Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana y para San Valentín

Mhoni Vidente trae en sus horóscopos de este fin de semana las mejores predicciones para este Día de San Valentín, tanto en cuestiones amorosas como de amistad.

Aries

Fin de semana de estar de muchas dudas sobre tu futuro laboral. Recuerda que tu signo siempre está en busca del reconocimiento y el bienestar económico, por eso te recomiendo buscar otro trabajo donde puedas desarrollarte más con tu carrera universitaria y tener mejor desempeño. Días de pagos de tarjeta de crédito. Te regalan un anillo y proponen matrimonio el Día de San Valentín. Recuerda que los Aries están en pareja casi toda su vida. Cuidado con problemas hormonales o estrés, trata de tomar terapia y medicamento para que te sientas mejor. Tu día de suerte será el 14 de febrero, con el número 07. Trata de usar mucho el corlo rojo fuerte. El mensaje de tu ángel es que realices una acción bondadosa cada día de esta semana para que eleves tu energía positiva, recuerda que el presente es el regalo de Dios.

Tauro

En estos días tendrás algunos apuros económicos y pagos de último momento, por eso necesitas organizarte más en tu economía para que no caigas en una dura crisis en estos tiempos difíciles. Te busca un amor del pasado para desearte un feliz Día de san Valentín, recuerda que las buenas vibras siempre ayudan a todos. Tramitas un crédito para comprar un carro. Sigue con tu curso de idiomas o de enfermería, toma en cuenta que eso te ayudará mucho en la vida. Tu golpe de suerte será el 13 de febrero con el número 09. Trata de usar más el color amarillo en todo lo que realices. Considera que el mejor regalo para este Día del Amor y de la Amistad es una cena romántica llena de creatividad. El mensaje que deja tu ángel es que seas paciente contigo y con la vida misma, que todo llega en su momento para ser feliz.

Géminis

Estarás rodeado de mucha suerte en cuestiones de juegos de azar, recuerda que estás en días de abundancia. Tu golpe de suerte ser´a el día 14 de febrero con el número 12. Trata de usar mucho los colores rojo o naranja para que atraigas más la suerte. En este Día del Amor y de la Amistad, tu mejor regalo son unas flores, chocolates y una carta con una propuesta de amor sincero. Toma en cuenta que tu signo es el gemelo del Zodíaco y eso a veces te hace ser muy contradictorio en tus pensamientos, procura tener más continuidad con las acciones positivas en tu vida. Tramita ya tu visa o pasaporte. El mensaje de tu ángel es que no te preocupes de lo que dicen los demás de ti y que trates de ocupar más el tiempo en tu persona, eso será más valioso. Hay que tener en cuenta el bienestar personal siempre.

Cáncer

Fin de semana con sorpresas agradables en tu vida, recuerda que estás en tu tiempo de formar un patrimonio y bienestar económico, solo trata de cuidarte de las envidias y no platicar mucho tus planes hasta que ya lo tengas realizado. Termina de pagar una tarjeta de crédito y piensa ya en comprar un casa o departamento. En este Día del Amor y de la Amistad tu mejor regalo es un reloj o pulsera de oro; así como una propuesta para una noche de pasión. Considera que tu signo es muy detallista y le gusta lucirse mucho en este día con su parea. Tendrás un golpe de suerte el 13 de febrero con el número 21. Trata de usar mucho los colores blanco o azul fuerte. El mensaje de tu ángel es: ya no trates de controlar a las personas o situaciones de miedo y aprende a ser más fuerte espiritualmente.

Leo

Deberás tener mucha fuerza interior para poder realizar todos los planes que tienes en mente; recuerda que tu pensamiento es muy fuerte y siempre alcanzas tus metas. Tendrás un golpe de suerte el 13 de febrero con el número 05. Trata de usar mucho los colores naranja o amarillo para estimular la suerte. Te llega una invitación para viajar en el mes de marzo. Procura continuar con tus estudios, siempre es vital estar actualizado para tener mejores oportunidades laborales y un mejor desarrollo. En este Día de San Valentín te propondrán matrimonio o te darán un regalo que te dará mucha felicidad; considera que a tu signo le gusta todo lo relacionado con la ropa o los zapatos. El mensaje de tu ángel es que des un paso a la vez para alcanzar tus sueños y metas en la vida; que la constancia sea tu mejor virtud.

Virgo

Es momento de reinventarse en todo lo que se relacione con el trabajo y negocio propio, hay que echar mano de la creatividad y eso ayudará a lograr mejores resultados. Estás en tu mejor momento. Recuerda que este año tu signo será el líder empresarial, no lo pienses más y empieza a tener éxito. Tendrás un golpe de suerte el 14 de febrero con el número 08 y el color púrpura. Pagas deudas de casa o renta. Trata de dejar un poco el alcohol o vicios para que después no tengas problemas de salud. El mensaje de tu ángel es que ya no te angusties, recuerda que tú eres un ser de luz y cada vez que necesites ayuda solo pídele a tus ángeles guardianes que vendrán a t. En este Día de San Valentín tu mejor regalo es un fuerte abrazo y un amor verdadero, recuerda que este 2021 tendrás propuesta de matrimonio.

Libra

Date la oportunidad de ser feliz y volverte enamorar, recuerda que tu signo siempre necesita de una pareja para avanzar en la vida y es el momento ideal, más porque este Día del Amor y de la Amistad te llegará una propuesta de compromiso firme. Tu mejor regalo será todo lo relacionado con perfumes o joyería. Tendrás un golpe de suerte el 13 de febrero con el número 27. Trata de usar más los colores rojo y verde para estimular la suerte. Realiza cambios de recámara o casa, siempre te ayudan a sentirte con mejor ánimo. Cuidado con las pérdidas o robos, sé más cauteloso en las calles. Tendrás un bono en tu trabajo. Decides hacerte arreglos estéticos para verte de lo mejor. El mensaje de tu ángel es que tu capacidad y poder son ilimitados para hacer cualquier cosa que necesites, solo trata de concentrarte más en tu proyecto de vida.

Escorpión

Estarás concentrado en buscar el éxito, recuerda que estos días serán de cambios muy positivos para tu vida, solo trata de mantener tu actitud y dejar los rencores atrás. Modifica los horarios para seguir con tu carrera universitaria, toma en cuenta que tu signo siempre necesita estudiar para sentirse útil. Este Día de San Valentín tendrás una sorpresa muy agradable por parte de tu pareja y tu regalo estará relacionado con viajes o salir de paseo, así como una noche de pasión. Cuidado con las mentiras en el trabajo, trata de no comprometerte en situaciones de fraudes. Tendrás un golpe de suerte el 13 de febrero con el número 29. Trata de usar más los colores gris o blanco para estimular la suerte. El mensaje de tu ángel es: busca la perfección en tu interior invocando cada día lo feliz y bendecido que eres por la gracia de Dios.

Sagitario

Tendrás energías cruzadas en tu ámbito de trabajo, por eso piensa dos veces lo que vas a decir y no tomes decisiones precitadas; recuerda que tu signo es fuego y eso te hace ser muy intenso en todo lo que realizas. Te invitan a salir de viaje en estos días. Cuídate de problemas de intestino o úlceras, trata de ir con tu médico. En este 14 de febrero tendrás una sorpresa por parte de un amor nuevo. Para los que tienen pareja será un Día de San Valentín con muchas alegrías y regalos inesperados, considera que a tu signo lo conquistas con una buena cena. Tendrás un golpe de suerte el 13 de febrero con el número 50. Usa más los colores morado y blanco. El mensaje de tu Ángel es: no tengas miedo a los cambios y trata de hacer rutinas diferentes cada día para que tu energía positiva crezca más.

Capricornio

Se avecinan días con preocupaciones en el ámbito laboral, recuerda que tu signo siempre es muy responsable en lo que realiza y por eso te recomiendo concentrarte más en todos tus proyectos. Pagas tu tarjeta de crédito. Tu papá estará enfermo, trata de darle tu apoyo. En este Día del Amor y de la Amistad recibirás una regalo que no esperabas y vivirás muchas emociones. Considera que tu mejor regalo es una noche de pasión y todo lo relacionado con lencería de color roja o negra. Te invitan a salir de viaje para el mes de marzo con tu pareja. Tendrás un golpe de suerte el 13 de febrero con el número 41. El mensaje de tu ángel es: recuerda que eres el signo más inteligente y debes reconocer tu genio interior que siempre tendrá la respuesta a cada problema que se presente.

Acuario

Vivirás de tus mejores momentos. La felicidad te llegará a manos llenas y más porque el amor entró a tu vida. Saldrás de viaje o tomarás unos días de descanso. Termina de hacer un curso o diplomado, recuerda que lo mejor para ti son las relaciones públicas y políticas. Tendrás un golpe de suerte el 13 de febrero con el número 23. Trata de usar más el color rojo intenso para atraer más la suerte. Este Día de San Valentín te propondrán matrimonio o harán una confesión de amor firme. Tu mejor regalo es todo lo relacionado con el oro o perfumes. Toma en cuenta que tu signo es muy apasionado y detallista; es el momento ideal para demostrarlo. El mensaje de tu ángel es: permítete soñar despierto y que tus pensamientos floten en libertad para llegar al punto de la felicidad. Considera que los límites para lograr objetivos solo los pones tú.

Piscis

Tendrás mucho trabajo, recuerda que eres unos de los más importantes en tu ámbito laboral, por eso necesitas concentrarte demasiado para realizar todos tus proyectos de la mejor manera. Recibes una propuesta para salir de viaje en estos días. Cuida más tu celular. Tendrás un golpe de suerte el 13 de febrero con el número 33. Usa más los colores blanco y azul para estimular la suerte. Este Día de San Valentín vendrá a ti un sorpresa por parte de tu pareja que te hará sentir de lo mejor, considera que tu mejor regalo es una noche de pasión y una buena cena romántica que se convierta en un momento inolvidable. Sigue con la dieta o el ejercicio que te está ayudando porque tienes mejor actitud. El mensaje de tu ángel es: trabaja más con tus miedos e inseguridades para que cada día te vuelvas un ser más fuerte en tu interior.

Te recomendamos en video: