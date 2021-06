Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente te dice lo que te espera este fin de semana en cuestión de suerte, así como las características dignas de tu signo que más te ayudan en tu vida diaria.

Aries

El primer signo de fuego y sus características son: la forma de entablar conversaciones, ser muy carismático, un gran guía de los que lo rodean, pero también son de espíritu libre; es decir que cuando encuentran el amor les da miedo comprometerse. Su gran problema de salud son las hormonas y el estado psíquico, por eso tienen que meditar y hacer ejercicio para calmarse. Como son un carnero necesitan de la naturaleza para cargar energías positivas. Buscan el bienestar y la abundancia en su vida, por eso son grandes empresarios y definitivamente saben cómo ganar dinero. En el amor, como buen fuego, son ardientes e infieles y casi siempre quieren tener dos o más relaciones a la vez. Son territoriales, lo que significa que casi nunca dejan a su pareja. Su número mágico es el 01 y su mejor día es el viernes.

Tauro

Al ser el primer signo de tierra significa que son muy materialistas y busca la estabilidad económica. Los Tauro son los más hogareños, es decir que prefieren estar en compañía de su familia que de una pareja. También son los más limpios y ordenados del zodiaco, por eso les gusta vivir bien. Suelen ser muy escépticos, por eso siempre tienen que ver para creer, pero cuando encuentran la fe se vuelven muy espirituales. Son muy inteligentes y capaces de llevar alguna obra de ingeniería y administración. Su punto débil son las migrañas y vicios como el alcohol y las drogas. Resultan muy buenos amantes, pero malos proveedores, los domina ver por ellos primero. Su virtud es saber hacer dinero en negocios o en ventas. Su número mágico es el 02 y su mejor día el sábado.

Géminis

Fin de semana con muy buenas energías positivas a tu alrededor, por eso este signo atraviesa por un época de prosperidad en todo lo relacionado a cuestiones laborales. Empiezas un régimen de dieta y ejercicio pero sé constante para que veas los resultados que deseas. Cuidado con problemas del estómago, ve con tu médico y deja un poco los corajes que siempre le hacen mal a tu vida. Te dan un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo. Lo mejor de los Géminis es que son muy serviciales y buenos comunicólogos, por eso son grandes pensadores de su época y les gusta dar clases de superación personal. Su número mágico es el 03 y su mejor día el domingo porque es cuando la suerte está en su nivel máximo. Les da mucho por sufrir con personas que no son para un relación sentimental y se aferran a amores prohibidos, pero eso sí, son los grandes amigos y consejeros en la vida.

Cáncer

El primer signo de agua, por eso lo dominan los sentimientos antes que la razón. Los Cáncer son tan fuertes mentalmente que son grandes líderes sociales, pero su gran defecto es la soberbia y casi nunca se dejan aconsejar, prefieren imponer sus ideales a los demás. Eso sí, se dejan llevar mucho por sus parejas amorosas y no creen en el divorcio. Tienen mucho carácter, se imponen mucho en su ámbito laboral y llegan a tener el éxito necesario en su vida. Son empresarios triunfadores. Como buenos cangrejos de río, buscan su seguridad y futuro con alguien que los cuide. Su número mágico es el 04. En cuestión de salud, como los rige mucho la luna, deben cuidarse de depresiones y problemas de nervios; es decir que sufren altibajos. Su mejor día de suerte es el viernes en cuestiones de juegos de azar. Ya no busques tanto el amor, deja que llegue solo. Este día de tu cumpleaños te recomiendo prender una vela blanca y pedir muchas bendiciones en este nuevo año que comienza.

Leo

Fin de semana para tomar decisiones importantes y crecer en lo laboral. Tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad, por eso te recomiendo no retroceder en ningún momento. Serán días de mucha estabilidad con tu pareja y te sentirás muy enamorado para formar una familia. A los solteros les vendrá un amor muy compatible. A los signos de fuego les gusta tener una pareja para poder crecer en lo profesional y económico. Sabrás de la enfermad de un familiar y darás todo tu apoyo. Comienzas un régimen de dieta y ejercicio para mantenerte de lo mejor y poder lucir bien en las fiestas o la playa si te vas de vacaciones. Cuidado con problemas de la piel, evita exponerte mucho al sol. Te preocupa el qué dirán y eso te orilla a caer en tentaciones de muchos gastos innecesarios, así que adminístrate más. Tu número mágico es el 05 y tu mejor día el sábado.

Virgo

Vienen cambios muy fuertes en tu entorno laboral. Serán días de transformación, así que debes ser más prudente en todo lo que comentes con tus compañeros para que no tengas dificultades con tus superiores. Eres el segundo signo de tierra y eso te hace ser apasionado y muy impulsivo, por eso te recomiendo controlar los enojos. Cuídate de problemas de migraña y de nervios; estarás bajo de defensas. Te invitan a un negocio de compra-venta, acepta, te irá bien; recuerda que tu habilidad para hacer amigos te ayuda a ser buen vendedor. Dile adiós a la flojera, ve al gimnasio y sigue con tu dieta. Haces pagos de colegiaturas y decides empezar una maestría de tu carrera universitaria. Te llega un regalo que no esperas. Tu número mágico es el 06 y tu mejor día el domingo. Un amor de Aries, Cáncer o Libra te hablará de un compromiso firme.

Libra

Vienen cambios positivos en tu ámbito laboral, pero pon todo tu empeño para que te des a notar más y así recibas una propuesta de mejor sueldo. Evita llenarte de rencores y de pensamientos negativos que tu signo es el más sociable del zodiaco y por eso te recomiendo salir con tus amigos a pasear y estar de lo más feliz. Tu carácter es muy explosivo y eso afecta mucho tu vida amorosa, así que desde hoy empieza a controlarte y no decir palabras de las que después te arrepientas. No busques tanto una pareja, deja que el mismo destino te sorprenda con un amor compatible. Estimula más tus cualidades como es el sentido de dar y la constancia. Tu número mágico es el 07 y tu mejor día el viernes; así que llénate de suerte en tus juegos de azar.

Escorpión

Tendrás mucho trabajo y exámenes en tus estudios universitarios. A tu signo le gusta ser muy profesional en todo lo que realiza, por eso te recomiendo concentrarte para que no tengas dificultades en tu día a día; no caigas en provocaciones de tus compañeros, tu luz es muy fuerte y eso les molesta, solamente ignóralos. Cuídate de problemas legales. Los Escorpión atraen problemas económicos, procura pagar tus deudas a tiempo. Serán días para verte de lo mejor porque te gusta mucho que te volteen a ver; empiezas una dieta saludable. Tu lado negativo es la falta de autoconfianza en lo que realizas y por eso se te dificulta tener éxito; combate ese defecto y lograrás tus objetivos con más persistencia y entusiasmo. Tu número mágico es el 08 y tu mejor día el sábado.

Sagitario

El tercer signo de fuego es muy creativo, inteligente con todo lo que realiza y busca el éxito en el ámbito laboral y el amoroso. Es el más detallista y apasionado, por eso siempre tiene una pareja estable. En cuestiones de salud, sus puntos débiles son el estómago y la piel. El Sagitario desea trascender y ser admirado, regularmente es líder social y sobretodo religioso. Su mitad animal lo hace ser muy hablador y casi no se guarda ningún secreto, por eso tiene problemas sin razón. Su número mágico es el 09 y su mejor día el viernes. Fin de semana para salir de viaje. Recibes un dinero que no esperabas. En el amor seguirás estable con tu pareja y con planes de formalizar. Para los solteros serán días de amores fugaces. Pon toda tu atención en lo que vayas a firmar, lee bien todo lo que se requiera. Cuídate del mal de ojo, es alguien de tu trabajo; protégete con un talismán.

Capricornio

El tercer signo de tierra está representado por una cabra y significa que es fuerte, perseverante y buscará el éxito a como de lugar. Los Capricornio son personas que cuando tienen un ideal en la vida no descansan hasta lograrlo sin importarles a quién se lleven en el camino; es decir que son obstinados. Son de mentalidad madura, buenas personas y ayudan a quien lo necesite, por eso regularmente son médicos y abogados. Se caracterizan por ser grandes amantes, muy buenos en cuestión de pareja y protectores. Tienden a la infidelidad y territorialidad; o sea, nunca dejan a una pareja a pesar de que ya tengan otra. Su número mágico es el 10 y su mejor día el viernes, por eso son muy fiesteros. Fin de semana para tener cuidado con el dinero, no prestes para que no te roben la suerte. Realizas una compra que te dejará muy buenas utilidades. Consejo: ya no busques a ese amor que no fue para ti.

Acuario

Es el carismático del zodiaco y el que quiere sobresalir, pero como tiene un pensamiento volátil cae en depresiones sin querer, por eso se recomienda no sabotearse y buscar la equidad en todo lo que realice. El Acuario desea el bienestar personal, es el más egoísta y casi nunca comparte sus bienes materiales. Procura ser más espiritual y apoyar constantemente a tu familia para aprender a dar. Los Acuario son muy enamorados, pero al final de su vida les gusta estar solos y en compañía de sus hijos, no de una pareja. En cuestión de moda son vanguardistas, les gusta vestir bien y sobretodo un perfume que los haga ser distintos a los demás. Su punto débil es lo sexual por su apasionada vida. Suelen ser muy buenos hijos, ayudan a sus padres en todo lo que necesitan. Su número mágico es el 11 y su día de suerte es el sábado. En cuestión de negocios son los mejores en ventas, por eso se les recomienda tener un negocio propio.

Piscis

Se representa por dos pescados y es el tercer signo de agua. Su principal característica es que busca un compañero sentimental. A los Piscis les encanta convivir y ser muy sociables, son grandes arquitectos, doctores y sobretodo comunicadores porque lo llevan a flor de piel. Desean hacer un libro para exponer sus ideas. Su gran problema es que son muy sentidos y rencorosos, no controlan su carácter y ven pleitos donde no los hay. Quieren casarse y vivir en familia. Son muy fieles, pero cuando terminan con una pareja es difícil que se olviden de esa personas y tratan de volver a como de lugar. En cuestión económica les gusta vivir muy bien aunque no le dan tanta importancia a lo material, si no más a lo espiritual. Suelen ser los más viajeros y les gusta conocer personas de otros países. Su debilidad son los problemas mentales y de cansancio, por eso casi siempre sufren de bipolaridad. Su número mágico es el 12 y su mejor día es el domingo.