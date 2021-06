José Urrutia rompe el silencio y aclara que nunca ha intentado parecerse a Efraín Ruales

José Urrutia ‘abrió su corazón’, en una entrevista con su compañera Alejandra Jaramillo, quien no desaprovechó la oportunidad y le preguntó sobre las comparaciones que el público hizo hacia Urrutia, después de la muerte de su compañero.

Alejandra comenzó la entrevista preguntándole al presentador como fueron sus inicios y el muy abierto contó que inició shows con un grupo de baile que el dirigía en Quito, también confeccionaba sus trajes y a todo lo que se presentaba, él lo hacia.

Alejandra ‘La caramelo’ Jaramillo, no desaprovechó la oportunidad para preguntarle que opinaba acerca de las comparaciones, críticas y malos comentarios que emitían seguidores en redes sociales, después de la muerte de Efraín.

“Me hirieron en cierta manera porque decían que yo me quise aprovechar de la ausencia de él para llamar la atención, que me corté el cabello para parecerme a él. Cuando llegaste tú (a Alejandra) no sabía si ibas a pensar lo mismo que el resto. Nunca fue mi intención que se viera de esa manera, fue un momento en el que Betty (la productora del matinal) me dijo que la imagen masculina del programa no estaba y que mejore mi imagen”, agregó José.