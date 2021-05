Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

El Loco

Por muy complicada que sea tu actual situación debes hacer un intento por salir con tus propias fortalezas de lo que te tiene atrapada, en una especie de descontrol agravada por una cierta falta de iniciativa. El acostumbrarse a recibir ayuda es nocivo para tu desarrollo como persona autónoma e independiente, pues, además, esto te impide tu evolución como individuo autovalente, lo que en circunstancias como las actuales es fundamental. Si lo haces y cortas con las dependencias serás capaz de desarrollar tu instinto y tu conciencia e impedirá que des pasos en falso.

Tauro

Cinco de Copas

Razones para estar triste, conmocionado, o conmovido por la nefasta experiencia que estamos viviendo se ha hecho común, dada la magnitud de los acontecimientos en que nadie está ajeno al dolor propio o de los demás, pues, no ha habido tragedia tan inmensa que podamos recordar. ¿Cómo afrontar una realidad como esta? Una alternativa es ocuparse de todo aquello que demande nuestra acción y, dado los tiempos, no serán pocos los frentes que cubrir o las tareas que cumplir y dejar el pensamiento para encontrar el modo de enfrentar la adversidad.

Géminis

El Carro

Esta semana será un poco más amable contigo, dentro del contexto difícil e incierto que nos ha tocado vivir. Puedes esperar que tus gestiones en cualquier orden se faciliten y esto te permita avanzar un poco más fluidamente en aquello que se haya estancado o paralizado en el pasado cercano. Sin olvidar que, como siempre, nada se dará si no está comprometido tu empeño y deseo en tus actividades o responsabilidades. Sería recomendable, además, que tus esfuerzos no se disgreguen, si no, estén dirigidos a lo principal, según tu interés.

Cáncer

Nueve de Oros

En estos días se producirán variados hechos que mejorarán en algo tu estado de ánimo y así podrás experimentar lo que antes, por lo común, pasaba casi inadvertido. Me refiero a cierto grado de tranquilidad, bienestar y fe en ti, quebrantada ahora por los acontecimientos de todo orden que hemos debido afrontar. Quizás pensar en lo que tienes y no en lo que te falta pueda prolongar un poco más este estado algo más complaciente y llevadero.

Leo

Ocho de Bastos

Dadas las múltiples actividades y responsabilidades que has debido asumir en estos tiempos de crisis generalizada se hace necesario establecer prioridades, según importancia y trascendencia de cada una de ellas. Nadie duda de tus múltiples cualidades, menos tú, pero se hace imprescindible dosificar el esfuerzo y además dirigirlo a todo aquello en que seas insustituible por tus competencias y el rol que siempre has cumplido en el medio social y familiar que te ha correspondido.

Virgo

Siete de Bastos

La calamidad que por desgracia nos ha tocado padecer trae consigo, además de la experiencia personal, un mensaje implícito: resistir, con todos los medios lícitos y cualidades que todos, cuál más, cuál menos, tenemos a nuestro haber y que en situaciones como esta, más que nunca, están puestos a prueba. Si algo podemos sacar de positivo de todo esto es descubrir de cuánto somos capaces, cuando la adversidad nos golpea, y poder comprobar que todos tenemos esas reservas totalmente disponibles.

Libra

El Juicio

Deberás confiar, ahora más que nunca, en tu criterio y en la capacidad que tienes para distinguir la mejor opción entre varias posibilidades que se pueden abrir, que te lleve a mejorar tu actual situación y que además pueda llegar a ser un punto de inflexión en que se produzcan cambios, sin vuelta atrás, y que te brinden una grata sensación de estabilidad, en el contexto de la crisis que tiende a relativizar aún los mejores hechos.

Escorpio

Nueve de Espadas

El mejor método para no sentir la ingrata sensación del arrepentimiento es actuar con prontitud y hacer todo el empeño posible por mejorar lo hecho, tanto si hay personas involucradas o situaciones en que hicimos lo que no debíamos y ahora estamos pagando las consecuencias. Si no actuamos a tiempo, por miedo, orgullo, o soberbia, le daremos paso a un peor estado que es el del remordimiento, que muchas veces no podemos superar.

Sagitario

La Fuerza

La acción, sin un destino absolutamente claro, está destinada al fracaso. Es casi como hacer por hacer, y, dados los tiempos que corren, no nos podemos dar esos lujos. Durante el transcurso de estos días la acción sí tendrá un fin, objetivo, meridianamente claro. Y, como resultado de la combinación entre acción y objetivo la consecuencia será una sola: el éxito. El tiempo que ocupes en definir con luminosidad tu quehacer será recompensado generosamente cuando recibas el fruto de tu esfuerzo.

Capricornio

Tres de Bastos

Siempre se puede ir más allá, a pesar de lo catastrófico de los tiempos. Se puede comenzar a planificar un fin, o un proyecto ahora para ser puesto en ejecución cuando lo que nos aqueja se haya atenuado y es mejor estar relativamente preparados que desprevenidos. Es como “tener un as bajo la manga”. Disponer un plan previo tiene la facultad de poder ser adaptado, con los cambios necesarios, según la realidad que se presente.

Acuario

El Mago

Dispondrás de todas tus muchas cualidades para solucionar cualquier inconveniente que se presente, habituales en el complejo período que hemos debido afrontar. Tu voluntad, siempre dispuesta a resolver contratiempos, se verá fortalecida por nuevas y efectivas herramientas, medios y capacidades que harán menos complejas tus responsabilidades y el rol que ocupas en tu medio familiar y social.

Piscis

Caballero de Espadas

En estos días sabrás ponerte a la altura de lo que demanda un período tan extremadamente complejo como el actual. Dejarás de lado tus aprehensiones y serás capaz, como la que más, de resolver con todos tus medios y capacidades las dificultades que se hagan presente. Saca, dentro de lo posible, la experiencia que provenga de esa actitud y la puedas replicar según situación y conveniencia.