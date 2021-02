Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Dos de Bastos

A pesar de las complejidades de todo tipo que ha acarreado esta nefasta pandemia, no está demás pensar en el futuro, con fe y optimismo. No quita mucho tiempo y, a estas alturas, con las experiencias vividas se deben tener elementos de juicio necesarios y suficientes para pensar en cómo hacer un giro en nuestra actividad laboral y redireccionarla o, si es posible, cambiarla por alguna otra que soporte mejor alguna contingencia compleja que pueda acontecer.

Tauro

Caballero de Espadas

En tiempos complejos, como los actuales, rendirse sin dar la lucha es la peor de las actitudes. “Los fuertes luchan toda la vida, los débiles solo a veces”. Este no es un momento para ceder, nunca lo será. Si luchamos por algo que queremos, aunque no consigamos el total de lo esperado, siempre debe quedarnos la satisfacción de haber hecho todo el empeño posible, sin restarnos ni siendo autocomplacientes y esto ya es sinónimo de éxito.

Géminis

Ocho de Bastos

Semana en que será conveniente establecer prioridades en tus actividades, habiendo definido con cierta claridad y anticipadamente tus tareas. Pensar en el cómo, sobre la marcha o ya en plena actividad, quita tiempo y efectividad y hace lentos los logros. Esta orientación vale para cualquier quehacer, pero principalmente para lo relacionado con trabajo o actividad dentro de ese ámbito.

Cáncer

Tres de Bastos

No está demás pensar en hacer cambios o modificaciones en cómo hemos llevado nuestra actividad laboral, antes y durante la pandemia, por las consecuencias que esta pudo acarrear, mayormente nefastas o calamitosas. Se trata de buscar otras alternativas, menos vulnerables a situaciones extremas, que nos permita soportar, de mejor modo, eventos similares a los vividos. Nunca estará todo previsto, pero sí lo suficiente y necesario para que las consecuencias que debamos soportar no nos dañen tanto.

Leo

Seis de Oros

La trágica realidad que vivimos, como consecuencia directa o indirecta de esta cruel pandemia, a todos, de una forma u otra, ha afectado. Como el talento no es un don equitativo, hay quienes se han visto más golpeados por la dura inclemencia de los hechos. Otros, sin duda, han tenido más y mejores herramientas para soportarlo. Puede ser el momento de tender una mano a los más desvalidos, sin olvidar que “una de las ventajas de las buenas acciones es la de elevar el alma y disponerla a hacer otras mejores”.

Virgo

Seis de Espadas

Semana de días más tranquilos, sin olvidar que estamos en una crisis generalizada y multifacética, por lo que todo se relativiza y, en consecuencia, se podría dar o presentar en forma parcial sus buenos efectos. No obstante, cada cual debiera sacar provecho de estos días para sus fines personales y, en cierta forma, disponerlos de la mejor manera, si no hubiera algo urgente que hacer. Nada mal estaría, si es posible, relajarse, descansar, ordenar algo o simplemente soñar.

Libra

La Torre

Es un buen momento para construir, partiendo de cero, o reconstruir sobre lo que haya quedado del pasado como base. Ambas alternativas son, en resumen, volver a empezar, tarea de la cual son capaces solo los aguerridos, pues no es fácil, pero sí absolutamente posible. Se asocia a reinventarse a uno mismo, a veces por necesidad, otras por opción, ambas valederas. Lo único que no podemos cambiar es el pasado, ya lo dijo un poeta “nadie es tan poderoso como el pasado, a él no lo puede cambiar nada ni nadie”.

Escorpio

Caballero de Bastos

Buen momento para avanzar en planes, proyectos o ideas nuevas que puedan concretarse más adelante. Es un tiempo de energías que se renuevan y aportan lo suyo para disponerlas según nuestros intereses. Es también un período apropiado para mejorar o progresar en actividades que ya estén en marcha. No importando desde cuando, pues debe entenderse como un nuevo impulso que haga su aporte en pos de la consolidación de lo ya hecho.

Sagitario

Diez de Bastos

Lo complejo de los tiempos que vivimos, que nos obligan a estar cubriendo distintos frentes, cual de todos más importantes, se hace un deber preocuparse de uno mismo, lo que nada tiene que ver con egoísmo, si no, por el contrario, se trata de mantenerse en el mejor de los estados para poder atender eficientemente a todos y a todo. El exceso de carga, entiéndase como responsabilidades, nos puede pasar la cuenta, lo cual sería nefasto. Una buena medida sería delegar funciones y la otra ocuparse de aquello en que seamos insustituibles.

Capricornio

Diez de Espadas

Sentirnos deprimidos, sobrepasados y hasta a punto de rendirnos, dada la calamidad que vivimos, es muy común y, por lo demás, comprensible. Todos estos estados anímicos y hasta físicos se pueden expresar con una palabra, sufrimiento. Un filósofo escribió “la única medicina para el sufrimiento es la sabiduría”. Otra opción es la aceptación, que es reconocer las situaciones no deseadas de nuestra realidad, sobre las que no podemos hacer nada para modificarlas. Y agrego, la resignación, que no debemos confundir con rendición, es la única opción inaceptable.

Acuario

La Muerte

El pasado ya no está, solo quedan los recuerdos y cierta cantidad de experiencia. Aquí debiéramos asumir que estamos frente al gran desafío del cambio. Las fórmulas añejas, que no dieron fruto, hay que descartarlas de plano y hacer un esfuerzo para defendernos de todo aquello que cargamos, sin tener que hacerlo, lo que constituye un peso muerto que incomoda y hasta agobia. Estamos frente a un gran reto, a una nueva oportunidad, es como renacer. De ti depende asumirlo o repetir la historia.

Piscis

El Carro

La tendencia de esta semana será la relativa facilidad con que resulten las gestiones o actividades que realices y que, por cierto, tengan importancia para ti, sin olvidar lo complejo del escenario que nos ha correspondido enfrentar. Aprovecha este tiempo para avanzar en aquello que haya estado un tanto trabado o en statu quo, o también para comenzar algo que, hasta ahora, esté en evaluación, que solo esté pendiente para un mejor momento.