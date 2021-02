Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Nueve de Espadas

Arrepentimientos tardíos, autocríticas a destiempo, llorar sobre la leche derramada, son formas de expresar un mismo hecho que en algunos se convierten en algo habitual. Siendo una práctica inútil para los efectos de modificar una realidad, por lo obvio de que son situaciones ya vividas. Mejor es actuar a tiempo, con madurez, sentido común y responsabilidad. Asumiendo además que, sin ser perfectos, muchas de las fallidas experiencias podríamos haberlas evitado.

Tauro

El Colgado

Sentir que el tiempo pasa con demasiada lentitud es una sensación habitual cuando esperamos, con ansias, que se den las cosas como queremos, en el momento apropiado y de la manera deseada. Pero, es también el mejor momento para asumir que no manejamos los acontecimientos de la vida a voluntad, por eficientes que podamos sentirnos. La realidad compleja que vivimos, inédita por lo demás, puede hacernos reflexionar al respecto y, tal vez, nos ayude a moderar la soberbia, que tanto daño ocasiona.

Géminis

Cinco de Oros

Situaciones extremadamente adversas, como la que estamos viviendo, ha desnudado una cantidad enorme de hechos que permanecían ocultos, por una supuesta normalidad. A puesto en evidencia la realidad cruda de cada cual, cubierta muchas veces por el que dirán, que pareciera obliga a mostrar una cara impropia. Lamentablemente, hecho muy arraigado. Alguien escribió “cuando llevas una máscara tanto tiempo, te olvidas de quien eres debajo de ella”.

Cáncer

Siete de Oros

Si piensas que has hecho todo lo que ha estado a tu alcance para no retroceder demasiado respecto de la situación que tenías hace ya varios meses atrás, puedes estar tranquila con tu consciencia. Esta conducta tuya tendrá el resultado al que aspiraste. (No existen los premios, ni los regalos) Podrás estar satisfecha con tu gestión. Sin embargo, mejor es quedar con la idea de que pudiste hacer algo más, esto es posible y recomendable.

Leo

El Mago

A todas tus cualidades, habilidades y medios, se sumarán, durante estos días, otras complementarias que aparecen ocasionalmente cuando los hechos y necesidades lo ameritan. También son recursos propios, por lo demás. Todo esto te permitirá conseguir lo que te hayas propuesto, principalmente en la actividad que realices. Y, aunque estés consciente de tus potencialidades, no dejarás de sorprenderte de cuánto eres capaz.

Virgo

Nueve de Copas

Durante el transcurso de esta semana tendrás momentos gratos que debes saber aprovechar, después de un largo período de complejidades de todo tipo, que no terminan aún y hay que estar preparados síquica y físicamente para soportarlos. Estos días te permitirán bajar un poco la actividad y, por un momento, dedicarte a ti, con todo el provecho que esto puede aportarte. Recuerda que ser riguroso con uno da buenos dividendos, pero no debes excederte más allá de lo razonable.

Libra

El Emperador

Durante el transcurso de estos días tu firmeza de carácter será indispensable para mejorar en la consecución de tus objetivos. Tu actitud deberá ser firme en los propósitos, pero con “guante de seda” porque no se trata de crear conflictos, si no, de conseguir el compromiso de otros con la perspectiva de un fin provechoso para todos. El bien común siempre tendrá una categoría inmensamente superior al individual, por legítimo que este pueda ser.

Escorpio

La Justicia

Actúa con determinación, voluntad y fuerza, para lograr lo que te hayas propuesto. Esta actitud no es extraña para ti, por el contrario, es tu sello personal y no es necesario cambiarlo. Menos si, generalmente has conseguido tus propósitos. Pero, deberás incorporar un factor determinante, dada la situación crítica y multifacética que estamos padeciendo desde hace ya mucho tiempo. Este factor es la justicia, entendida como un principio moral, no jurídico, por supuesto.

Sagitario

El Carro

Todo irá bien encaminado durante esta semana, no debieran presentarse mayores obstáculos ni complicaciones para conseguir tus fines. Sin duda tus acciones y los pasos que des serán determinantes para esto. La diferencia estriba en que en otras ocasiones no faltaban las trabas que entorpecían lograr de manera expedita lo que querías conseguir y tus esfuerzos debías redoblarlos. Ahora será menos complejos alcanzar tus metas.

Capricornio

Ocho de Espadas

Sentirse superado por los problemas múltiples, que ha acarreado esta maldita pandemia, no es algo que sea poco común, por el contrario, se hace cada vez más general. No obstante, en tu situación personal hay un componente atribuible a tu forma de ser y sería necesario que busques alguna ayuda, sobre todo en algo natural, como terapias holísticas, para tratar de controlar tus altibajos anímicos, que no siempre guardan relación con hechos objetivos.

Acuario

El Mundo

Esta será una buena semana para ti, dentro del contexto calamitoso que vivimos. Se suman algunos factores que de una u otra manera influirán esta vez. El comienzo reciente de un nuevo año calendario, la cercanía de tu cumpleaños, y la carta que el azar te ha regalado, que marca el tiempo de una etapa y el venturoso comienzo de otra, que te define como más preparada, más experimentada y en mejores condiciones para continuar en la lucha por la vida.

Piscis

Dos de Oros

Tendrás, en esta semana, un mejor manejo de tus recursos económicos, por lo que, con lo que dispongas podrás realizar de manera eficiente tus gastos, los permanentes y los emergentes u ocasionales. De igual modo, si fuese necesario, no te faltará la actividad o el medio para generar nuevos ingresos y suplir alguna eventual necesidad. Recomendable sería, si te es posible, sacar alguna lección o experiencia de todo esto y luego asimílala para lo que venga a futuro.