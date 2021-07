Mhoni Vidente: horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente nos trae nuevamente sus mejores predicciones para este fin de semana en sus horóscopos, donde te dice todo lo que te depara el destino en cuestión de salud, dinero y amor.

Aries

Viernes de juntas de trabajo y cambios de proyectos. Considera que tu labor es muy importante por eso debes organizarte más para no tener más presiones laborales. Te llega un dinero extra por la prima vacacional. Tramitas un crédito personal para pagar tu casa o departamento. No seas tan exigente contigo mismo ni dramático, sé más soñador y disfruta más tus logros personales, recuerda que hay vivencias que no se repiten. Cuidado con tu espalda y cuello, empieza con una buena rutina de ejercicio para liberar el estrés. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 17. Usa ropa de colores claros para que se multiplique más la buena fortuna. Te invitan a pasar unos días en la playa, ve, te ayudará para estar más relajado. A tu signo lo domina el Sol y eso te ayuda a multiplicar más tu energía positiva.

Tauro

Arreglas papelería de tu trabajo por un cambio de puesto que será positivo, sólo evita platicarlo para no tener problemas de envidias. Atraviesas por una etapa de abundancia, aprovecha todo lo que se presente en tu vida. Por fin se libera una energía negativa que dependía mucho de ti; es decir, un amistad o mal amor. Será un fin de semana para encontrarte con una persona del pasado y te dará mucha alegría. Arreglas asuntos relacionados con tu coche. Recibirás una noticia familiar que te dejará preocupado, así que mantente atento y procura no enojarte por cualquier cosa. Te invitan a un viaje, recuerda que lo tuyo es conocer personas de otras partes del mundo, así que alista las maletas. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 16, agrega tu día de nacimiento para personalizar tu buena fortuna. Tomas un curso de idiomas. Realiza tus pagos de escuela y tarjeta de crédito para que no tengas problemas de deudas. Compras un regalo para tu mamá por su cumpleaños.

Géminis

Tendrás varias juntas de trabajo y mucha presión por parte de tus jefes, tranquilízate y ordena tus pendientes. Deja a un lado el celular para que no te quite el tiempo, concéntrate en tus obligaciones y verás que todo saldrá de lo mejor. Será un fin de semana de visitas familiares. Te llega un dinero extra por tu bono y pagas deudas del pasado, pero procura ahorrar. Estarás preocupado por un familiar enfermo, trata de darle apoyo moral. Eres muy carismático y siempre te rodea mucho el amor. Llegará a tu vida alguien de Aries o Capricornio que será muy compatible contigo. Te busca una ex pareja para reclamarte un tema del pasado, cierra ya ese capítulo en tu vida y bloquéala de todas tus redes sociales. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 20 y 66. Decides reinventarte, recuerda que lo más importante para tu signo es verse bien y llamar la atención. A los casados les llega un embarazo sorpresa.

Cáncer

Estarás rodeado de muchos festejos y sorpresas agradables. Tu signo es uno de lo más queridos del Zodiaco y cada que cumples años hay muy buenas amistades cerca de ti, así que déjate consentir, la pasarás muy bien. Este viernes tramitas tu licencia de conducir y sacas tu pasaporte, recuerda que es muy importante tener tus documentos en regla. Cuidado con problemas de estómago, aprende a llevar una dieta más saludable. Te compras boletos de avión para visitar a familiares. Mantén tu casa limpia para que lleguen las buenas energías; saca todo lo que ya no utilizas. Extrañas mucho a un amor del pasado, toma en cuenta que ya no debes vivir de recuerdos, eso sólo hace que te estanques, mejor salte a conocer personas más compatibles contigo. Este fin de semana tendrás mucha compatibilidad con personas de Piscis y Tauro. Viene un golpe de suerte el domingo con los números 01 y 23. Usa mucho el color rojo.

Leo

Habrá muy buena suerte a tu alrededor. Recuerda que tu energía es muy fuerte y cuando te mentalizas para lograr el éxito, la buena fortuna se pone de tu lado, así que aléjate de los pensamientos negativos y rencores. Este viernes tendrás una supervisión de tus jefes o un curso de calidad en tu oficina. Te busca un amigo para invitarte a salir de viaje. En el amor seguirás un tiempo solo porque eres muy exigente para tener una relación seria. Cuidado con el alcohol y el exceso de comida, mídete para que después no tengas problemas de salud. Pagas deudas atrasadas. Será un fin de semana de mucha diversión y conocerás personas muy agradables en tu vida. Te busca un familiar para invitarte a una boda. Viene un golpe de suerte el domingo con los números 03 y 55. Las mascotas son parte de tu familia, no dejes de ponerles atención.

Virgo

Viernes con muchos pendientes de trabajo. Ponte al corriente con los pagos de tus tarjetas de crédito, ya debes aprender a ahorrar y administrarte mejor. Analizas la posibilidad de emprender un negocio; toma en cuenta que los Virgo nunca le dicen no al dinero y al crecimiento personal, así que si tienes la oportunidad de progresar hazlo. Evita confiar tanto en las personas porque te rodean mucho las traiciones, trata de poner los asuntos en claro. Mucho ojo con los problemas de nervios y ansiedad, ve con tu médico. Cuidado con las caídas y accidentes en tu casa, sé más precavido. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 26, agrega tu día de nacimiento para personalizar la buena fortuna. Domingo para hacer cambios en tu casa y comprar muebles. Los que tienen pareja estarán muy enamorados y los solteros conocerán personas muy compatibles con su signo. Vístete de colores fuertes para atraer el amor. Procura no hacerte tratamientos estéticos en estos días.

Libra

Es momento de tomar decisiones firmes en tu vida personal. Atraviesas por fuertes energías encontradas en el amor, así que analiza bien qué es mejor y elige a la pareja que te hará feliz. Tu signos más compatibles serán Acuario, Piscis y Leo. Viernes de juntas de trabajo para reacomodar tus proyectos. Olvídate del estrés y concéntrate en lo que necesitas para tener éxito. Pagas tu tarjeta de crédito. Recibes una invitación para salir de viaje en estos días. Un amigo te pedirá consejos por un divorcio. Cuídate de las envidias y el mal de ojo, recuerda que tu signo siempre brilla y eso les molesta a los demás. No consientas tanto a tus hijos y familiares, busca que ellos se ganen lo que desean. Tu golpe de suerte será con los números 07 y 81. Domingo para organizar una carne asada con amigos y familiares. No tengas miedo al qué dirán, sigue así de original que eso te hace triunfador.

Escorpión

Organizas tu vida profesional. Recuerda que tu signo es muy fuerte y casi nunca demuestra que tiene problemas, pero procura alejarte de lugares que no son para ti y busca un trabajo en el que te valoren más como persona. Este viernes tendrás la suerte laboral y la aplicación que realices surtirá efecto, así que no dudes y decídete a ser un triunfador. Cuídate de problemas legales y resuelve todo al momento. Te busca un amor del pasado para platicar, considera que todos cometemos errores y es bueno ratificar tus decisiones. Acudes a una revisión dental. Arreglas tu coche y decides cambiarlo por una más reciente. Controla tu carácter, es mejor no opinar y mantenerse al margen de las situaciones complicadas. Sábado y domingo para visitas a la familia. Limpias tu clóset. Empieza una rutina de ejercicio y dieta para verte de lo mejor. Tus números de la suerte son 07 y 33.

Sagitario

Tendrás muchas presiones de trabajo y en tu vida personal. Recuerda que eres muy aprensivo y te cuesta trabajo desligarte de situaciones complicadas, por eso te recomiendo analizar bien todo lo que tienes planeado. No te alteres en las discusiones, considera que saldrás victorioso de cualquier problema. Sales de viaje para visitar a un familiar. Remodelas tu casa y compras muebles. Cuídate de problemas de la piel y evita tratamientos estéticos para que no tengas complicaciones. Recibes un dinero extra gracias a tus números de la suerte que son 09 y 33. Te busca un amor del pasado para hacerte reclamos, trata de bloquearlo de tu vida. No compres cosas que no utilizarás. Te regalan un perfume. Sábado y domingo para tomar un curso de sanación y comunicación con tu ángel; toma en cuenta que a los Sagitario les encanta lo místico. Decides ponerte un tatuaje. Ya no comas por nervios, controla más tu alimentación.

Capricornio

Tendrás energías encontradas en cuestiones amorosas, así que sé paciente y tolerante con tu pareja, no caigas en provocaciones. Tu signo es de tierra y eso te hace ser muy estricto contigo mismo y con los demás, aprende a relajarte para que este fin de semana sea de mucha fiesta. Viernes de mucho trabajo y juntas con tus jefes para cambios de puestos. Debes poner mucha atención a todas las señales que se te presenten para ser un triunfador. Preparas un viaje familiar este domingo. Sigue con el ejercicio para que puedas liberar el estrés. Tramitas un permiso de migración para viajar. Controla tu consumo de alcohol. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 78. A los solteros les llega un amor nuevo y apasionado de Capricornio o Piscis que será muy compatible. Atiendes un asunto legal del pasado y saldrás victorioso. Este fin de semana te llega dinero extra por un trabajo. Evita comprar lo que no necesitas.

Acuario

Te invitan a participar en un nuevo proyecto de trabajo, analízalo y si te conviene acepta, son tiempos de cambios para mejorar. Te gusta vivir bien y gastar, por eso necesitas más ingresos en tu vida. Procura tomar un curso de relaciones públicas y administración los fines de semana, te ayudará mucho. En el amor seguirás conociendo personas muy compatibles contigo y eso te llenará de muy buenas energías. Los que tienen pareja vivirán un fin de semana lleno de muchas alegrías. Cuídate de infecciones en la garganta, ve con tu médico. Los astros estarán a tu favor en estos tres días, así que aprovecha tu suerte y juega los números 03 y 19; usa mucho el color amarillo que viene un premio grande. Arreglas cosas de tu casa y compras muebles para vivir más cómodo. El olvido no es perdón, así que libérate de rencores del pasado y vive más feliz.

Piscis

Andarás pensativo y triste por todo lo que te ha pasado, recuerda que tienes que experimentar para que puedas avanzar en tu vida personal. El amor verdadero llegará, solo sé paciente. Serán tres días de mucho trabajo extra, así que toma vitaminas para que no te sientas cansado. A tu signo le gusta comprar por comprar, pero no gastes de más. Sábado para reinventarte, cambiar de look y empezar una dieta que te mantendrá de lo mejor. Realiza tus tareas pendientes para que no tengas problemas en la escuela. Te vas de viaje a finales de este mes, organízate bien. Controla más tu carácter, considera que lo mejor en la vida es darse su espacio como persona. Tendrás un golpe de suerte con proyectos nuevos y cierres de contratos. Vístete con colores como el rojo y el azul fuerte para atraer la abundancia. Tu número de la suerte es 14 y 77.