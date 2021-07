Mhoni Vidente: horóscopos de la semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos cuál es la suerte que tendrás en cuestión de salud, dinero y amor en la semana del lunes 12 al viernes 16 de julio de 2021.

Aries

La misión de este signo de Aries, es ser el iniciador por excelencia, es decir, su obligación ante todos los demás signos es ser un líder natural y llevar a cabo todo lo que se plantea en su vida. Es un signo con tendencia a lo positivo y tener el éxito en sus manos, su función vital y punto débil es la vista y el oído, por ello debe cuidarse siempre estos sentidos para que no sufra de enfermedades y estar lo más sano posible. Te viene un dinero extra por la venta de un bien material; recuerda que tu signo está en la etapa de remover energías y tener más fluidez económica. Te busca un amor del pasado para volver, sólo trata de saber a qué viene a tu vida; para los Aries que están en pareja llegará un compromiso firme o hablarán de tener familia. Tu golpe de suerte será con los números 09 y 13; tu color el rojo fuerte y tu día de abundancia el martes.

Tauro

La misión de este signo de Tauro es la de armonizar los factores opuestos y proporcionar la concordia y estabilidad emocional. Sin duda su misión en la vida es ser un conciliador de todo lo que lo rodea, siempre será el mejor amigo que te dará el consejo ideal para estar en paz. Su punto débil es el cuello y la parte de la espalda, por eso debe quitarse tensiones y seguir siempre un régimen de ejercicio; su principal enfermedad es el sistema linfático, por ello siempre debe revisarse con su médico. Su color es el rojo; su mejor día de la semana es viernes y sus números mágicos el 06 y el 12. Será una semana de tomar acciones en el ámbito laboral. Tu signo es muy bueno para hacer dinero pero debes enfocarte y no desanimarte tan rápido. En el amor seguirás buscando la persona ideal; recuerda que el amor siempre llega, sólo es cuestión de tiempo. Te invitan a salir de viaje.

Géminis

La misión del Géminis es crear, pensar y estimular, siempre está para dar el paso correcto con esa forma de ser tan creativo y de motivar a los demás para que tengan un mejor desempeño; son grandes empresarios y líderes sociales que siempre tienen la respuesta correcta ante los problemas que se le ponen enfrente. Su punto débil son los bronquios y el olfato, por ello no debe consumir tanto cigarro o alcohol porque eso hace que la vida del Géminis se destruya poco a poco. Son de espíritu libre, por eso casi siempre se separan de su pareja y familia.

Tu mejor día el miércoles; tus números mágicos son 12 y 77; su color favorito el amarillo. Su tendencia en esta semana es lograr lo que tanto desea ,como un mejor trabajo y la llegada de ese dinero que estaba esperando desde hace tiempo. Cuidado con los chismes en tu ambiente laboral.

Cáncer

La misión de este signo es la prudencia, siempre está construyendo una vida positiva para los que lo rodean, ayuda a la humanidad a entender que no hay que ser egoístas, lo cual trae la felicidad que tanto se desea. Como eres un signo de comunicación es muy importante no platicar lo que te platican. Tienen la pericia de resolver con rapidez y eficacia todos los problemas, por eso es uno de los mejores compañeros sentimentales. Semana de mucho trabajo atrasado y ponerte al corriente. Seguirás de fiesta y recibirás varios regalos importantes para ti. Ten cuidado con lo que comes trata de seguir con la dieta. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son el 05 y el 44; tus colores el azul y el blanco. Trata de no ser tan dramático y saber que las sorpresas son una emoción en nuestro ser.

Leo

La misión de Leo es aprender de todo lo que hacen para enseñar a los demás cómo vivir en bienestar; son maestros de la vida urbana, muy hábiles para desarrollarse en cualquier campo laboral. Sin embargo, deben cuidarse de ellos mismos porque tienden a sabotearse con malas compañías y vicios que lo hacen destruirse. También debe entender que su vida no será fácil y tendrá que poner toda su destreza y habilidad para ser grande. Tu mejor día será el domingo; tus colores mágicos el naranja y amarillo; tus números son 01 y 27. Será una semana de mucho trabajo y recompensas económicas; te invitan a una negocio que te hará ganar dinero extra. Ten cuidado con amores del pasado, trata de quedar en paz con todos los que te rodean. Tu punto débil es la presión alta y el corazón, sigue una dieta saludable.

Virgo

La misión del signo de Virgo es la purificación del cuerpo y del espíritu, es sin duda, de los grandes líderes espirituales y sociales, siempre ayudarán a los demás a crecer y es un pilar para la familia que encontrará la fuerza para salir de cualquier problema y tener el triunfo en todo lo que desean; siempre tendrán a su lado la pareja ideal. Su punto débil son los nervios, la impotencia sexual y el plexo solar, es decir, por eso debe mantener su salud mental y una dieta saludable.

Tu mejor día será el jueves; tus números mágicos son el 10 y el 15; tu color el blanco y gris. Será una semana de actualizar tus gastos y hacer unos pagos pendientes. Te busca un amor del signo de Aries o Cáncer para hablar de formalidad en tu vida. Cuídate de los problemas con tus compañeros de trabajo.

Libra

Equilibrar, armonizar y embellecer todo lo que te rodea es tu misión, Libra, por eso los de tu signo destacan como comunicadores, diseñadores y sobre todo ingenieros; logras encontrar el equilibro perfecto para que todo funcione mejor y entiendes que la vida se vive una sola vez, por lo que tratas de vivirla de la mejor manera e intensamente. Te encanta vivir en armonía y embellecer todo. Posees la virtud de la justicia y el don del consejero, por eso es mejor que des la última opinión sobre los problemas. Tu mejor día será el viernes, tus números mágicos el 08 y 73, tus colores el verde y azul fuerte, y tendrás una semana de altibajos con energías encontradas. Recibes un dinero extra de una deuda del pasado. Tu punto débil son los riñones y la espalda baja, por eso trata de visitar a tu médico.

Escorpión

Descubrir los misterios de la naturaleza y hacer que sirvan a la humanidad para vivir mejor es la misión de tu signo, Escorpión; es decir, estás en constante progreso para ser fuerte y con gran poder sobre los demás, por eso casi siempre los de tu signo son líderes políticos, empresariales y dominan el manejo de los sistemas computacionales. Posees la virtud de la pasión sexual y el deseo carnal y por eso tienes una vida de intensidad en todo lo que realizas. Tu punto débil son la vejiga y los genitales, por eso debes evitar las infecciones. Tu mejor día será el martes, tus colores el rojo y azul intenso, tus números mágicos el 04 y 39, y tendrás una semana con muchos pendientes de última hora. Recibes un dinero extra por un trabajo del pasado. Ten cuidado con tus gastos, paga deudas y después diviértete.

Sagitario

Esta semana será importante para ti por las energías cósmicas que estarán a tu alrededor. Como el elemento de tu signo es el fuego, es importante que retomes una lista de propósitos y empieces a realizarlos, pues es tu tiempo de ser grande en todo. Decides pagar tus deudas y empezar desde cero. Organizas tu papelería de impuestos y documentos personales. Estarás algo melancólico por algo que te sucedió en el pasado y comprenderás que sólo hay una vida y debes disfrutarla plenamente. Celebras el cumpleaños de un familiar o sales de viaje para estar con tu familia este julio. Un amor del signo de Aries o Virgo te habla de compromiso. Tu mejor día será el jueves, juega los números 09 y 21 para ganar el premio mayor. Cuida tu dinero, evita inversiones innecesarias y no lo prestes para que no te roben la suerte.

Capricornio

Sacarás esta semana todas tus frustraciones y te llenarás de buenas energías para empezar con fuerza y lograr el éxito laboral. Tu signo está en la época de madurar y dejar atrás las malas amistades. Son tiempos de abundancia, así que aprovecha lo que está por venir, realiza una lista de tus logros y repítelos en voz alta para que tu mente asimile lo grande que fuiste para vencer las adversidades. Tu signo es la cabra y eso te impulsa para salir adelante. Haces pagos para mejorar tu economía. Te busca un amor de lejos para hablar y retomar la relación. Te haces un chequeo médico para descartar cualquier enfermedad y empezar la semana de la mejor manera. Eres realista y buscas el éxito en tu vida. Tu día de suerte será el lunes con los números 14 y 30, trata de jugarlos en la lotería para el sorteo mayor.

Acuario

Tendrás mucha suerte esta semana, y más el martes 13, que tendrá la conjunción de los astros a tu favor, por eso podrás realizar todo lo que tienes en planes. Trata que tu mente no sabotee tu felicidad, enumera los objetivos que te faltaron por realizar y escribe cada uno siete veces en un papel en blanco para que las energías positivas te rodeen y puedas lograrlos. Vienen cambios en tu ámbito de trabajo, aplícate para que te den el puesto que te mereces. Seguirás con tu pareja actual y hablarás de compromiso formal. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 07 y 16, y trata de jugarlos el jueves. La misión de tu signo es buscar y encontrar la verdad para llevar a la humanidad a un mejor vivir. Tu punto débil será tu columna vertebral y el tobillo. Tus colores el azul y amarillo.

Piscis

Analizas todo lo que te ha pasado en los últimos meses, tu signo podrá recomponer lo que no funciona y empiezas a acrecer en lo personal. Como el elemento de tu signo es el agua, eres sentimental y apegado a tu familia, por eso sientes impotencia cuando no puedes ayudar a los que te rodean, pero recuerda que hay momentos para todo y deja que todo fluya. Te llegan pagos atrasados. Tendrás auditoría o revisión laboral, por eso trata de concentrarte en todo en tu trabajo. Un nuevo amor del signo de Aries o Escorpión, que será muy compatible contigo, te invita a salir. Ya no te castigues, recuerda que hay situaciones que no puedes controlar y sólo deber ser fuerte para sobrellevarlo. Tus números de la suerte son 05 y 21, trata de jugarlos el martes. Tu misión en la vida es servir y estar en paz con todo.