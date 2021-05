Un instituto estadounidense retoca las fotos de sus alumnas que tenían algún escote

Un instituto estadounidense se encontró en medio de un escándalo después de retocar 80 fotos que fueron tomadas para el anuario escolar. Todas las imágenes correspondían a alumnas y fueron modificadas para eliminar sus escotes.

En Florida, varias alumnas se han quedado en estado de shock. Fue el caso de Riley O’Keefe, estudiante del instituto Bartram Trail, que vio su foto en el anuario, notó que le habían agregado una barra negra para cubrir más su escote.

El superintendente del distrito escolar del condado de St. Johns, Tim Forson, subrayó que nunca hubo una intención de avergonzar o poner en una situación embarazosa a un estudiante por la ropa que usa.

Sin embargo, el sitio web de la institución se libra de cualquier responsabilidad ya que indican que en el código de vestimenta dice que quienes no cumplan con el código de conducta estudiantil del distrito, pueden ser ajustados o retocados digitalmente.

“El código de vestimenta dice que tienen prohibido usar ropa que exponga la ropa interior o que exponga partes del cuerpo de una manera indecente o vulgar. No se aceptan prendas reveladoras, pijamas y lencería. La ropa interior no debe quedar al descubierto. No se permitirán rizadores de pelo ni maquillaje excesivo”, agrega el intendente.