Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Dos de Bastos

A pesar de lo complejo del período que vivimos, siempre hay quienes ven en el caos oportunidades para reinventarse, lo que no significa, en absoluto, “hacer leña del árbol caído”, ni aprovecharse de la desgracia ajena. Por el contrario, pueden ver alternativas de cambio donde otros solo ven desgracias. Este momento puede ser tuyo, si apelas a tu imaginación, inventiva, y necesidad de superar esta etapa trágica y rescatar de lo malo algo bueno.

Tauro

Siete de Oros

En el tiempo que nos ha tocado padecer, por desgracia, vemos que la intensidad del drama no ha sido pareja, ni nunca lo será, ni lo ha sido. Es cuestión de recordar el pasado, propio o ajeno, y constatar esta verdad. Siempre habrá quienes aún pueden mantener a resguardo una situación razonablemente buena. Y, aunque algunos creen que las “comparaciones son odiosas”, y en verdad no lo son, menos en situaciones como esta. Compararnos con los demás nos puede permitir saber en qué pie estamos y actuar en consecuencia para superarnos y abocarnos a la tarea por hacer.

Géminis

El Sol

Verás el panorama de tu vida con más claridad, lo que te permitirá saber a qué atenerte y qué medidas tomar para destrabar cualquier obstáculo que, hasta ahora, se haya convertido en una barrera, aparentemente, infranqueable. Siempre se abren esperanzas para cambiar cualquier situación, por compleja que pueda ser, sobre todo cuando se tiene claridad que proviene del análisis correcto del tema, de lo cual derivan las eventuales correcciones que se deban hacer.

Cáncer

La Luna

Deberás tomar los resguardos propios de un período un poco más complejo por las dificultades que aparezcan, como producto de no ver con la luz necesaria la mejor gestión que te permita resolver los inconvenientes propios de tu realidad. Será un tiempo acotado a estos días, por lo que la mejor alternativa es no hacer opciones en temas complejos del cual se deriven, como es habitual, consecuencias que trasciendan y afecten tu situación actual.

Leo

Siete de Copas

El deseo de que las cosas cambien y dejar atrás cualquier situación calamitosa que nos haya afectado, es legítimo y, por cierto, natural en toda persona. Sin embargo, aferrarse a una quimera o a algo que solo sea una ilusión, sin asidero en las posibilidades objetivas, no es una buena alternativa y solo produce frustración, lo que trae, sin duda, consecuencias indeseables en nuestro estado de ánimo. Lo mejor es ver cuales son las posibilidades a nuestro alcance y, en base a estas, buscar la que más nos acomode.

Virgo

Tres de Oros

Durante el transcurso de estos días se presentarán oportunidades de ejecutar algunas actividades laborales que tiendan a generar los ingresos, que nunca estarán demás, máxime en este crudo período. No las dejes de considerar, a menos que tengas trabajo permanente, ya que de ahí podrían resultar otras posibilidades que permitan mejorar tu economía y, por ende, además, te sirvan como un estímulo tan necesario también en los tiempos que corren.

Libra

Cinco de Copas

Pedirte que no estés triste o que no estés sintiendo, de manera profunda, la tragedia que estamos viviendo, es inútil, como lo es también encontrar alguna palabra de consuelo que te ayude a soportar lo que, en lo personal, te afecte, directa o indirectamente. Pues, es ilógico pensar que alguien esté indiferente a este drama, faltan las palabras, o quizá sobren. Qué decirte que no sea un lugar común. Tal vez que brindes tu amor a quien pienses que lo necesite, pero, no olvides comenzar por ti.

Escorpio

Ocho de Bastos

En estos días debes velar por dosificar tus gastos de energía, medios económicos, tiempo y todo aquello que signifique un factor que no puedas controlar. Es mejor, frente a esta advertencia, planificar antes de ejecutar y tener, dentro de lo posible, dominado al máximo cada compromiso u obligación para evitar imprevistos que después debas lamentar debido a excesos. Teniendo en cuenta que la demanda, en estos aspectos, no debiera ser igual una de otra debieras, necesariamente, establecer prioridades.

Sagitario

Diez de Espadas

Ha sido muy común durante este prolongado período de quebrantos e incertidumbre, sentirse superados por las múltiples caras que ha tenido la nefasta crisis sanitaria y económica. Los problemas se han multiplicado y los medios para combatirlos han escaseado. Pero, la gente como tú, con tus dones y cualidades, difícilmente sucumben al caos, pero hay que enfrentarlo. Mirar para el lado es el peor recurso, es lo que único que no te está permitido.

Capricornio

Caballero de Bastos

Aún en las peores situaciones pasan cosas que atenúan los efectos más destructivos o dañinos. Durante esta semana habrá manifestaciones concretas de esto. Y será legítimo, como resultado natural y esperado, que tu estado de ánimo mejore y veas que se abren alternativas y posibilidades de mejoras. No es nada que se parezca al azar, será el resultado claro de tu esfuerzo, tesón y empeño por revertir la situación. Persevera.

Acuario

Seis de Espadas

Semana un poco menos compleja que las ya pasadas, será como un descanso parcial y temporal que te permita recuperar fuerzas, analizar en qué pie estás y, en lo posible, estar un poco mejor preparada para enfrentar los desafíos futuros que, sin duda y lamentablemente, debas asumir. Nadie debiera pensar que a corto plazo todo estará resuelto. Por el contrario, todo indica que la calamidad se mantendrá un tiempo más y no hay que rendirse, ni menos abandonar los cuidados.

Piscis

Cuatro de Espadas

Aunque resulte demasiado obvio recordar el cuidado y los protocolos que debemos respetar frente a la pandemia, nunca estará demás considerarlos. Pero, no solo por lo nefasta que pueda ser, si no, porque el período convulsionado que vivimos y los múltiples problemas que de él derivan han minado nuestras fuerzas y debilitado nuestras defensas naturales. El consejo es claro, cuídate, duerme lo necesario, descansa cuanto puedas, aliméntate favoreciendo lo natural, dosifica tus fuerzas y se consecuente con tus creencias.