Miss Universo, Andrea Meza, responde a las críticas hacia su novio

Andrea Meza ha sido criticada por una de las usuarias que la siguen en sus redes sociales.

Desde que se conoció que Meza entabló una relación con el “tiktoker” Ryan Antonio, la noticia ha causado opiniones dividas entre el público, ya que a algunos les ha gustado verla feliz y enamorada, y a otros por el contrario les ha molestado.

La internauta que la critica por tener pareja a Andrea, asegura que la reina debería concentrarse en su puesto y no tener una relación que le genere distracciones.

La Miss Universo respondió muy clara y concisa a las críticas.

“El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposos, hijos, etc.) no va dar el ancho para estar en un puesto importante por estar ´distraída´. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor”, fueron parte de las palabras anexas a su respuesta.