Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Tres de Copas

Tener limitaciones para encontrarnos con familiares, parientes, o amigos, obviamente está referido a la cercanía física, no a la que se puede manifestar con la diversidad de medios para comunicarnos y relacionarnos al alcance de la mayoría de la gente.

Aunque no podemos hacer una comparación equitativa entre las dos formas, la opción telemática, con sus limitaciones, cumple relativamente con el fin de unir, expresar amor, desear lo mejor al prójimo y mantener los lazos de amor filial, fraternal o de pareja.

Tauro

La Fuerza

Convertir esta semana en productiva, en siete días que puedan ayudarte a cumplir tus metas, avanzar en tus proyectos, y en todo aquello definido, en general, como deseado, depende en gran medida de ti, de tu voluntad y decisión.

Habrá dos factores que complementarán lo anterior, uno es la fuerza, determinación, o ganas de lograr el objetivo, y con eso contarás. Y, sumado a esto, el concepto claro de lo que quieras conseguir.

Géminis

La Sacerdotisa

En esta semana, tu mejor juicio, para pensar, definir o elegir, no será tu cabeza o capacidad mental, no porque no surjan las ideas necesarias que puedan guiarte, por el contrario, y como de costumbre, podrían convertirse en un torbellino de conceptos o alternativas que te compliquen y dificulten tomar una buena decisión.

Deberás recurrir a tu intuición, a lo que te permita ver más allá de los cinco sentidos, sin deducir, como es tu costumbre. Esta facultad se verá potenciada y aumentada en estos días.

Cáncer

Ocho de Bastos

Para avanzar en tus proyectos, planes o actividad laboral, será necesario que establezcas prioridades y ordenes el tiempo que le dedicarás a cada tema o materia. Hacerlo de una forma asistemática te llevará a perder un tiempo y esfuerzo importante que solo contribuirá a tu agotamiento, no solo físico sino también mental. Lo que dada la realidad que vivimos sería doblemente contraproducente.

Leo

As de Bastos

Lo catastrófico del período que estamos viviendo, ha obligado a muchos a diversificar su forma de trabajo, buscando nuevas alternativas, formas distintas para generar ingresos y todos los medios y variantes que ayuden a salvar tan caótica situación.

En esta semana pueden surgir oportunidades o ideas apropiadas y razonables para subsanar en algo los problemas económicos básicos que alivianen, en parte, lo prioritario y permitan elaborar con más tiempo un proyecto.

Virgo

La Muerte

Lo complejo del estado en que estamos nos obliga a ocuparnos del aquí y del ahora, por las diversas aristas que han surgido. No obstante, es importante saber que debiéramos defendernos de la carga negativa que pudiéramos traer del pasado y este es el momento, lo que debe morir es todo aquello negativo que cargamos y que constituye un lastre inútil y molesto y que, en consecuencia, debemos tirar y alivianarnos de ese peso, lo que nos puede permitir abocarnos de lleno al presente que, de una u otra manera, construye el futuro.

Libra

Diez de Bastos

Asumir tareas y responsabilidades más allá de lo habitual, en un período tan extremadamente complejo como el que nos ha tocado, por desgracia, vivir es algo bastante común e insoslayable, sobre todo siendo adultos.

Es un deber cubrir muchos frentes, lo que resulta difícil y extenuante. Pero, todo tiene un límite y hay que saber también delegar y repartir tareas, según nuestra realidad, pues, de no hacerlo nos exponemos a consecuencias negativas que a la larga nos pueden pasar la cuenta.

Escorpio

El Sol

Ver con claridad la realidad que estás viviendo, como en estos días que tendrán esa característica, te permitirá saber a qué atenerte. Sabrás cuales son las reales prioridades que atender y con qué medios propios cuentas para abocarte a asumirlas, sin pérdida de tiempo. Tiempo que, a veces, resulta escaso, dada la envergadura de la tarea. Esta semana, si así lo dispones, será de avances y progreso y con suficiente luz para sacar de ella una buena experiencia que te ayude en lo sucesivo.

Sagitario

El Loco

Durante esta semana puede ser razonable soltar un poco el control que llevas sobre todo lo que pasa por tus manos y que asumes como tu responsabilidad, cuando es muy posible que algunos asuntos puedan ir por sí mismos, sin necesariamente tu injerencia o intervención. Una razonable cautela te permitirá ir viendo los resultados paso a paso, para no excederte. El fin de esto es, obviamente, alivianar la carga de trabajo y permitir ocuparte de aquello en que eres insustituible.

Capricornio

La Luna

Cuida tus estados de ánimo, intenta atenuar ciertos altibajos que alteran tu desempeño relativo a cualquier tipo de actividad que realices, desde las obligatorias a las que no lo son. La advertencia no es solo para estos días, pero ahora deberás manejar el autocontrol, porque te costará ver, analizar, y sacar conclusiones certeras por falta, más que nada, de claridad para apreciar con nitidez lo que debas resolver por tu propio interés y conveniencia.

Acuario

Dos de Oros

En esta semana todo se dará más o menos como ha sido la rutina del último tiempo. Sin embargo, tu actitud frente a los hechos va a cambiar positivamente, y esto será suficiente para hacer de estos días algo muy diferente y mejor que lo pasado. Esto te dará razones suficientes para enfrentar los desafíos frecuentes y diversos de cada jornada, con una postura diferente, en que te des cuenta que la actitud frente a cada situación es determinante para cambiar en algo, tal vez no menor, el devenir de los acontecimientos.

Piscis

La Templanza

En esta semana tu mejor postura o actitud, frente a cualquier hecho, deberá ser la moderación. Ni el quiebre frente a lo complejo, ni el jolgorio frente a lo que te resulte feliz.

No se trata de actuar con indiferencia o convertirte en indolente, si no más bien, algo que se acerque más a la reserva en la expresión. Recuerda que perteneces a un colectivo y algunos de los componentes de él podrían enfrentar situaciones muy distintas a la tuya. Asume, por último, que “igual virtud es moderarse en el gozo que moderarse en el dolor”.