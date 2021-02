Manuela Gómez afirma que le echaron un maleficio: "Siento que alguien me está trabajando"

Quizás es uno de los videos más duros que Manuela Gómez ha compartido con sus seguidores. La influencer colombiana se refirió a las situaciones negativas que han ocurrido en su vida, asegurando que está siendo perjudicando por un tipo de maleficio.

Aunque no mencionó específicamente cuáles son las "desgracias" que ha atravesado, la creadora de contenido señaló que le suceden prácticamente a diario y que se enferma con mucha frecuencia, sufriendo pesadillas, vómitos e incluso depresiones.

Manuela Gómez ha pensado en el suicidio

En ocasiones anteriores, la modelo ya confesó haber padecido algunas adicciones, sin embargo, logró sobreponerse a ellas gracias a la constancia y fuerza de voluntad.

También ha hablado sobre las enormes diferencias que mantiene con su mamá y el pasado año fue víctima de un polémico caso donde perdió un diente en un tratamiento odontológico.

Desde sus historias de Instagram, uno de los usuarios le preguntó cuál era la motivación que sentía todos los días al despertar. Fue allí donde Manuela Gómez comenzó a desahogarse. "Les voy a decir la verdad, me levanto todos los días por simple inercia", partió diciendo.

"He pensado muchas veces en acabar con mi vida pero no soy tan valiente en tomar esa decisión, empezando que sé que me voy pal' infierno", expresó la influencer. Asimismo afirmó que "desde hace muchísimo tiempo siento cosas raras, como si alguien me está trabajando".

Manuela Gómez, con más de 1,5 millones de seguidores, explicó que ha intentado buscar ayuda en distintas formas, "pero no he podido contrarrestar este maleficio que me echaron. Se los digo sinceramente, la cosa es grave".

"Me mantengo enferma a toda hora"

Durante su interacción con los usuarios, la youtuber pidió que no pensaran que estaba loca. "Quienes me conocen saben que yo siempre digo la verdad, que no tengo que inventar huevonadas", recalcó.

"La gente se pregunta cómo me pueden pasar cosas malas, y eso que ustedes saben de lo que se enteran, imagínense de lo que no se enteran. He buscado ayuda, he orado mucho a Dios, pero no es fácil", expresó.

Manuela Gómez mencionó cada una de las afecciones que ha sufrido y las cuales atribuye al "maleficio". "Tengo pesadillas todo el tiempo, no duermo bien, me dan ganas de vomitar, me mantengo enferma a toda hora, con depresiones y crisis existenciales", contó.

Al tiempo reflexionó: "Así como existe el bien, también está el mal y hay mucha gente que te quiere ver cayendo".

Opiniones de los internautas

Ante las palabras de la influencer, algunos usuarios transmitieron su apoyo, mientras que otros no vieron positivo que le dé importancia a la brujería como razón de sus problemas o enfermedades.

"¿Abstinencia o la brujería? Las cosas por su nombre, salir de las drogas es muy fuerte, según he leído. A raíz de esto vienen muchos desafíos físicos y mentales. La brujería existe si usted le da la fuerza", fue uno de los comentarios.

"Su depresión no algo nuevo. Ella desde que se dio a conocer en Protagonistas demostró ser una niña con muchos vacíos", escribió otro usuario. "Definitivamente necesita un encuentro con Jesús. Donde está el espíritu de Dios hay libertad. Qué bueno fuera que alguien le compartiera del amor real de DIOS".

