Saturno Retrógrado en Acuario es un tiempo ideal para transitar hacia nuestra libertad interior

El tiempo de Saturno Retrógrado en Acuario es el momento perfecto para liberarse de los obstáculos interiores que reflejamos en nuestro ámbito.

El astrólogo evolutivo y terapéutico Pablo Flores Laymuns nuevamente llegó con un post en su cuenta de Instagram para reflexionar y no es otro que Saturno Retrógrado en Acuario, el cual se extenderá desde finales de mayo hasta octubre.

Pablo se centra en la invitación personal en este momento astral para dejar de repetir los mismos patrones y situaciones en las que se sientan con limitación.

Reitera que cada persona es cocreadora de su propia realidad y que se tiene la capacidad de manifestar experiencias, pero asumiendo una gran responsabilidad.

“Saturno Retrogrado nos está diciendo que es tiempo de observar que está sucediendo dentro de nosotros, creencias, miedos, inseguridades, que están haciendo que tomemos un molde que se constituya todo de una misma manera. Nos obligan de ser una forma que se refleja en la realidad”, dijo.

Agrega que tenemos un 50% de responsabilidad de todo lo que nos pasa en la vida y el otro, a los factores externos. Y que aquello que se vive en el exterior es lo que vivo en nuestro interior.

Alega que Saturno Retrogrado dice que es tiempo de darnos cuenta de nosotros que parte nuestra está impidiendo que seamos libres y que nos hagamos cargo de todos esos obstáculos.

La liberación interior de Saturno Retrogrado en Acuario

“Que nos reestructuremos desde adentro para cambiarlo todo afuera. Mi realidad externa no cambia, si no cambio por dentro. Si no cambiamos por completo vamos a repetir el mismo problema, el mismo patrón. Saturno retrogrado nos pide que paremos, nos sentemos, volamos nuestro cuerpo y tomemos consciencia, que podamos observar las cosas desde afuera y lo más objetivo posibles. Mírate en un contexto neutral y trata de ser lo más realista y objetivo con todo lo que está pasando”.

Al tiempo que pone un ejercicio de introspección en el que asegura que se pueden reconocer las limitaciones para cambiarlas y lo hace a través de cinco preguntas para sincerarse de forma personal que son:

“¿Qué situaciones sestas evitando en tu vida?, ¿Por qué lo estoy evitando?, ¿Qué hago para evitarlo?, ¿En qué área de tu vida necesitas asumir más responsabilidad?, ¿Qué ajustes internos debes hacer para que sean externos?”

Finaliza el post aconsejando de aprovechar al máximo este momento para iniciar esta temporada de transformación total.

