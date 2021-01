Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos cuál será tu suerte para este fin de semana y el mejor ritual para atraer abundancia y prosperidad.

Aries

Este fin de semana va a ser de renacimiento para tu signo, recuerda que a ti te rige mucho el deseo constante de progresar y ser alguien en la vida. Este viernes va a ser un día de cambios positivos para ti gracias a tu buena actitud, por eso te recomiendo que cortes el cabello y prendas una vela de color blanco para atraer más la buena energía. Debes tener cuidado con los amores, recuerda que tu personalidad te lleva al deseo de estar con más de una persona y si no tienes cuidado se te puede complicar tu relación. Piensa en que es mejor estar con alguien con quien tengas un vínculo emocional fuerte, especialmente de los signos de Acuario, Géminis y Leo. Tendrás algo de trabajo extra. No debes confiar tanto en las personas que acabas de conocer, sé precavido. Tus números de la suerte son 05 y 44.

Tauro

Este viernes va a ser un día lleno de sorpresas agradables y buenas energías a tu alrededor. Habrá un cambio radical en tu forma de pensar que te llevará a triunfar en tus propósitos. Te recomiendo que prendas un vela roja el día 31 de enero y te pongas mucho perfume para que atraigas la buena suerte. Ten cuidado con lo que vayas a firmar y trata de no sacar nada a crédito en estos días. En el amor andarás un poco confundido, no sabrás si regresar con tu ex pareja o seguir con la actual. Tu signo es tierra y eso te hace tomar las mejores decisiones, solo debes darle tiempo. Te llega la propuesta de trabajar los fines de semana, hazlo para tener unos ingresos extras. Ya hagas tantos corajes, trata de medir tu temperamento y siempre pensar lo que vas a decir. Tus números de la suerte son 01 y 29.

Géminis

Vienen días de grandes logros para tu signo, solo debes aprender a tener paciencia y prudencia al momento de comentar algo para no salar tu suerte, además de no estresarte si las cosas no salen como tu quieres a la primera. Se avecina un cambio muy fuerte en tu vida, por eso te recomiendo que te pongas algo de plata y prendas una vela blanca el día 31 enero para que ese cambio todavía sea más fuerte. Trata de empezar un curso para los fines de semana y que puedas ocupar tu tiempo productivamente. Preparas las maletas para salir de viaje la próxima semana. Recuerda que el amor siempre llega y este fin de semana te vendrá alguien muy compatible que te dará mucha felicidad. Trata de no esforzarte mucho este fin de semana con actividades físicas para evitar accidentes. Tus números de la suerte son 09, 13 y 46.

Cáncer

Se avecina para tu signo una gran noticias en lo laboral que te traerá beneficios económicos. Tu signo es muy impaciente y quiere todo de inmediato, aprende a ser más seguro de ti mismo y verás que todo llega en su momento. Te recomiendo que te pongas algo de ropa nueva y mucho perfume para que atraigas más la buena suerte. Este 31 de enero prende una vela blanca para incrementar las energías positivas en tu vida. No seas tan celoso con tu pareja, recuerda que la base de una buena relación es la confianza. Tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 05. Te hacen una regalo que no esperabas. Decides remodelar tu casa para que tu energía positiva esté más fuerte. Ya no pienses lo que no es, recuerda que a tu signo se traiciona mucho a si mismo, trata de poner tus pensamientos en positivo.

Leo

Este fin de semana será de mucho auto-análisis sobre tu vida. Debes recordar que todo pasa por una razón y que no debes hacer corajes contigo mismo si las cosas no resultan como lo quieres. Haces arreglos a tu casa y decides pintarla. Sentirás mucha nostalgia por un viejo amor del signo de Aries o Géminis que te dejó muy marcado en tu vida, trata de ya cerrar ese círculo y avanzar con tu nueva pareja hacia la felicidad que te mereces. Te viene un trabajo extra este fin de semana, tómalo para desahogarte un poco de tus problemas económicos. Pon en orden todos tus papeles importantes, los necesitarán en los próximos días. El 31 de enero prende una vela blanca para que te vaya de lo mejor en todos los ámbitos. Vas a tener un golpe de suerte en la lotería con tus números mágicos que son 09, 31 y 20.

Virgo

Analizas la posibilidad de un cambio de trabajo para poder progresar más, recuerda que siempre debes estar en busca de las mejores oportunidades para lograr tus metas. Cuando tu signo se siente agobiado en el amor le da por irse lejos e huir de la situación, pero trata de calmarte para solucionar cualquier problema que se te presente y avanzar en esa estabilidad emocional que buscas. Sabrás de una hospitalización de un familiar y estarás dando todo el apoyo moral. También habrá un embarazo en tu familia que le dará mucha alegría a tu hogar. Este domingo tendrás un golpe de suerte en cuestiones económicas con los números 00 y 98. Trata de no dejar la dieta y seguir con el ejercicio para verte de lo mejor. Este 31 de enero prende una vela amarilla para que la suerte esté más presente en tu vida.

Libra

Haces cambios de actitud en tu persona para evitar esas situaciones desagradables que a veces vives por no medir tus palabras. Es bueno que tengas una personalidad fuerte, pero debes recordar que las demás personas tienen sentimientos. Haces pagos de tarjeta de crédito y comienzas a ahorrar y ser más responsable con tus finanzas. Un amor del signo de fuego regresa a tu vida más fuerte que antes. Ten cuidado con los chismes, recuerda que tu signo es muy propenso a que le tengan envidia y mala fe. Viernes de mucho trabajo por cuestiones administrativas. Inscríbete a un curso de comunicación, actuación o computación que te sirva para tu futuro. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 28 y 77. Este 31 de enero trata de prender una vela de color blanco para que te llegue más suerte en tu vida.

Escorpión

Eres un conquistador y eso hace que siempre tengas amores nuevos, pero ya trata de tener una pareja formal para poder lograr esa estabilidad emocional que tanto deseas en tu vida. Cuidado con problemas de gastritis e intestino, trata de ir con tu médico. Tendrás revisión laboral o en la escuela, así que debes estar preparado para salir victorioso. Ya no comas tanto para que no tengas problemas de salud, recuerda que puede ser la ansiedad y eso traerá consecuencias. Tendrás un golpe de suerte el día 31 de enero con los números 12 y 36. Trata de ponerte un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos para que te sirva de protección. Ten cuidado con una ex pareja quiere hacerte daño por despecho y protégete de sus malas intenciones. Es muy importante que no hagas promesas al aire.

Sagitario

Fin de semana de mucha suerte en cuestiones de juegos de azar y lotería, recuerda los días 31 de cada mes te va a venir un dinero extra. Tus número mágicos son 05, 66 y 71, así que no olvides combinarlos con tu fecha de nacimiento para incrementar tus oportunidades. Prende una vela amarilla para atraer más abundancia. A veces te desesperas porque no te llega el amor o la persona indicada a tu vida, pero este fin de semana va a venir un amor del signo de aire que te hará sentir de lo mejor, solo debes de darle tiempo al tiempo. Comienzas a planear con tus amigos unas vacaciones para el mes de marzo, recuerda que debes alimentar el alma con ese tipo de momentos con las personas que amas. Te compras ropa y un perfume, solo trata de no excederte con los gastos o usar mucho las tarjetas de crédito.

Capricornio

Viernes de renovar por completo tu vida, analizar tus relaciones y dejar las malas amistades. En el trabajo estarás en una posición de liderazgo, así que debes estar muy consciente de ello para ser un ejemplo. Estás en una etapa de tu vida en la que comienzas a ambicionar más logros, así que debes de enfocar todo tu esfuerzo para lograrlo. Ten cuidado con problemas de espalda y trata de no cargar cosas pesadas. Tu papá te pedirá ayuda con algunas situaciones de la casa, aprovecha para pasar tiempo agradable con tu familia. Tus números de la suerte son 15 y 23. Te viene una sorpresa amorosa por parte de alguien del signo de fuego que te hará muy feliz. Los que tienen pareja comienzan a planear vacaciones románticas. Este 31 de enero prende una vela blanca para que te llegue lo que tanto deseas.

Acuario

Este fin de semana tendrás la oportunidad de ver a seres queridos que hace tiempo no veías, solo recuerda ser responsable. Pese a que no podrás festejar como en otros años, te llegan muchas sorpresas agradables por tu cumpleaños. Trata de controlar tus comidas, pues estarás propenso a sufrir problemas digestivos en estos días. El viernes tendrás una junta en tu trabajo para un cambio inmediato de puesto, así que da la mejor impresión para ser notado. Este domingo te recomiendo estar en oaz contigo mismo y meditar para que las buenas energías te lleguen con más fuerza. En cuestiones del amor, trata de no estar hablando de celos, recuerda que las relaciones de pareja deben disfrutarse y no sufrirse. Tendrás un golpe de suerte el 31 de enero en todo lo relacionado a lo económico con los números 21 y 30.

Piscis

Aprovecha este viernes para analizar el primer mes del año y ver lo que podrías hacer mejor para cumplir tus propósitos para 2021. Va a ser un fin de semana pesado en cuanto a trabajo, pero aprovecharás tus días de descanso para relajarte con tu pareja o amigos. Haces algunas compras para cambiar el ambiente de tu casa y darle más vitalidad para que la energía fluya más fácil. Tu signo es muy nervioso y eso a veces hace que te alteres mucho con tus seres queridos, aprende a controlarte un poco más. Ten cuidado con los chismes en el trabajo y trata de ya no comentar nada de tu vida privada. Tendrás un golpe de suerte con los números 19 y 38. Para los solteros vendrá alguien muy compatible del signo de tierra que te enamorará. Este día 31 de enero prende una vela amarilla para atraer más la prosperidad.

