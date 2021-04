Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

El Sol

Después de un período de tiempo caracterizado por la falta de calidad o transparencia en la mayoría de los temas importantes para ti comienzan a disiparse las dudas que darán paso a la luz, lo que te permitirá saber a qué atenerte y optar por aquello que te facilite todo lo que estuvo trabado en un pasado cercano. Aprovecha estos días para adelantar tareas y resolver situaciones que hagan más expedita tu gestión.

Tauro

Diez de Espadas

La peor de las situaciones se presenta cuando vamos dejando temas pendientes por resolver y se van acumulando cosas inconclusas, generalmente por el temor a los cambios que puedan ocasionarse si las resolvemos. Es como contener una avalancha que en cualquier momento se nos viene encima. Lo mejor es asumir con valentía cada caso, por complejo que pueda ser, mientras tengamos cierto domino de los hechos y manejo en el momento de actuar.

Géminis

Paje de Copas

El amor autocentrado es un sentimiento afectivo exagerado hacia nosotros mismos. Podría entenderse, en cierta forma, como un componente del instinto de conservación, tan desarrollado en algunos como producto de la pandemia, lo que resulta comprensible. No obstante, en períodos como estos, no nos podemos desentender de los demás y es un deber hacer extensivo este sentimiento a todo aquel que lo requiera. No debemos nunca olvidar que nosotros somos los demás de los demás.

Cáncer

Tres de Bastos

A pesar de la situación caótica que estamos viviendo y que nos tiene agobiados, por lo multifacética de sus características, siempre puede ser recomendable darnos un espacio de tiempo para pensar en cómo podríamos encaminar la vida en un futuro, que esperamos sea próximo, y pudiéramos realizar los cambios de todo orden con la experiencia adquirida y estando mejor preparados para las dificultades que se puedan presentar, teniendo presente nuestra vulnerabilidad, siempre vigente.

Leo

Cinco de Bastos

La situación que vivimos, sin duda, ha alterado seriamente nuestras conductas, tanto las personales como las colectivas. Estamos en una crisis insospechada que no sabemos a ciencia cierta, hasta dónde puede llegar. Lo que nos queda en pie, en términos relativos, es la postura individual o particular que podamos asumir ante tanta calamidad, y es nuestro deber actuar con responsabilidad, siendo moderados, cautelosos, y, por sobre todas las cosas, racionales.

Virgo

La Rueda de la Fortuna

Ninguna situación, por calamitosa o feliz que pueda ser, es eterna, estática o permanente. Está dicho que todo cambia y esta es una verdad absoluta de la que sí podemos ser dueños, tal vez sea la única. No obstante, pareciera que nunca estaremos preparados para el cambio, quizá lo vivido y lo que nos queda por vivir nos enseñe esta amarga lección y el cambio sea interno, en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, en nuestra esencia.

Libra

Nueve de Espadas

El remordimiento, el arrepentimiento, los cargos de conciencia y todo aquello que nos haga recordar conductas del pasado que nos pesen y llevemos como una carga difícil de soportar, no tiene valor alguno, a menos que vaya acompañado del propósito firme de no repetir acciones o dichos reprobables que hayan ofendido o agraviado a alguien. Si después de todo lo complejo que hemos vivido seguimos siendo iguales, nada habrá valido la pena.

Escorpio

La Luna

Semana compleja en el terreno de las definiciones, elecciones o caminos a seguir. Te costará ver con claridad qué es lo que más te conviene hacer o decidir, por lo que deberás actuar con suma cautela y, si es posible, esperar un mejor momento en que puedas actuar como mayores elementos de juicio y, por sobre todas las cosas, con más luz, aquella que te ilumine y te muestre el mejor camino en cualquier disyuntiva que surja.

Sagitario

Tres de Espadas

Situaciones propias o cercanas que nos provoquen algún tipo de quebranto emocional sobran en el contexto de lo que nos ha tocado vivir en este largo período de sufrimiento y dolor. Son tantas que hasta cuesta enumerarlas o darles un lugar de trascendencia a cada cual. Habría que sacar alguna enseñanza de todo esto para que, en el mejor de los casos, quedara algo que valiera tanta pena. Es bueno saber lo que un gran filósofo dijo “el mayor número de problemas que sufre el hombre, los crea el mismo hombre”. Frase que da para reflexionar.

Capricornio

Caballero de Espadas

No hay peor actitud frente a la adversidad que rendirse sin haber dado la lucha. En la situación que nos afecta de manera cruel y despiadada, desde hace ya mucho, no hay tiempo para bajar los brazos y menos claudicar. No nos podemos dar ese lujo. Solo nos queda secarnos el llanto y seguir poniendo a prueba nuestras potencialidades, incluso descubriendo algunas ignoradas. Es precisamente frente a estas tragedias donde aflora la verdadera esencia de cada cual.

Acuario

La Estrella

Durante esta semana se presentarán algunos hechos, no tan obvios ni categóricos, pero sí suficientemente marcados con una tendencia que nos de esperanza de que nuestra situación personal comienza a cambiar positivamente. Esto será un claro estímulo para renovar fuerzas, mejorar el ánimo, brindarnos energía y todo aquello tan necesario para modificar nuestra actitud frente a los inmensos desafíos del adverso período que nos ha tocado experimentar.

Piscis

Paje de Espadas

Por situaciones como las que hemos vivido, y que probablemente seguiremos viviendo, hay un hecho bastante generalizado pero que no ha trascendido, pues corresponde casi exclusivamente a nuestro fuero interno, y es el ejercicio de la reflexión, que a muchos ha hecho cambiar, de un modo u otro, sus ideas, conceptos, opiniones, y creencias. Para muchos ha sido un despertar a una realidad absolutamente distante de la que se tenía desde siempre. Y esto tiene un solo y feliz calificativo, evolución.