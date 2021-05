Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Paje de Bastos

En períodos tan complejos como los que nos ha tocado, por desgracia, vivir, son tantas las cosas de las cuales nos debemos ocupar que el tiempo se hace corto, son deberes y obligaciones del aquí y del ahora, imposibles de soslayar o postergar porque de ellas, en una medida u otra, depende la subsistencia propia y, a veces, la de terceros. Así y todo, tal vez, puede ser conveniente darnos un tiempo para pensar en un futuro cercano y tratar de acercarnos, de manera realista, a cómo quisiéramos estar en lo sucesivo, con el cúmulo de experiencias ya aprendida.

Tauro

Seis de Oros

Las consecuencias que ha traído esta infame etapa que vivimos, nos ha afectado a todos, aunque de manera desigual, pues la realidad de cada cual no es algo estándar por múltiples razones. Dadas las diferencias evidentes, podremos ver con claridad a quién tender una mano de ayuda. Siempre habrá alguien más necesitado que nosotros. No debemos olvidar que “dando es como se recibe” y recordar en este acto la dignidad humana, pues ya lo dijo un célebre filósofo “el hombre es un fin en sí mismo, no un medio para usos de otros individuos”.

Géminis

Caballero de Espadas

En tiempos de crisis resulta complejo establecer prioridades, son tantos y tan dificultosos cada uno de los obstáculos por resolver que es muy fácil desgastarnos y perder el tiempo si no somos capaces de ver con claridad los objetivos primordiales. Debemos partir por las responsabilidades que recaen en nosotros, dado el rol en la sociedad, la familia, el cargo, etc. Y luego dar la lucha, sin pausa y sin tregua hasta conseguir el objetivo.

Cáncer

Reina de Espadas

Ya es demasiada la carga que cada uno lleva en esta inédita calamidad que vivimos para, además, arrastrar hechos del pasado que ya no tuvieron arreglo y nunca lo tendrán. Necesitamos hoy todo el valor, la fuerza, y la determinación para abocarnos a reconstruir, de algún modo, lo que ya ha sucumbido estrepitosamente para, además, soportar lo que de tiempos lejanos llevamos a nuestras espaldas. Es el momento de cortar, con un golpe certero, ese lastre infecto y asumir la tarea de hoy.

Leo

El Loco

Cuando creemos tener todo bajo control, acontecen hechos que trascienden el límite de lo personal y se hacen extensivos a parte importante de la humanidad, y ahí debemos rendirnos a las evidencias y asumir que poco, o nada, se debe a nuestra voluntad. Como desconocemos lo que viene, apenas lo podríamos suponer. Tal vez sea mejor estar preparados para reaccionar oportunamente y de la mejor manera ante lo imprevisto, esto sería como limitarnos a lo básico, que es, apenas, lo humanamente posible.

Virgo

Cinco de Bastos

Dada la cruda realidad que vivimos, podemos constatar que los ánimos se han alterado y fácilmente podemos caer en contratiempos con gente de nuestro entorno y, también, muchas veces, con desconocidos, por hechos que antes nos pudieron parecer banales. Debemos cuidar, ahora más que antes, la convivencia con familiares, amigos, vecinos, compañeros de labores y hasta con quienes podamos encontrarnos en cualquier lugar sin conocerlos. Las consecuencia podrían ser insospechadas y alguien debe imponer la cordura.

Libra

Dos de Espadas

Encontrarnos en la disyuntiva de tener que optar por algo que revista alguna importancia y que no tenga el carácter de ser la única alternativa, es un tema muy complejo en un momento dado, sobre todo en personas como tú, que evalúan o sopesan hasta en el más mínimo detalle lo que haya que definir. La mejor opción, en tu caso, es lo que tu consciencia señale y, para esto, espera el dictado de ella y confía.

Escorpio

Diez de Espadas

Se ha hecho tan común sentirnos agobiados por el prolongado y catastrófico período que nos ha tocado vivir que hasta lo que antes nos parecía sin gran importancia y no nos afectaba demasiado, ahora, situaciones similares se ven complejas e insoportables. Está casi demás señalar que se debe al agotamiento que nos ha producido el enfrentar este largo episodio sin precedentes. Así y todo, debes recordar que tienes una facultad no muy común, que te hace sobresalir en la adversidad y es tu resiliencia que también se asocia al Ave Fénix, símbolo de la renovación.

Sagitario

Cinco de Espadas

En cualquier circunstancia y en toda ocasión, sobre todo en períodos tan difíciles como en los que vivimos, hay un principio permanente que deberíamos observar y es el de la Solidaridad, entendiéndose como tal, dada la actual realidad, que del destino de los demás depende el nuestro, pues solos iremos directamente al fracaso. Nos debemos al colectivo y es en comunidad la única forma de aspirar a cambiar esta situación de crisis y salir adelante. Al que no lo entienda así le falta humanidad, que también es un valor permanente.

Capricornio

La Muerte

Estás en un momento propicio para disponer de un tiempo que te permita analizar lo que ha sido tu vida hasta el presente. Debes incorporar solo aquellos hechos relevantes, haciendo hincapié en los que consideres desafortunados de manera objetiva, sacudirte de ellos y dejarlos atrás, como quien bota algo inservible y, alivianado de esa carga, disponerte a iniciar una nueva etapa, que espera de ti una mejor disposición, el mejor de los ánimos y tus múltiples recursos para revertir cualquier situación.

Acuario

El Colgado

La vida presente, común a la inmensa mayoría, es la del sacrificio. Pareciera que nada cambiara favorablemente y que, por el contrario, todo sigue igual, en una suerte de statu quo fatal sin muchas alternativas. Pero así y todo, siendo igual de calamitoso, es solo temporal y, en cierto grado, aparente y quedará atrás como un mal recuerdo y como una cruda lección aprendida por algunos, que igual se convertirá en la masa crítica suficiente para reconstruir una realidad mejor.

Piscis

Nueve de Espadas

Arrepentirnos por lo hecho, que derivó en un fracaso, o en aquello que pudo haber sido y no fue, es común pero inútil. Nada sacamos con lamentarnos y, en la vida, difícilmente hay segundas oportunidades en un mismo tema. La mejor alternativa podría ser la de hacernos el propósito de no volver a tropezar con la misma piedra y, para eso, antes de actuar impulsivamente debemos hacerlo reflexivamente y estaremos a salvo de pesares.