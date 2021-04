Así puedes enviar respuestas automáticas de WhatsApp si no tienes el teléfono contigo

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del mundo. Por eso casi todos nuestros contactos se comunican a través de este medio.

No obstante, no siempre tenemos tiempo de atender todos los mensajes y para eso te enseñaremos un truco que te permitirá dar respuestas automáticas si no tienes el teléfono en tus manos.

Podrás elegir los mensajes automáticos y los contactos a los que necesites responder sin tener el teléfono a mano/Pinterest

Desde sus comienzos existe una gran cantidad de funciones de las que podemos echar mano para hacer nuestra comunicación más efectiva. Solo tienes que saber configura tu teléfono y elegir lo que quieres responder si estás de viaje o sencillamente muy ocupado.

Entre las diversas aplicaciones de las que podemos acudir se encuentra WhatsAuto, indicada para las respuestas automáticas. Funciona igual que otras aplicaciones con respuesta automática, como por ejemplo Gmail.

Cómo enviar respuestas automáticas de WhatsApp

Esta función no es nativa de WhatsAp, pero sí puedes descargarla de Google Play y utilizarla en la aplicación de mensajería. Las respuestas automáticas son perfectas para quedar siempre en contacto, aunque no tengamos posibilidad de escribir un mensaje.

Al descargar WhatsAuto tienes que conceder ciertos permisos para su funcionamiento sin que estos tengan riesgos para privacidad. La aplicación es totalmente gratuita.

Las funciones que se pueden aplicar para tener una mejor comunicación a través de WhatsApp/Pinterest

La interfaz de esta aplicación no tiene grandes complicaciones. Tiene tres apartados en la parte superior. Para crear respuestas automáticas hay que entrar en “Casa”, el primero de ellos.

Cuando la opción de respuesta automática esté activada, WhatsAuto te permitirá elegir cómo quiere crear dicha respuesta. Hay una serie de textos por defecto en la aplicación, que son los típicos mensajes de respuesta genéricos. Pero también puedes redactar un texto propio.

Una vez que hayas configurado el texto a usar, debes acudir al apartado de contactos. En el mismo se puede elegir qué contactos recibirán una respuesta automática cuando envíen mensajes a través de WhatsApp.

El proceso ha terminado ¡Ya cuentas con tus respuestas automáticas de WhatsApps!