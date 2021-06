Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Seis de Copas

En estos días se presentarán, más que de costumbre, ocasiones para confraternizar. De cualquier manera, aprovechando todas las posibilidades que se abran, venciendo las barreras del convencionalismo y rompiendo esquemas obsoletos. No se trata necesariamente de hacerlo en forma colectiva, vale mucho más, a veces, hacerlo de persona a persona pues, en rigor, se trata del trato con afecto y amistad propio de hermanos. El alimento para el espíritu es tanto o más necesario que aquel que se necesita para el cuerpo físico.

Tauro

Dos de Copas

La clave de esta semana será procurar llevar las relaciones interpersonales a la máxima expresión. Tal vez no resulte fácil pues la situación nefasta y prolongada que estamos viviendo ha producido en nosotros, además de los efectos por todos conocidos, relativos a la salud, la economía, y lo social, un cambio negativo en nuestro carácter, conductas, y todo aquello que ha alterado nuestra psicología, con catastróficos resultados que vemos cada día en los demás, así como en nosotros.

Géminis

El Colgado

Cuando las cosas no son como quisiéramos que fueran, se produce en nosotros una manifestación de desaliento, mayor o menor, según las expectativas que nos hayamos hecho. La época que vivimos nos ha traído esa experiencia día a día. Es una etapa de sacrificio, alguien dijo que “el sacrificio lleva al esfuerzo y el esfuerzo al triunfo”. Entonces ha valido la pena, nunca pares y nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente.

Cáncer

Nueve de Espadas

Lo hecho, hecho está. Es imposible modificar lo pasado y se dice que “lo pasado pisado”. Lo posible, en el ámbito del presente, es enmendar el rumbo y aprender la lección amarga de lo que quedó atrás. Junto con eso hacernos el propósito de “no tropezar dos veces con la misma piedra”, pues “la vida es tan buena maestra que si no aprendiste una lección te la repite”. No obstante, “no existe piedra en el camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento”.

Leo

Tres de Bastos

Por un momento resultaría positivo que dejaras un tiempo disponible para proyectarte al futuro. No se trata de evadir los problemas del presente, que son múltiples y variados, dado lo calamitoso de esta etapa, sino, de buscar una ruta que te lleve hacia una mejor situación, cuando ya esta pesadilla haya quedado atrás. Tendrás a tu haber un cúmulo de experiencias de lo vivido, de donde podrás sacar la sabiduría necesaria para estar, en lo posible, a resguardo de eventos críticos que puedan sobrevenir.

Virgo

Rey de Oros

Durante esta semana tendrás la capacidad necesaria y el manejo apropiado par resolver, de la mejor manera, los problemas inherentes a la realidad actual, sobre todo los económicos y los relativos a salud, la propia y la de quienes estén ligados a ti y que signifiquen alguna obligación ineludible. Confía en tus cualidades, siempre apropiadas, y ahora más que nunca, para enfrentar los desafíos por complejos que puedan ser.

Libra

Ocho de Copas

En situaciones como las que nos ha tocado vivir, siempre resulta positivo dejar un tiempo para la reflexión, para pensar en los porqué de todo aquello que nos aflige e intentar encontrar algún sentido o explicación a tantas preguntas que puedan surgir. Este acto, siendo tan íntimo y personal, no debería ser tan obvio, pues podría preocupar a nuestros seres más cercanos. Sobre todo si no es costumbre hacerlo, y podría entenderse o asimilarse como un problema adicional sobreviniente.

Escorpio

La Muerte

Este es un momento personal, no directamente relacionado con la realidad trágica que nos hiere. En esencia significa para ti un punto de inflexión en tu vida, esto es, un cambio en donde se verifica un antes y un después. De ese “antes” será necesario arrojar todo aquello que del pasado signifique una carga insoportable de experiencias negativas, hechos dolorosos, recuerdos tormentosos y todo aquello que no nos sirve y que, por el contrario, nos pesa demasiado. Y para el “después”, obviamente, sentirnos liberados y mejor preparados para lo que venga.

Sagitario

Nueve de Bastos

El período que, por desgracia, nos ha correspondido vivir, ha producido cambios diversos e inéditos, dada la crudeza y complejidad de los hechos. Ha alterado nuestro carácter, ha cambiado la forma de relacionarnos con los demás, ha generado actos heroicos de solidaridad, pero también de egoísmo extremo. Se ha hecho un hábito andar a la defensiva y ver enemigos en donde no los hay, resultado de conductas instintivas. Deberíamos pensar como seres racionales y actuar con mesura y sabiduría frente a cada evento. De no ser así, las consecuencias podrían ser irreparables.

Capricornio

Dos de Bastos

No está demás disponer de algún tiempo, en medio de la crisis que vivimos, para planificar lo que pueda ser necesario después de la realidad actual, en cualquier aspecto de la vida. Pero, preferentemente, en tu actividad laboral o profesional, si se hubiese visto afectada. Alguna experiencia y enseñanza deberá surgir de todo lo malo que nos haya acontecido y con estos nuevos conocimientos puede ser necesario hacer cambios, y así, estar mejor preparados para eventos futuros.

Acuario

La Emperatriz

Durante esta semana, habrá más momentos de tranquilidad, de eventos agradables, de hechos que sucedan y que provoquen en ti una sensación positiva, real por lo demás, que mejoren tu estado de ánimo, que estimulen tu disposición a seguir adelante, venciendo obstáculos, resolviendo problemas, y cubriendo todos los frentes habituales y los que puedan surgir. La vida es así, llena de claroscuros, y nada podemos hacer para evitarlo. Tal vez, solo tratar de atenuar las sombras y realzar la luz.

Piscis

La Rueda de la Fortuna

Todo cambia, nada permanece estático, menos los acontecimientos en la vida de cada cual. Estamos sometidos a múltiples vaivenes que nos llevan y nos traen, sin que tengamos un razonable margen de maniobra para hacer nuestra voluntad. Estos días serán de aquellos en que podemos sentirnos complacidos por lo que nos acontezca, y hay que sacar el provecho que de ellos venga. Pero, aceptar también cuando la vida nos parezca dura, máxime si no está en nosotros poder cambiarla.