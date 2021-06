Michela Pincay: “Esta persona es todo lo que nunca más quisiera en mi vida”

En el programa que trabaja la ex chica reality y ahora presentadora de Tv, crearon un segmento llamado “Impresiones de la vida”

En el que todos los panelistas cometan varias experiencias de sus vidas. Allí Michela Pincay comentó como fue su relación con su expareja y por qué está le marcó tanto que incluso ha pasado soltera desde entonces.

La presentadora, dijo que ha tenido varios ex a los que quiere y les agradece las experiencias vividas.

Sin embargo señaló y recalcó que tuvo un capítulo amargo y “triste“ con su expareja Dave Morales.

“La última experiencia que tuve fue tan triste. Y no por lo que viví yo, sino porque lo que me pasó le dolió tanto a mi familia, que es algo que yo no me perdono”, dijo Pincay.