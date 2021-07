Ana Buljubasich: “Me dicen vieja, que me vaya porque ya no sirvo”

La presentadora de TV, Ana Buljubasich es una de las mujeres más queridas y con una larga trayectoria en el mundo de la comunicación.

Sin embargo, la presentadora recibe constantemente críticas negativas, debido a la edad que mantiene, pues para algunos ya no está en edad de seguir en la TV.

Muchos de los seguidores del programa, donde actualmente trabaja, aseguran que el programa necesita un cambio de aire, que a pesar que ya ha tenido algunas modificaciones y variaciones a lo largo de sus temporadas, la presentadora es una de las que permanece de manera fija.

Ana Buljubasich más fuerte que nunca

Es por ello, que en su programa en vivo, Ana hizo referencia a las críticas que recibe. Ella menciono: “A mi me dicen vieja todos los días, que me jubile, que me vaya, que ya no sirvo”. Sin embargo, la presentadora no presta atención a los malos comentarios, motiva a quienes quieran conseguir sus sueños y se limitan por la edad u otros factores, a que los cumplan.

Sus compañeros y seguidores apoyan a Buljubasich con comentarios muy positivos que alientan a la presentadora.

