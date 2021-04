Hay muchos factores más allá de la falta de sentido común que se les achacan a quienes han sido atrapados en fiestas y aglomeraciones.

A más de un año de la declaración de pandemia, Brasil es el segundo país en número de muertos: más de 374 mil. ¿Por qué mucha gente sigue yendo de fiesta en pandemia?

Y sumado a las políticas de Bolsonaro, muchas personas también han decidido, a pesar de la catastrófica situación en la que se encuentran, salir a divertirse. Una de sus fiesteras célebres, por así decirlo, fue la influencer Ygona Moura.

Ella murio murió de Covid-19 a sus 22 años luego de hacerse famosa precisamente por ir de fiesta. Esto, a pesar de las advertencias.

¿Por qué mucha gente sigue yendo de fiesta en pandemia?

Pero ese comportamiento se ha visto a nivel generalizado en varios países: fiestas clandestinas que han sido desmanteladas por las autoridades y que parecen no tener fin a pesar de las más duras restricciones.

Pero, ¿por qué a pesar de que la situación general está aún más complicada por los segundos y terceros picos, la gente jamás dejó de ir a celebrar?

Por varias razones, pero la principal: por hartazgo.

“Esto se debe a un agotamiento donde interfieren factores sociales, individuales y familiares”.

“Además de la falta de oportunidades laborales, del decrecimiento de la economía, hay una gran parte de la población que también, gracias a las fake news, no creen que la pandemia exista. Que sea grave”.

¿Por qué mucha gente sigue yendo de fiesta en pandemia?

“Ahora bien, pese a la alta ocupación de UCIS, la gente joven también es la más se arriesga y la que se aventura más a este tipo de eventos. Añadido a esto, en muchos países persiste la cultura de celebración y no se asimila que se quite de golpe”. Esto le explica a Metro Jeffrey González, Especialista en Adicciones y Patología dual Hospital Universitari Vall d´ Hebron (Barcelona, España).

Por otro lado, ese hartazgo también se expresa en frustración y en no encontrar una satisfacción suficiente a un problema que parece interminable.

¿Por qué mucha gente sigue yendo de fiesta en pandemia?

“Hay un sentimiento de injusticia en muchos jóvenes que sienten que esto les quitó la oportunidad de disfrutar de sus vidas. Entonces ponen en riesgo su salud pensando en que tienen que disfrutarla. Si se habla de gente más grande, es de hartazgo, claramente. Se trabaja todos los días, incluso más en home office, entonces la fiesta es un escape”.

Desesperación

” La gente ya no quiere vivir esto y hay países que ya han avanzado en su vacunación, mientras que en otros apenas empieza. Y al ver que esa normalidad que conocíamos está lejos y quizás inalcanzable, la gente toma decisiones por eso. “

“Por otro lado, solemos decir en redes: qué irresponsabilidad, pero probablemente también vayamos”.

Esto es lo explica a Metro el Lic. en Psicología Francisco Díaz Amezcua, parte de la plataforma Doctoralia, en Ciudad de México.

También, que muchos se ven invulnerables a pesar de que la enfermedad ya haya tocado a conocidos cercanos o lejanos.

“No me va a pasar a mí”

“La gente no es que sea ingenua, sabe que si sale hay un riesgo. Y cuando estás agotado, como ha pasado en esta pandemia, tu cerebro funciona de manera más primitiva: busca estar bien sin importar las consecuencias.”

” Por otro lado, ese pensamiento es medianamente narcisista, aunque nosotros no sabemos leer señales de riesgo, no solo en esta pandemia sino en todas. Sentimos que si vamos a ver a familiares no hay peligro. Creemos que hay lugares en donde nos podemos contagiar y en otros no, pero en todo escenario donde haya una interacción con un ser humano hay una posibilidad de esto”.

Esto es lo que le explica a Metro Andrés Gamba, psicólogo y docente de la Universidad Areandina.

En esto lo complementa el psicólogo Francisco Amezcua: “Siempre las personas dicen que tomarán precauciones, pero con unas copas encima, ya no se ocupan de eso”, afirma.

Por otro lado, los expertos también ven a otra población que es la que tiene pensamiento catastrófico, donde ve que no hay futuro y busca solo divertirse.

Y, en otros casos, muchas personas buscan huir de la violencia o de la dura situación de sus hogares, acentuada por la pandemia.

Fatiga pandémica

Pero escapar también obedece a una condición que se ha dado desde hace más de un año, categorizada por la OMS: la fatiga pandémica.

Esta es dada por la restricción, por un largo tiempo, de movilidad y de acción. Esto desarrolla frustración y desesperanza y las personas que se impacientan, que tienen baja tolerancia a la frustración, pueden pasarla peor con ella.

Por otro lado, la poca información clara de medios y gobiernos, aumenta este cansancio. Por esto, los expertos recomiendan que más de ir de fiesta, lo que se debe hacer es no buscar escapes, sino métodos de resistencia.

Esto implica tener higiene del sueño, hacer ejercicio para liberar dopamina y serotonina, alimentarse bien, filtrar información, tener horarios para el uso de la tecnología y buscar ayuda profesional.

Fiestas virtuales a las qué conectarse

Club Quarantine

Aunque las vacunaciones ya han avanzado en Canadá, estos oriundos de Toronto siguen haciendo fiestas queer y virtuales ya famosas en su cuenta de Instagram. Puedes hacerles donaciones por PayPal y seguirlos en @clubquarantine.

Crewtify

Hacen varios cyber raves por Zoom. Pueden encontrar sus raves en Eventbrite y aconsejan seguir la fiesta en dos ventanas: una para ver el streaming del Dj y otra, para participar por Zoom. Síguelos en @crewtify.

Baby TV

Es una plataforma que te muestra actuaciones en vivo de artistas desde sus espacios de elección y les puedes enviar mensajes para solicitar canciones. Tienes que pagar para acceder a los shows, y estas ganancias en parte van a beneficencia. Puedes seguirlos en @babyasallright.