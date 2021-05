Mhoni Vidente: horóscopos de la semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos lo que te depara en cuestión de salud, dinero y amor para esta primera semana de mayo.

Aries

Semana de estar con mucha carga de trabajo y con energías encontradas, por eso te recomiendo que pienses dos veces lo que vayas a decir o comentar a los demás para que no te busques problemas sin razón. Tu mejor día va a ser el 4 de mayo, te vendrá una nueva propuesta de trabajo o un cambio de puesto, así que sigue dando tu máximo esfuerzo. A los Aries que están solteros les va a venir un amor muy compatible de Capricornio o Leo. Cambias de look y decides ponerte a dieta para reinventarte por completo. Recibes un dinero extra por cuestión de pagos de utilidades o comisiones, trata de ahorrarlo. Pon en orden esta semana tus papeles importante, especialmente el pasaporte y la visa, los vas a necesitar. Compras un boleto de avión para ir a visitar a unos familiares. Tus números de la suerte son 09, 31 y 27.

Tauro

Tendrás buenas energías en tu vida laboral y por fin reconocen tu esfuerzo para ofrecerte un puesto mejor, así que trata de siempre aprovechar las oportunidades que te da la vida. Tendrás suerte en la lotería con los números 05, 31 y 29, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. Recuerda que en el amor eres muy aprensivo y eso a veces te hace ser muy celoso, así que aprende a tener más confianza en tu pareja y disfrutar tu relación. A los solteros les va a venir un amor del signo de Escorpión o Acuario que va a ser muy compatible, no desaproveches la oportunidad y vuelve a enamorarte. Decides hacerte una operación estética, eso te va a ayudar mucho en tu autoestima. Mandas a arreglar tu coche. Haces trámites de tu vida académica. Te busca tu ex pareja para solucionar un problema económico.

Géminis

Semana de mucho éxito en todo lo que realices en tu ámbito laboral. Habrá cambios muy fuertes como un cambio de casa o irte a vivir a otro estado. Eres muy impulsivo y apasionado, lo que a veces te trae problemas con tus amigos y parejas. Tus signos más compatibles en el amor serán Acuario, Virgo y Sagitario, con ellos tendrás la oportunidad de sentirte muy bien y entenderán tu forma de ser. En cuestión de salud será una semana de metamorfosis, así que hazte un chequeo completo. Decides cambiar por completo tu look y verte de lo mejor en todos los sentidos. Tienes mucho poder y esta semana tu energía mental permitirá que todo lo que quieras se te de sin dificultades. Los números que te van a regir en estos días serán 05, 66 y 31, especialmente en juegos de azar. El color que te domina es el amarillo.

Cáncer

Los Cáncer estarán inquietos y desesperados esta semana, pero debes controlarte y recordar que no puedes controlarlo todo. Es momento de asociarte con amigos o familiares para poner un negocio propio, tendrás mucho éxito con cosas relacionadas a la venta de ropa o realización de eventos. Trata de tomar clases de idiomas o de computación para que se te abran más puertas en el ámbito laboral, recuerda que para lograr el éxito debes mantenerte actualizado en tus conocimientos. En el amor tendrás la oportunidad de poder cerrar círculos con ex parejas o personas del pasado y así poder avanzar en tu vida sentimental. Solo recuerda aprender de esos errores de antes para que en tus futuras relaciones todo salga mejor, especialmente debes de tratar de controlar los celos. Tus números son 07, 41 y 20.

Leo

Estarás con toda la actitud y buena fe para ayudar a los demás, especialmente a tu familia. Serán unos días de cambios en trabajo o proyectos. Recuerda que tienes que cuidar mucho tu carácter hacia los demás y no buscarte problemas donde no los hay. Tu signo es el rey de la selva y siempre quiere ser superior ante los demás, por eso trata de controlarte mas en tu forma de ser. Tus signos más compatibles son Aries, Cáncer y Sagitario, con ellos podrás encontrar esa estabilidad que tanto deseas y hablar de un amor profundo y verdadero. Decides cambiar tu carro por uno más reciente. En esta semana reinará mucho el amor, así que trata de ponerte mucho perfume antes de salir de casa para atraer más la suerte. Tu color es el azul. Te invitan a trabajar en un negocio. Tus números de la suerte son 08 y 21.

Virgo

Días de estar un poco nervioso y alterado por problemas personales, recuerda que tienes el poder de quitarte todo lo negativo, solo necesitas concentrarte y verás que vendrá a ti esa paz. Te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito, trata de comenzar a ahorrar. Tu mejor día va a ser el 5 de mayo, la vida te va a sonreír. En cuestiones de trabajo por fin te ofrecen una contrato nuevo que te va dejar más satisfacciones. Recuerda siempre ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa. Prende una veladora amarilla para que la suerte se quede contigo más tiempo. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 03 y 25. Tu color será el rojo. Tu compatibilidad en el amor va a ser con los signos Capricornio y Aries. Te busca una ex pareja.

Libra

Tendrás días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo, solo recuerda ser discreto para que no se te salen los planes. Ya no te agobies por problemas de pareja, trata de llegar a un acuerdo y si no se puede es mejor darse un tiempo, recuerda que uno tiene que quererse primero para querer a los demás. Toma clases de inglés, te ayudará mucho para que te ofrezcan un mejor puesto de trabajo. Tendrás un golpe de suerte el día 5 de mayo en cuestiones de un amor nuevo de Piscis o Géminis, pero trata de no ser tan intenso en tus relaciones y aprende a darte tu espacio. Te llega un dinero que no esperabas por cuestiones de una deuda del pasado. Pon en orden tus papeles importantes del banco y documentos oficiales, los vas a necesitar. Sabrás de una boda familiar. Tus números de la suerte son 11 y 20.

Escorpión

Semana para cambiar actitud y estar muy positivo en todo lo que realices. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 36 y 72. Recuerda que tienes que medir tus palabras cuando te enojas, porque a veces hablas sin pensar y eres impulsivo, así que trata de ser más tranquilo. Ten cuidado con la comida callejera porque te viene una infección estomacal. Eres un líder natural, así que trata de estudiar algo con lo que puedas explotar esa virtud, como relaciones públicas, comunicación o ciencias políticas. Ten cuidado con el corazón o presión alta, trata de dejar de fumar y bajarle a los vicios. Arreglas papeles de algún asunto legal. Tramitas tu pasaporte y visa. Tus números de la suerte son 04, 26 y 11. Tu color el azul. Te compras un celular o cambias el plan, recuerda que estás en una época de economizar.

Sagitario

Días de estar con negociaciones de nuevos contratos. Trata de controlar tu carácter y no enojarte sin razón. Sé más tolerante con las personas que te quieren. Sabrás de un divorcio de un familiar, trata de darles apoyo moral. Analiza bien tus amistades y deja a un lado a las personas que no te traen nada bueno. Te preparas para un viaje a finales de mes. Estarás un poco cansado por tanto trabajo o ejercicio, trata de comprarte unas vitaminas para tengas el mejor ánimo. Tomas un curso de inglés o haces una certificación. Si te haces una operación todo saldrá de lo mejor. Un amor del signo de Libra o Acuario llegará a tu vida. Tu mejor día será el 5 de mayo, te llega la oferta de un trabajo mejor pagado. Tus números de la suerte son 13 y 44. En cuestiones de amor, estarás muy apasionado con tu pareja.

Capricornio

Semana para iniciar una nueva etapa en tu vida, así que deja de sabotearte a ti mismo y ábrete a la posibilidad de ser más feliz. Eres muy perfeccionista, pero ya no trates de controlarlo todo. Firmas un contrato nuevo o renuevas el que tienes. Trata de seguir ahorrando para el futuro y trata de ya no platicar todo lo que quieres realizar para que no te cargues de malas energías. Eres muy bueno para empezar negocios y hacerlos triunfar, pero también te aburres muy pronto, así que debes intentar ser un poco más decidido. Te busca un amor para platicar o tratar de volver, recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad. Tendrás un golpe de suerte el 4 de mayo con los números 01, 23 y 47. Vístete de colores fuertes para que esa energía positiva siga creciendo. Te invitan a un evento muy importante.

Acuario

Semana de mucho trabajo. Tu signo necesita estar ocupado para sentirse útil, pero trata de darte un tiempo de descanso. Te llega un dinero extra y será por cuestiones de lotería con los números 14, 28 y 99. Haces pagos de tu tarjeta de crédito. Realizas trámites de tu visa o pasaporte. Los Acuario estarán en una etapa de crecimiento personales y de salir adelante en cuestiones de proyectos o negocios propios. Recuerda ser un poco desconfiado e irte con mucha cautela para que no abusen de tu buena fe. Mandas a arreglar tu carro o le haces la revisión. Los Acuario que están casados comienzan a planear ser padres. A los que están solteros les llegará un amor del signo de Tauro, Escorpión o Leo que serán muy compatibles y apasionados. Recibes un reconocimiento en tu trabajo y va a ser en efectivo.

Piscis

Semana de mucha energía positiva a tu alrededor para crecer más profesionalmente y tener más oportunidades de trabajos. Estás en tu mejor momento de hacer crecer tu patrimonio. Cuídate de dolores de espalda. Te sentirás muy enamorado de tu pareja y para los Piscis que están solteros les vendrá alguien del signo de Cáncer o Escorpión que va a ser muy compatible. Trata de relajarte en tu trabajo y no tomes los problemas tan personales. Te pones a dieta o te metes a hacer ejercicio. Te vas de viaje o compras boletos de avión para este mes. Pon atención a tus sueños porque te llegará un mensaje divino. Tu mejor día será el 5 de mayo, especialmente para negociaciones de proyectos nuevos. Tus números de la suerte son 01, 28 y 95. Administra mejor tus ingresos para que no llegues justo de dinero al fin de mes.