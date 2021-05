Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot de la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Dos de Espadas

En esta semana te costará bastante decidir la opción que te convenga, o que sea la más cercana a tus intereses, pues no verás con claridad la más conveniente para ti. Si fuera posible, posterga la toma de decisiones o cualquier situación en que tengas que elegir entre dos o más posibilidades, esto podría darse en cualquier campo, pero es obvio de que la advertencia se refiere a hechos que revistan importancia o que traigan alguna consecuencia, pues aquí lo rutinario o intrascendente no cuentan.

Tauro

El Sol

En estos días será bastante más fácil resolver problemas o llegar a conclusiones claras, despejando dudas que habitualmente son un obstáculo para avanzar en temas que consideres importantes para tus intereses. Todo se dará de manera expedita, pues encontrarás la fórmula apropiada para despejar la incógnita, ganando un tiempo importante que podrás disponer para los fines que estimes convenientes, sean estos laborales, familiares, o de asuntos estrictamente personales.

Géminis

Diez de Bastos

Procura no propasarte en actividades, responsabilidades, o tareas que no sean las estrictamente personales. Dedícate solo a lo tuyo y a los demás solo respecto de los cuales tengas obligaciones ineludibles. Estás arriesgando tu salud y bienestar, que a corto plazo podrían pasarte la cuenta. Tampoco abuses en pensar, analizar, o intelectualizar cualquier situación que no sea de tu ámbito directo y menos si una eventual solución no depende de ti.

Cáncer

Siete de Copas

En la complicada y cruda realidad que nos afecta y que ha logrado trastocar la vida de la gran mayoría de las personas, la tarea del momento es asumir con entereza y valentía el aquí y el ahora, con sus deberes y obligaciones inherentes, postergando momentáneamente los sueños, esperanzas e ilusiones. Lo que nos obliga a cumplir con nosotros y con quienes dependen de uno es frenar la caída y evitar un deterioro mayor que el que hemos sufrido, para que cuando llegue el anhelado momento de la normalidad seamos capaces de levantarnos y reconstruir lo perdido.

Leo

Caballero de Bastos

Semana menos compleja que las recién pasadas, la mayoría de tus acciones, en el terreno en que te desenvuelves, tendrán un resultado acorde a tu empeño y dedicación, lo que se transformará en un círculo virtuoso, que significará un impulso extra a tu gestión y una exaltación de tus habituales virtudes, que no son pocas y que, por el contrario, puestas a prueba en tiempos como los actuales, surgen espontáneamente para facilitar tus deberes.

Virgo

El Mundo

Durante la semana que comienza sentirás la agradable sensación de tener un dominio mayor de las variadas actividades y obligaciones que has debido asumir, desde hace ya bastante tiempo, debido a lo complejo de la situación que nos afecta. Varias son las razones, algunas de ellas son la experiencia acumulada, la seriedad de tu trabajo, el saber ponerte a la altura de las circunstancias y otra, no menor, es que estás cumpliendo un ciclo e iniciando otro en que tus atributos han crecido en calidad, lo que se traducirá en mejores resultados.

Libra

Nueve de Oros

Semana en que podrás apreciar todo lo bueno que puede acarrear el haber actuado sin restarte al esfuerzo y al cumplimiento de tus deberes en los últimos días. Puedes tomarlo como una recompensa o como una experiencia positiva que señala claramente que las acciones, si se ajustan al deber ser, responden a un ordenamiento que no manejamos y que deja las cosas posicionadas en su justo lugar, y esto se puede repetir en la medida que tu actitud sea proactiva respecto a tus responsabilidades.

Escorpio

El Mago

Durante esta semana tu trabajo será prolífico, tendrás a tu haber una solución para cada problema y así podrás ir resolviendo, paso a paso, cada escollo en tu camino. Tendrás medios y herramientas para desentrabar cada situación, por compleja que pueda ser. Solo será necesario, además de tus medios habituales, una cuota extra de perseverancia y algo de porfía para conseguir lo que te propongas.

Sagitario

Dos de Oros

En estos días tus habilidades y cualidades estarán dispuestas según las necesidades y obligaciones que demanda una situación tan compleja y catastrófica como la que hemos tenido que soportar. A pesar de que los problemas pareciera que se hacen cada vez más difíciles, por lo diversos, tu capacidad para asumirlos y resolverlos estará en relación directa con su envergadura y serás capaz de salir adelante según sean tus objetivos.

Capricornio

Tres de Espadas

Dada la catastrófica época en que vivimos nadie está ajeno al dolor propio ni tampoco al de los demás. Hace tiempo ya que estamos sobrepasados por la angustia de no saber cuál será el límite de todo esto y cuál será el desenlace. Y, lo más importante, hasta cuándo tendremos que soportar algo así. No obstante esta realidad, debemos asumir que el ser humano tiene, ha tenido y tendrá siempre, una condición especial, siempre presente para sobreponerse a situaciones como esta y salir victorioso y con esto debemos quedarnos, está grabado en nuestros genes.

Acuario

El Carro

Durante estos días la mayoría de tus gestiones, tareas, o acciones que debas realizar, tendrán una tendencia positiva que se caracterizará por una cierta facilidad para llevarlas a cabo y concretar el fin esperado. Aprovecha este período para sacar adelante lo que definas como prioritario o impostergable. Es obvio que tu compromiso con lo que ejecutes debe ser el máximo posible, sin dejar nada por hacer, poniendo todo el empeño de tu parte.

Piscis

As de Espadas

En esta semana no estarán ausentes los problemas de todo tipo que ha acarreado este terrible período que nos ha tocado, por desgracia, vivir. No obstante tu capacidad para encontrar soluciones o proponer salidas en cada compleja situación que debas enfrentar estará en un buen pie para resolverlas. Solo deberás vencer los miedos, tu falta de convencimiento de que eres capaz y todas aquellas trabas, a veces autoimpuestas, que atentan con la expresión clara de tus capacidades.