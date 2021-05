Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos cuál es el planeta que regirá a tu signo y como te ayudará a alcanzar el éxito.

Aries

El planeta Marte va a transitar sobre el signo de Aries esta semana y significa que estarás un poco alterado y explosivo. Por eso se te recomienda concentrarte mucho en cuestión laboral y de estudios para que no tengas equivocaciones que después te cuesten problemas en tu vida diaria. Va a ser una semana de grandes logros en cuestión económica y por fin firmas ese proyecto que estabas esperando. También es buen momento para comenzar a pensar y ahorrar en tu patrimonio. Un amor del pasado te va a buscar para volver, trata de entender que necesitas ya cortar toda esa corriente negativa que venías arrastrando con ese tipo de personas y limpiar tu energía. Cuidado con lo que platicas, sé mas discreto. Tus números de la suerte son 09 y 23. Te proponen un trabajo en el extranjero, pon en regla tus papeles.

Tauro

Venus va a estar dominado a tu signo, por lo que vas a atravesar una etapa de madurez en tu vida de pareja y estabilidad personal. Para los Tauro es muy difícil mantener una relación estable por su temperamento y egoísmo, pero en estos días tendrás cambios que te ayudarán a cambiar esos aspectos de tu vida. Venus también te ayudará en la relaciones laborales y tendrás mucha más presencia en tu lugar de trabajo, por eso te recomiendo tomar cursos y aprender idiomas para destacarte positivamente. Semana de estar con mucho estrés por cuestión de exámenes o de auditoria, por eso trata de estar muy atento a todo lo que vayas a realizar para que puedas lograr tus objetivos. Empieza una etapa de ejercicio y buena alimentación, recuerda que tu punto débil es la comida. Tus números de la suerte son 01 y 27.

Géminis

Tu planeta en esta semana es Mercurio, lo que te tendrá un poco distraído y nervioso, por eso se les recomienda meditar o salirse a caminar para quitarse el estrés. En cuestión de negocios y ambiente laboral, Mercurio les va a ayudar a crecer más en todos los sentidos para alcanzar el éxito, por eso trata de hacer un proyecto o cambiarte de trabajo para tener más recursos económicos y así puedas salir de tus deudas y comenzar a ahorrar para formar un patrimonio para tu futuro. Eres el gemelo del zodiaco y junto a Mercurio hará que tengas una semana de un humor cambiante, por eso trata de conducirte prudentemente y evitar tener problemas con tu pareja sentimental y familia. Vas a tener mucha suerte en los juegos de azar y la lotería con los números mágicos 04 y 33, trata de usar más el color amarillo.

Cáncer

La Luna va a estar rigiendo a Cáncer, sin duda va a ser una semana de grandes logros en lo personal y laboral. La buena suerte en todos los aspecto va a rodearte, pero debes de ser humilde y dejar a un lado la soberbia que te puede dominar por lo triunfos que estarás experimentando. La luna te va a ayudar en todo lo que quieras realizar, por eso trata de concentrarte y llevarlo acabo. Ten cuidado con problemas de intestino y nervios. A los solteros les va a venir un amor muy compatible en estos días, solo déjate querer y no le pongas tantas trabas al amor. Te invitan a salir de viaje por cuestión de trabajo. Te busca un amigo para ofrecerte un negocio que te va a dejar buenas ganancias. Deja de tratar de controlar a tus parejas sentimentales, al final se pueden hartar. Tus números de la suerte son 01 y 24.

Leo

El Sol dominará a los Leo esta semana, por lo que las energías de la prosperidad estarán de tu lado y se te recomienda invertir en algún negocio o proyecto que tengas en planes que se te va a dar sin problema. Pero el Sol también hará que estés muy alterado y sin muchas paciencia, así que trata de pensar bien antes de actuar en cualquier situación que se te presente y verás que saldrás bien librado de todo. Cuidado con problemas legales, trata de resolver cualquier situación en su momento y no dejarlo para después. Te buscan tus jefes para tener una junta de reacomodo de personal. Es momento de dejar los amores fugaces para empezar a madurar y buscar una pareja estable. Salte a buscar un poco de aire fresco en las mañanas, que eso te ayudará a quitarte el estrés en tu vida. Tus números mágicos son 13 y 28.

Virgo

En esta semana el planeta Mercurio con su exaltación en Júpiter te estará dominando, quiere decir que tu signo va a atravesar por una etapa de renacimiento en lo laboral y que te va a llegar una propuesta de trabajo nuevo que te dará muchas satisfacciones. En el amor el planeta Mercurio te dice que si tienes dudas con tu pareja es el momento de aclararlas. Y si ya no sientes que tu relación amorosa pueda seguir en paz es mejor darse un tiempo para conocer personas más afines. Es momento de mover las energías de lugar, es decir, Mercurio es una buena señal para las aventuras, cambiar de país o estado. Tendrás un golpe de suerte con los números 26 y 31. Trata de usar más el corlo amarillo para atraer más la abundancia. Procura ser discreto y evitar los chismes en el trabajo para no meterte en problemas.

Libra

El planeta que te va a regir en estos días es Saturno con cruces de energías con Venus, esto junto con tu signo indica que es el momento de quitarte obstáculos de tu propia mente para alcanzar el éxito. Es el momento de tomar acciones para llegar al triunfo en todo lo que te propongas, por eso te recomiendo que le pidas a tu ángel guardián que te quite todo lo negativo que te pueda rodear. Ya no busques tanto el amor, deja que llegue solo y recuerda que lo más importante es que tu futura pareja te haga crecer en todos los sentidos. Te viene un golpe de suerte en cuestión de trabajo o decides atreverte a poner un negocio propio. Cuídate de problemas de riñón y estomago. Te buscan familiares para invitarte a salir de viaje. Mandas a arreglar tu coche. Finalizas una demanda legal a tu favor. Tus números son 02 y 45.

Escorpion

En esta semana el planeta que te va a regir es Marte junto a Plutón, lo que augura un cambio radical y una transformación de todo lo que te rodea en el ámbito laboral, es decir, un resurgimiento al éxito a través de un cambio de trabajo o el emprendimiento de un negocio propio. Pero también debes reacomodar tus metas a futuro. Te va a llegar un dinero extra, solo trata de no gastarlo en cosas que en realidad no necesitas, recuerda que en momento de ahorrar. Serán días de volver a estar en forma en cuestión de ejercicio y alimentación. Te viene un golpe de suerte con los números 07 y 33. Tu punto débil va a ser tu piel y cabello, así que trata de cuidártelos más y no exponerte tanto a los rayos solares. Lee muy bien lo que firmas, especialmente si son papeles del banco. Fin de semana para salir con amigos.

Sagitario

Júpiter con exaltación de Neptuno dominarán a tu signo, esto te indica que va a ser una semana de comienzos nuevos en lo personal. El elemento de tu signo es el fuego y junto al planeta Júpiter es una combinación para hacer cosas nuevas y aventurarse a los cambios radicales. Debes de tener cuidado con las traiciones amorosas y de amistades, serán unos días complicados en cuestión de relaciones. Un amor del signo de Acuario o Aries regresará a tu vida. Tendrás un golpe de suerte y recibes un dinero que te debían. Tus números mágicos son 04 y 35. Trata de usar más el color naranja, eso te va a atraer más abundancia. Compras ropa y zapatos para renovar tu look. Semana para hacer unos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito. Tienes que controlar más tu carácter tan explosivo para no alejar a las personas.

Capricornio

El planeta que te va a regir en estos días va a ser Neptuno con tendencia a Marte, que junto a tu signo significa que alcanzarás la felicidad en todos los sentidos. Es el momento de dejar el rencor y corajes guardados. Semana de hacer cambios en tu ámbito de trabajo, decides emprender un negocio junto con unos socios que te va a funcionar muy bien. Los que están en una relación tendrán una sorpresa de embarazo. Te viene un golpe de suerte con los números 05 y 30. Trata de usar algo de plata como unos aretes o cadena para protegerte de todo lo negativo. Decides tomar un curso de administración e idiomas, eso te va a ayudar mucho en tu futuro. Te busca una persona casada para una aventura, trata de alejarte de esas tentaciones y recuerda que las cosas negativas tarde o temprano se te regresan.

Acuario

Urano y Saturno son los planetas que te dominarán y te ayudarán a salir de cualquier problemas con inteligencia. Es el momento ideal para cambiar de trabajo o empezar un negocio propio. Debes trabajar para controlar tu ego y orgullo para poder dejar atrás rencores que tienes hacia amores del pasado, recuerda que esos sentimientos negativos te afectan solo a ti. Empieza a vivir tu presente sin tantos complejos y deja a un lado el ‘que dirán’. Te recomiendo hacerte un chequeo médico en esta semana. Te invitan a varias fiestas en las que te vas a divertir mucho, solo no bajes la guardia ante el Covid. Tramitas tu pasaporte y visa para salir del país a medio año. Tu golpe de suerte será con los números 06 y 15. Trata de usar más el color verde para la aumentar la suerte y atraer abundancia.

Piscis

Neptuno con exaltación con la Luna va a estar dominando a tu signo, lo que augura una semana para reinventarte en todos los aspectos de tu vida y por fin dejar atrás esa racha de mala suerte que venías arrastrando. Neptuno te va a ayudar a crecer más en lo profesional, pero tienes que poner de tu parte para que se pueda dar el éxito, es decir, ser más constante y fuerte en las decisiones que tomes. Esta semana te va a venir una sorpresa laboral mejor pagada, pero te recomiendo que no presumas tus logros para no generar energías negativas. Trata de calmarte para no pelear y provocar una discusión con tu pareja sentimental. Te recomiendo estar más al pendiente de tu familia y no alejarte mucho. Tu golpe de suerte va a ser con los números 09 y 23. Usa más el color amarillo para la abundancia.