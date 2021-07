Un padre orgulloso de su hijo adornó su triciclo por su graduación en México

Varias imágenes se ha viralizado en redes sociales, luego de que un papá muy orgullos de su hijo decorará su triciclo por la graduación del mismo, el amor y orgullo de un padre fue superior a su falta de recursos.

Se trata de una fotografía y un video en el que aparece una caravana de carros adornados con bombas y serpentinas, desfilando en celebración a la graduación de unos niños de colegio en Saltillo, capital del estado de Coahuila de Zaragoza, en México.

Orgullo de un padre

Después de llevarse a cabo el evento de graduación de los estudiantes, los padres de familia, pitaban carros recorriendo las calles con la alegría del evento.

Sin embargo, lo que causó consternación y admiración fue un padre de familia que orgulloso decoró su triciclo.

Al no contar con un vehículo un padre de familia adornó su triciclo para trasladar a su pequeño a su ceremonia de graduación, esto sucedió en Saltillo. pic.twitter.com/UTuXdBK9J2 — Ixtapaluca-Chalco Antiguo🌀 (@IxtapalucaAntes) July 8, 2021

El padre no cuenta con los recursos económicos para tener un carro, pero esto no fue obstáculo para no salir a desfilar orgulloso por la graduación de su pequeño.

Esta imagen conmovió a miles de usuarios en redes sociales quienes aplaudieron la actitud del hombre.

