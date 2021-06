Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Caballero de Espadas

Este es un período en que obligatoriamente hay que abandonar zonas cómodas, asumir responsabilidades y ejecutar con iniciativa propia y autonomía todos los deberes propios de una situación en extremo compleja y por todos conocida. No hay cabida para actitudes contemplativas ni para restarse a la tarea de mejorar, en algo, la situación actual. Todo aquel que no esté limitado o incapacitado está llamado a aportar trabajo, esfuerzo y sacrificio para salir cuanto antes de la calamidad que nos azota.

Tauro

El Loco

Pretender tener todo bajo control, siendo algo imposible en tiempos normales, lo es mucho más en la realidad que nos ha tocado por desgracia vivir. Lo que abunda en períodos como estos son los imponderables, es decir, todo aquello que pasa sin que lo advirtamos a tiempo ni dependa de nuestra voluntad. Ante esto, lo que podría atenuar en algo los efectos calamitosos de esta crisis es actuar frente a los hechos y escuchar los dictados de la conciencia o sexto sentido.

Géminis

El Diablo

Pocas etapas como esta han producido tanto temor e incertidumbre en las personas, a nadie ha dejado indiferente, por razones obvias. Lo que está pasando y un sentimiento generalizado de vulnerabilidad ha tocado a todos. El nefasto apego a los bienes materiales superfluos o excesivos, ha demostrado su inutilidad y esto ha igualado a los seres humanos y ha hecho prevalecer al ser más que al tener.

Cáncer

Siete de Bastos

La dura lucha por la vida continúa, con todo lo que demanda de entereza y valentía. A cada cual según su rol en la sociedad. Nada resulta fácil y el recurso de lamentarnos y luego lamernos las heridas se ha hecho común y hasta normal, y al parecer no hay nada que lo pueda evitar. La queja es inútil y poco ayuda, lo que se requiere es la acción, inteligente, decidida y constante, sin tregua ni respiro, excepto para el amor.

Leo

Tres de Espadas

El dolor es una experiencia penosa que puede afectarnos física y emocionalmente, nos acompaña desde que nacemos hasta cuando abandonamos la existencia. En el largo período, sin precedentes, que hemos vivido, ha sido un compañero indeseable y aborrecible que difícilmente nos da descanso. No obstante, reconócelo tal y como es y aprende a ser cariñosa contigo. No lo ignores, tampoco lo alimentes pensando en él, tienes la resiliencia que siempre está disponible y ocúpate en todo aquello que te agrade en todo momento que puedas.

Virgo

La Estrella

Durante esta semana tendrás a tu haber aciertos, avances y logros. Tal vez, no tan espectaculares pero sí suficientemente potenciadores de tu ánimo, los que influirán positivamente en lo que hagas y serán un estímulo real y un incentivo a un factor importante que puede marcar la diferencia, la perseverancia, en los métodos y formas puestos a prueba y con resultados razonablemente positivos.

Libra

Dos de Bastos

Por muy comprometidos que estén tus tiempos, dada las circunstancias que estamos viviendo que no da pausa ni respiro, siempre es recomendable pensar en cómo queremos redireccionar nuestra vida, pasada esta oscura y larga noche que nos aqueja. Se trata de pensar realistamente, no de soñar, en ejecutar cambios que nos hagan menos vulnerables a situaciones como las actuales, en otras palabras, se trata de “construir nuestra casa en la roca y no en la arena”.

Escorpio

Ocho de Bastos

Cuando el tiempo es breve, los recursos escasos y el quehacer es mucho, estamos obligados a establecer prioridades en todo aquello que demande nuestra acción o ejecución. No podemos cubrir todos los frentes simultáneamente, de hacerlo resultaría catastrófico y estaríamos perdiendo un esfuerzo valioso. Recuerda que “cada día tiene su afán” y hay que encontrar un equilibrio razonable entre el objetivo pretendido y los recursos utilizados, pues, “lo mejor es enemigo de lo bueno”.

Sagitario

El Carro

Semana con tendencia positiva, se manifestará en términos prácticos en la ausencia parcial de trabas, dificultades o barreras insalvables. Por cierto, nada es absoluto, pero en general todo resultará comparativamente mejor que en el tiempo recién pasado. Esto te permitirá avanzar en todo aquello que sea relevante y suficientemente determinante para facilitar la eliminación de algunos “nudos ciegos” que impedían tu actividad.

Capricornio

Ocho de Oros

Se abren nuevas alternativas para generar recursos o para complementar los que ya tengas. No decaigas en el afán de procurarte los ingresos necesarios para sortear de la mejor manera la actual crisis. No te faltarán las posibilidades, pero, deberás estar atento a lo que surja y a lo que se ajuste del mejor modo a tus competencias y habilidades. Cuida tus estados de ánimo cuando se manifiesten negativamente, para que no sean un factor que determine tu accionar, pues vale la pena que estés en la mejor de las formas y condiciones.

Acuario

El Mago

En esta semana no te faltarán los recursos, habilidades o medios, para procurarte lo que necesites y mejorar cualquier situación, tanto económica, de familia, o de salud. Si se presentara algún contratiempo en cualquiera de estos temas, encontrarás oportunamente la manera de enfrentar la situación y resolverla a tiempo, de modo que sus secuelas, de haberlas, sean leves y no acarreen consecuencias indeseables.

Piscis

Reina de Espadas

No resolver un problema, teniendo la solución en tus manos, no es la mejor de las actitudes. Por el contrario, podría convertirse en algo mayor y sin solución viable, sobre todo si el conflicto está relacionado con parientes o amistades de larga data. No enfrentarlo por temor a las consecuencias hace que, desde ya, estés pagando en silencio los efectos de no cortar drásticamente con el asunto.