierre de contratos, así que trata de no platicar mucho tus planes para que no te llenes de malas energías. Va a ser una semana de juntas de trabajo y cambios de puesto. En el amor decides ya estar en una relación formal de pareja y los Capricornio que están solteros estarán conociendo personas del signo de Virgo y Escorpión. Tendrás un golpe de suerte el día miércoles con el número 33. Trata de pagar tus deudas para que no tengas problemas en tu futuro. No pienses tanto todo lo que tienes en planes y deja que todo fluya a tu favor.

Acuario

Te salió El Emperador en el tarot, indica que la buena suerte te sonríe en todo lo que quieras realizar. Tu signo junto con esta carta hace una explosión de buenas energías, por eso te recomiendo hacer todos los cambios que tengas en mente y que saldrán de lo mejor. Va a ser una semana de mucho estrés laboral y de juntas con tus superiores. Debes mantener la calma en los peores momentos y verás como sales triunfante de cualquier adversidad. Días de formalizar tu relación. Cuídate de problemas de espalda y cuello, trata de no cargar cosas pesadas. Te llega la invitación para una boda familiar. No prestes dinero para que no te roben la suerte. Tendrás un golpe de suerte el día jueves con el número 18. Un amor te busca para pedirte perdón, son tiempos de quitarte rencores del corazón.

Piscis

El Mago es tu carta de esta semana, te dice que el poder estará de tu lado y que no debes de rendirte. Pon todo tu empeño para poder lograr tus objetivos. Vas a estar atravesando por problemas laborales y eso te va a estar quitando estabilidad. Estás en el rumbo correcto para ser un triunfador, así que no dudes en seguir estudiando y tomar un curso de idiomas, que eso te ayudará en tu futuro. Piensas mucho en un amor del pasado, trata de hablarle y quedar en paz para que no cargues energías que no son tuyas. Cuida más tu dinero, recuerda que la abundancia que atraviesas en este momento es para que puedas solventar en los días que no tengas la misma suerte, así que empieza a ahorrar. Tendrás un golpe de suerte el día martes con el número 03. Olvida la pereza y ponte a hacer más actividad física.