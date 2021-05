Una mujer muere de COVID después de esperar atención médica por varias horas en un hospital en Argentina

Una conmovedora historia ocurrió en Argentina después de que una joven contagiada de coronavirus esperó por varias horas en un hospital atención médica y falleció.

No se sabe con claridad cuándo se contagió la muchacha de la COVID-19, pero los síntomas de gravedad comenzaron el pasado 13 de mayo, por lo que un día después decidieron acudir al hospital junto a su madre.

La joven era estudiante de Medicina Veterinaria, padecía diabetes y era insulino dependiente.

Fue así como sus padres decidieron acudir hasta el Centro de Salud Protomédico de Santa Fe. Ante la inexistencia de camas UCI, ella tuvo que esperar en una silla de ruedas.

Ante esta situación, Lara decidió tenderse en el suelo del recinto y apoyar su cabeza sobre su mochila. De esa forma estuvo por varias horas.

“Nos dijeron que no había camas. Ella se sintió muy descompuesta y me decía que se iba a desmayar. Me dijo que se quería acostar, se acomodó en el suelo y yo le puse una chaqueta”, indicó su madre, Claudia Sánchez.