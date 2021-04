Probablemente el que le funciona a Beyoncé no te funciona a tí y no, no necesitas cantidades industriales para que haga efecto.

Luz Lancheros, MWN

No importa si tu rutina de belleza consta de dos pasos o es tan ceremoniosa como la de la estética coreana. Una mini guía de sérums para principiantes

En los últimos años seguramente habrás oído de los sérums. Probablemente tengas varios o estés chiflado por los que han sacado las marcas low cost que están tan de moda en redes sociales.

Pero… ¿sabías que no todas las fórmulas son las que necesitas? ¿O que incluso puedes quemarte la piel si combinas dos sérums con fórmulas fuertes?

Esta es una mini guía que te ayudará a resolver dudas. Y de paso, a no enloquecerte por un producto que puede que sea maravilloso… pero no para tí.

¿Qué es un sérum y para qué sirve?

“Hay que entender que un sérum en sí no es una fórmula como tal. Son geles o fluidos.”

“Han tomado fuerza en la rutina diaria de belleza porque regularmente estos tienen lo que se llama el 5 por 3 . Tienen 5 veces más activos que una crema, penetran 5 veces más a fondo en la piel y los resultados se ven 5 veces más rápido. “

“Y tienen tres características relevantes: textura más ligera, mejor penetración y la cantidad de activos, que como ya mencioné es 5 veces más alta que una crema. Y los resultados vienen a ser 5 veces más rápidos”

Esto es lo que explica a Metro Augusto Hernández, beauty coach de BellaPiel Colombia.

¿Por qué hay tantos?

“Cuando surgieron los sérums teníamos solo uno para todo.”

“Pero ha cambiado el estilo de vida. Y se han descubierto más necesidades y también más problemáticas en la piel. Por eso, estos productos se han especificado.”

” Existen varios sérums para cada tipo de piel y diferentes necesidades. También, en varias texturas: no es recomendable, por ejemplo, que uses uno cremoso si tienes la piel grasa, es mejor uno con textura líquida, para comenzar”.

Esto le explica Val Sierra, de FOREO, a Metro.

“Cada activo, cada vitamina, antioxidante, tiene una acción especial dentro de la piel. Más que de la cantidad de sérums que puedes conseguir, hay que conocerla.”

“Es muy importante saber qué tipo de piel tienes. Es distinto al estado o a la necesidad de tu piel. Si tienes piel grasa y te preocupan las manchas busca uno adecuado para tu tipo de piel, pero que te trabaje eso.”

” Hay seis necesidades básicas para partir de ahí: flacidez, acné, manchas, arrugas, deshidratación, sensibilidad. Estos no sustituyen la crema, son un potencializador del tratamiento.”

“También tienen mejor penetración dentro de la piel, pero no una acción de mantenerse: si no los sellas con algo, se evaporan. Si trabajas las manchas, por ejemplo, aplicas un serum y lo sellas con la crema para que esta sí permita que lo empuje más y no se salga de la piel”, complementa Hernández. “En la cosmética la gran lucha es que los productos penetren. La piel es impermeable: para que algo la penetre no es fácil, debe tener activos, tecnología y texturas para atravesar capas de células”, afirma.

Aplicación: sí y no

Val Sierra sostiene que los sérums ayudan en el aspecto cosmético, pero que de ninguna manera sustituyen problemáticas más específicas de la piel que requieren ayuda profesional. “Para esto se necesita una fórmula magistral preparada por el dermatólogo”, afirma.

Por otro lado, como potencializador, es clave en una rutina de limpieza y posterior protección. La experta también afirma que no se necesitan enormes cantidades de producto para que hagan efecto.

Por su lado, Hernández considera peligroso mezclar fórmulas si no se tiene conocimiento para eso: “Si te pones un retinol libre y agarras un ácido glicólico libre, probablemente te quemas la piel. Las mezclas están dentro de una fórmula estable, hay productos con glicólico y retinoles dentro de cantidades estables y moléculas permeables para la piel, pero no se pueden mezclar juntas. The Ordinary tiene ácido glicólico al 15% y tiene un peeling al 15% y eso produce efectos secundarios si no se usa bien. Para aplicar tus productos respeta un protocolo de texturas: primero va la textura más ligera y luego se termina la densa. Tónico facial acuoso, serum ligero y sella con hidratante. Va luego el protector solar, que es la textura más densa”, afirma.

Fórmulas populares

Ambos expertos afirman que ya existen activos que se conocen desde hace décadas, como la niacinamida, tan popular en estos días, así como el ácido hialurónico y la vitamina C.

2 preguntas a …

Liliah Angelini, experta en tendencias de WGSN

P: En cosméticas como la coreana hay hasta veinte productos para la cara. ¿Gracias a ellos podemos decir que hay productos que son más específicos como sérums e hidratantes?

–Cuando miramos hacia el futuro vislumbramos un escenario que también considerará una optimización gradual de la rutina de belleza de las personas. Menos productos y pocos ingredientes, con una nueva onda de marcas de belleza que promueven el minimalismo más allá de la moda, creando productos polivalentes con un atractivo atemporal.

Estos se han vuelto ultra convenientes, ya que el bolsillo del consumidor en el corto plazo se ha contraído, dado el contexto de incertidumbre económica provocada por el Covid, pero también por un comportamiento de consumo más limitarista, que ha ido ganando espacio año tras año. Señalamos al “skinimalismo” como una tendencia minimalista del cuidado de la piel, como una de las 5 principales tendencias para el mercado de la belleza en 2023.

P:¿Cómo comenzaron los productos de belleza a ser tan específicos para cada problemática?

–Vemos una tendencia clara en productos multifuncionales, pero es interesante notar que hay un fuerte movimiento en productos de belleza específicos, especialmente cuando miramos la pluralidad y diversidad de cuerpos y pieles. Esta ruptura en los estándares de belleza hace que las marcas miren más inclusivamente los productos de belleza y piensen en productos más específicos no solo considerando diferentes tipos de tratamiento (ojeras, arrugas, etc.), sino también la diversidad de pieles, por ejemplo.

Esto también trae al radar comportamientos relacionados con la ultrapersonalización, en la que un consumidor también comienza a demandar productos hechos a su medida, considerando sus especificidades.

Puedes probar… (eso sí, recomendado por un especialista)

Hidrisage: Tiene cuatro sérums para necesidades específicas y estilos de vida. El Circadien es reparador, para la noche, el Genetique es especial para las personas con malos hábitos alimentarios y de estilo de vida, el Circadien Preventivo para combatir los signos de la edad y el L’Intelligence para manchas, problemas de elasticidad y arrugas.

Sérum de Niacinamida de The Ordinary: sirve para las pieles grasas, las manchas y para pieles congestionadas. No reemplaza ningún tratamiento contra el acné, sino que es complementario.

Plump & Prime Face, de Too Faced: disminuye la apariencia de los poros, reafirma y voluminiza. Sirve como preparador para el maquillaje.

Time Wise Pore Minimizer, de Mary Kay: reduce el enrojecimiento y el tamaño de los poros. Eso sí, no es milagroso: hay que combinarlo con un tratamiento de microdermoabrasión.

Sérum, de Foreo: da hidratación profunda, y es rico en antioxidantes y ácido hialurónico.